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كأس العالم روسيا FIFA 2018
كأس العالم روسيا FIFA 2018

كولومبيا تخسر جهود مدافعها فابرا

أعلن الاتحاد الكولومبي لكرة القدم السبت أن المدافع الأيسر فرانك فابرا سيغيب عن مونديال 2018 في روسيا بسبب إصابته في الركبة اليسرى خلال التدريب.

Reuters

 

وأوضح الاتحاد أن مدافع بوكا جونيورز الأرجنتيني الذي كان يستعد لخوض أول مونديال في مسيرته "تعرض لقطع في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى".

ومن المنتظر أن يستبدل المدرب الأرجنتيني لمنتخب كولومبيا خوسيه بيكرمان "في الساعات القليلة المقبلة" اللاعب البالغ 27 عاما حيث من المرجح ان يكون فريد دياز البديل المحتمل لأنه المدافع الأيسر الوحيد الذي تم استدعاؤه إلى التشكيلة الموسعة قبل تقليص العدد إلى 23 لاعبا.

وتلعب كولومبيا في الدور الأول ضمن المجموعة الثامنة التي تضم بولندا والسنغال واليابان، وتبدأ مشوارها ضد منتخب "الساموراي" في 19 الحالي.

منتخب كولومبيا كأس العالم روسيا FIFA 2018 فرانك فابرا
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