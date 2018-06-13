لوبيتيغي "حزين جداً" ويتمنى حظاً سعيداً لإسبانيا

وقال لوبيتيغي أثناء متابعته من قبل العديد من الصحافيين الإسبان أمام مطار كراسنودار بعد مغادرته معسكر "لا روخا"، "نحن حزينون جداً".

أضاف المدرب الباسكي "لدينا فريق رائع وآمل في أن نفوز بكأس العالم".

وغداة الإعلان المفاجىء عن أنه سيتولى الإشراف على الجهاز الفني لنادي ريال مدريد، تمت إقالة لوبيتيغي من منصبه مدرباً للمنتخب والذي كان يشغله منذ عام 2016، بعدما اعتبر رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس أن المدرب لم يتصرف بشكل صحيح مع الاتحاد واللاعبين.

وعين الاتحاد الإسباني المدافع الدولي السابق فرناندو هييرو الذي كان يشغل منصب المدير الرياضي للمنتخب، خلفاً للوبيتيغي.

