لاعبو منتخب فرنسا 1998: أين أصبح أبطال العالم؟

June 4, 2018 15:06 أين أصبح جيل فرنسا الفائز بمونديال 1998، طبعاً البعض ما زال في الميدان الرياضي والبعض الآخر اتخذ منحى مهني بعيد كلياً