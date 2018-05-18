مارتينيز يمدّد عقده مع منتخب بلجيكا لعامين إضافيين





ويأتي تمديد عقد مارتينيز (44 عاما)، قبل يومين من إعلان التشكيلة الرسمية المؤلفة من 23 لاعبا، والتي ستخوض غمار مونديال روسيا بين 14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو.

وقال الاتحاد البلجيكي في بيان أنه "منذ تعيينه في آب/أغسطس عام 2016، ثمة تعاون إيجابي، محترف وواضح مع روبرتو مارتينيز".

وعُين مارتينيز الذي سبق له تدريب ويغان وإيفرتون الإنكليزيين، مدربا خلفا لمارك فيلموتس بعد خروج بلجيكا من ربع نهائي كأس أوروبا 2016.

ويضم المنتخب البلجيكي كوكبة من أبرز لاعبي الدوري الإنكليزي الممتاز وعلى رأسهم صانع ألعاب مانشستر سيتي كيفن دي بروين، مهاجم مانشستر يونايتد روميلو لوكاكو ومهاجم تشيلسي إدين هازار، بالإضافة إلى مدافع توتنهام يان فيرتونغن.

وتلعب بلجيكا في النهائيات في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات إنكلترا وتونس وبنما، على أن تخوض مباراتها الأولى ضد بنما في 18 حزيران/يونيو.

