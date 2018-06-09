لحظات تاريخية لمصر في المونديال

المنتخب المصري يعد من أقل المنتخبات العربية والأفريقية الكبرى تواجداً في المونديال، بل أنه الأقل تأهلاً للحدث العالمي الأبرز على صعيد كرة القدم العالمية وذلك من بين المنتخبات العربية الصاعدة إلى نهائيات كأس العالم "روسيا 2018" إذ يعد هذا هو التأهل الثالث للفراعنة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم بينما تتواجد منتخبات تونس والمغرب والسعودية في نهائيات المونديال للمرة الخامسة في تاريخها، وعلى الرغم من ذلك فإن المنتخب المصري هو أول المنتخبات العربية والأفريقية على الإطلاق تواجداً في نهائيات كأس العالم.

الفراعنة تأهلوا إلى نهائيات كأس العالم التي أقيمت في إيطاليا عام 1934 فسجلوا التواجد الأول في تاريخهم وتاريخ القارة الأفريقية على الإطلاق، ويعد المشهد الأول في تاريخ مصر المونديالي جديراً بالتسجيل إذ أنه يعج بالعديد من اللقطات والمشاهد الهامة.

مواجهة فلسطين

وتعود بنا الذكريات إلى عام 1934 عندما خاض المنتخب المصري أول مواجهة في تاريخ مشاركته في التصفيات المونديالية وكانت أمام منتخب فلسطين وأقيمت مباراة الذهاب في القاهرة في "استاد الجيش البريطاني" أمام 13 ألف متفرجاً، وقام بتحكيمها الحكم الإنكليزي ستانلي ويلز وانتهت المباراة على وقع فوز الرعيل الأول للمنتخب المصري بسبعة أهداف مقابل هدف، وتألق نجم مصر وقتها وأسطورة الأهلي مختار التتش محرزاً ثلاثة أهداف أولها هو الأول على الإطلاق في مسيرة مصر المونديالية وجاء في الدقيقة الحادية عشرة.

انطلقت مسيرة المنتخب المصري في نهائيات كأس العالم عقب ذلك حيث أوقعته القرعة في نهائيات كأس العالم عام 1934 في مواجهة المنتخب المجري القوي، وكان نظام النهائيات وقتها يقضي بخروج المغلوب من الدور الأول.

أقيمت أول مواجهة في تاريخ مشاركات مصر المونديالية في السابع والعشرين من أيار/مايو عام 1934 واحتضنها استاد جورجيو أسكاريلي في مدينة نابولي أمام أنظار تسعة آلاف متفرج، وجاء الشوط الأول مثيراً إلى أقصى حد إذ تقدم المجريون بهدفين سجلهما تليكي وتولدي في الدقيقتين 11 و31 قبل أن يتمكن الجناح المصري الطائر عبد الرحمن فوزي من تسجيل هدفين في الدقيقتين 31 و35 على التوالي، قبل أن تتقدم المجر مجدداً عن طريق فينشي وتولدي في الدقيقتين 53 و61 وتتأهل إلى ربع النهائي.

ويعد لاعب المصري البورسعيدي وقتها عبد الرحمن فوزي من اللاعبين الأوائل في تاريخ المونديال الذين نجحوا في تسجيل هدفين في شوط واحد بل أنه سجل أسرع فارق بين هدفين في تاريخ المونديال آنذاك (4 دقائق فقط) كما أن فوزي لازال هو هداف مصر في المونديال برصيد هدفين.

التشكيلة التاريخية لمنتخب مصر المشاركة في مونديال 1934 جاءت على النحو التالي

حارس المرمى مصطفى كامل منصور (الأهلي) واللاعبون .. إسماعيل رأفت (الزمالك) وحسن الفار (الزمالك) وعلى الكف (الزمالك) وحميدو (الأوليمبي) وحسن رجب (الاتحاد السكندري) محمد حسن (المصري) وعبدالرحمن فوزى (المصري) ومحمود مختار التتش (الأهلي) ومصطفى كامل طه (الزمالك) ومحمد لطيف (الزمالك).

التعادل مع هولندا

56 عاماً كاملة انتظرها المصريون حتى يتمكنوا من مشاهدة منتخب بلادهم في المونديال مرة أخرى، وكان الظهور المونديالي الثاني للفراعنة في نهائيات كأس العالم التي أقيمت في إيطاليا عام 1990 وجاءت مشاركة مصر وقتها مدوية إلى حد كبير إذ أن انطلاقة المنتخب المصري في مونديال إيطاليا كانت تاريخية عندما فرض التعادل على هولندا بطلة أوروبا عام 1988 بهدف لهدف وتقدم المنتخب الهولندي بهدف سجله فيم كيفت من ركلة جزاء قبل أن يتعادل المصريون من ركلة الجزاء الشهيرة التي أحرزها مجدي عبد الغني واحتسبها حكم اللقاء الإسباني إميليو سوريانو لمصلحة المصريين إثر عرقلة احتسبت داخل منطقة الجزاء للمهاجم المصري الشهير حسام حسن.

عقب ذلك فشل المنتخب المصري في هز الشباك مجدداً إذ تعادل مع منتخب جمهورية أيرلندا بدون أهداف قبل أن يخسر بهدف نظيف من إنكلترا.

وكانت تشكيلة المنتخب المصري في مونديال 1990 تتكون من أحمد شوبير (الأهلي) في حراسة المرمى، وكان خط الدفاع يتكون من .. هاني رمزي (الأهلي) هشام يكن (الزمالك) إبراهيم حسن (الأهلي) أحمد رمزي (الزمالك) ربيع ياسين (الأهلي) .. خط الوسط مجدي عبد الغني (الأهلي) إسماعيل يوسف (الزمالك) أحمد الكاس (الأولمبي) .. الهجوم جمال عبد الحميد (الزمالك) حسام حسن (الأهلي).

