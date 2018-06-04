كيم يؤمن بحظوظ كوريا الجنوبية في كأس العالم

وخرج الكوريون من الدور الأول في نهائيات البرازيل منذ أربع سنوات عقب التعادل مع روسيا والخسارة أمام الجزائر وبلجيكا.

وقال كيم لموقع الاتحاد الدولي (الفيفا) "آخر مرة في البرازيل كنا نعتقد أننا في مجموعة سهلة لكننا تعرضنا لضربة قوية."

وأكد كيم أن المنتخب الكوري لم يتوقع حينها قوة بلجيكا والجزائر على وجه التحديد وقال "حصلنا على فرص للتسجيل لكننا فشلنا في استغلالها".

وبلغت كوريا الجنوبية قبل نهائي كأس العالم 2002 على أرضها لكنها ستواجه مهمة صعبة في روسيا في ظل الوقوع في مجموعة قوية.

وستبدأ كوريا الجنوبية مشوارها أمام السويد في 18 حزيران/ يونيو ثم المكسيك بعدها بخمسة أيام قبل أن تختتم الدور الأول أمام أبطال العالم في 27 حزيران/ يونيو.

وقال كيم "يختلف الأمر تماماً هذه المرة لأننا في مجموعة صعبة جداً والبعض يعتبرها أسوأ سيناريو ممكن لنا".

وستلعب كوريا الجنوبية مع بوليفيا والسنغال ودياً هذا الأسبوع قبل الظهور في كأس العالم.