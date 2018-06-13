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كأس العالم روسيا FIFA 2018
كأس العالم روسيا FIFA 2018

لوبيتيغي "حزين جداً" ويتمنى حظاً سعيداً لإسبانيا

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أكد جولين لوبيتيغي الذي أقيل الأربعاء من منصبه مدرباً للمنتخب الإسباني لكرة القدم، أنه "حزين جدا" لما آلت إليه الأمور، متمنياً حظاً سعيداً لمنتخب بلاده الذي تنتظره قمة أمام البرتغال الجمعة في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ضمن نهائيات كأس العالم روسيا FIFA 2018.

AFP

وقال لوبيتيغي أثناء متابعته من قبل العديد من الصحافيين الإسبان أمام مطار كراسنودار بعد مغادرته معسكر "لا روخا"، "نحن حزينون جداً".

أضاف المدرب الباسكي "لدينا فريق رائع وآمل في أن نفوز بكأس العالم".

وغداة الإعلان المفاجىء عن أنه سيتولى الإشراف على الجهاز الفني لنادي ريال مدريد، تمت إقالة لوبيتيغي من منصبه مدرباً للمنتخب والذي كان يشغله منذ عام 2016، بعدما اعتبر رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس أن المدرب لم يتصرف بشكل صحيح مع الاتحاد واللاعبين.

وعين الاتحاد الإسباني المدافع الدولي السابق فرناندو هييرو الذي كان يشغل منصب المدير الرياضي للمنتخب، خلفاً للوبيتيغي.
 

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