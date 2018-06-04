لاعبو منتخب فرنسا 1998: أين أصبح أبطال العالم؟

في السطور التالية موجز لما يفعله لاعبو المنتخب الفرنسي الذي توج بلقب كأس العالم في كرة القدم عام 1998 على أرضه:
حراس المرمى
- فابيان بارتيز: سائق في سباقات السيارات
- برنار لاما: رئيس شركة تعبئة مياه، المدير التقني لنادي هواة في غويانا، والمدير العام لفريق غويانا الفرنسية.
- ليونيل شاربونييه: مستشار لقناة "أوروسبورت"، اذاعة "ار ام سي"
المدافعون
- لوران بلان: مدرب من دون ناد (درب سابقا المنتخب الفرنسي)
- فنسان كانديلا: مالك فيلا تخصص للمناسبات والاحتفالات، منتج نبيذ واستشاري في ايطاليا
- مارسيل دوسايي: محلل عبر قنوات "beIN SPORTS"
- فرانك لوبوف: محلل عبر شبكة "اس اف أف" وكوميدي
- بيكسانتي ليزارازو: محلل على شبكة "تي اف 1" الفرنسية ومقدم برامج في شبكة "ار تي ال" الفرنسية
- ليليان تورام: مؤسس ورئيس منظمة تحمل اسمه للتوعية ضد العنصرية
لاعبو الوسط
- ألان بوغوصيان: محلل على "أوروسبور" وشبكة "دوبل في 9" الفرنسية
- ديدييه ديشان: مدرب المنتخب الفرنسي لكرة القدم
- يوري دجوركاييف: عضو في مجلس إدارة "فونداكسيون دو فوتبول"، وهي منظمة فرنسية تقوم بـ "أعمال مبتكرة تهدف الى الترويج لرؤية مواطنية" لكرة القدم في فرنسا، سفير لرابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، محلل لشبكة "كانال بلوس" ولصالح "تي أف 1" خلال كأس العالم 2018
- كريستيان كارامبو: مستشار استراتيجي مكلف بالعلاقات الخارجية في نادي أولمبياكوس اليوناني، وسفير للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)
- باتريك فييرا: مدرب نادي نيويورك سيتي اف سي الأميركي
- زين الدين زيدان: مدرب من دون ناد بعد إعلانه الأسبوع الماضي رحيله عن نادي ريال مدريد الاسباني الذي أشرف على تدربيه منذ مطلع 2016
المهاجمون
- برنار ديوميد: مدرب المنتخب الفرنسي لما دون 19 عاما
- كريستوف دوغاري: محلل لـ "ار ام سي" و"اس اف أر"
- ستيفان غيفارش: نائب الرئيس المدير العام لنادي هواة أسسه، ومسؤول تجاري في شركة لأحواض السباحة
- تييري هنري: محلل لشبكة "سكاي سبورت" ومساعد لمدرب المنتخب البلجيكي لكرة القدم الاسباني روبرتو مارتينيز
- دافيد تريزيغيه: سفير لنادي يوفنتوس تورينو