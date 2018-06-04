كومباني في القائمة النهائية لبلجيكا رغم الاصابة

وكان من المنتظر أن يقلص روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا التشكيلة من 28 إلى 23 لاعباً لكنه اختار 24 لاعباً وسط شكوك حول موقف كومباني.

وقال مارتينيز إن لوائح كأس العالم تسمح باختيار التشكيلة النهائية قبل 24 ساعة من المباراة الافتتاحية للفريق حيث ستلعب بلجيكا مع بنما يوم 18 حزيران/يونيو ضمن منافسات المجموعة السابعة التي تضم أيضاً تونس وإنكلترا.

وخرج المدافع البالغ عمره 32 عاماً مصاباً خلال مباراة ودية لبلجيكا أمام البرتغال يوم السبت بسبب معاناته من مشكلة في الفخذ.

وتعرض اللاعب الفائز بالدوري الإنكليزي ثلاث مرات لإصابات عديدة خلال مسيرته وغاب عن بطولة أوروبا 2016 لكنه يلعب دون مشكلات مع مانشستر سيتي منذ بداية العام الجاري.

وقبل كأس العالم ستلعب بلجيكا مباراة ودية ضد مصر يوم الأربعاء ثم تواجه كوستاريكا يوم الاثنين.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

حراس مرمى: تيبو كورتوا (تشيلسي) سيمون مينيوليه (ليفربول) كون كاستيلس (فولفسبورغ).

الدفاع: توبي ألدرفيريلد (توتنهام هوتسبير) توماس مونييه (باريس سان جيرمان) توماس فرمالين (برشلونة) يان فرتونخن (توتنهام هوتسبير) ديدريك بوياتا (سيلتيك) فانسان كومباني (مانشستر سيتي).

وسط الميدان: مروان فيلايني (مانشستر يونايتد) أكسل فيتسل (تيانجين قوانغيان) كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) إيدن هازارد (تشيلسي) ناصر الشاذلي (وست بروميتش ألبيون) لياندر ديندونكر (أندرلخت) تورغان هازارد (بروسيا مونشنغلادباخ) يوري تليمانس (موناكو) موسى ديمبلي (توتنهام هوتسبير).

الهجوم: ميشي باتشواي (بروسيا دورتموند) يانيك كاراسكو (داليان يفانغ الصيني) عدنان يانوزاي (ريال سوسيداد) روميلو لوكاكو (مانشستر يونايتد) دريس ميرتنز (نابولي).