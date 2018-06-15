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كأس العالم روسيا FIFA 2018
كأس العالم روسيا FIFA 2018

ماتاريتا يغادر لائحة كوستاريكا للإصابة

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أعلن الاتحاد الكوستاريكي لكرة القدم الجمعة أن الإصابة أرغمت  المدافع الأيسر رونالد ماتاريتا على الانسحاب قبل ثلاثة أيام من بدء مشوار المنتخب في مونديال 2018 في روسيا، وتم استبداله بكينر غوتييريز.

REUTERS

وأوضح طبيب المنتخب الكوستاريكي أليخاندرو راميريز "رونالد ماتاريتا أبلغنا قبل أيام بأنه يشعر بوعكة في العضلة الخلفية لفخذه الأيمن. وخلال تدريب الأربعاء، أكد لنا عدم وجود أي تحسن".

وتابع الاتحاد في بيان أن الفحوص التكميلية التي أجريت له أثبتت أن إصابته لا تسمح له بالمشاركة في المونديال، وهي تستوجب ثلاثة أسابيع للتعافي.

وتم استبدال ماتاريتا بقلب الدفاع غوتييريز، أحد اللاعبين الأربعة الاحتياطيين، ومن المنتظر أن يلتحق بزملائه السبت عشية المباراة مع صربيا في سامارا ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة التي تضم أيضاً البرازيل وسويسرا. 

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