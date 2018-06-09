كولومبيا تخسر جهود مدافعها فابرا

وأوضح الاتحاد أن مدافع بوكا جونيورز الأرجنتيني الذي كان يستعد لخوض أول مونديال في مسيرته "تعرض لقطع في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى".

ومن المنتظر أن يستبدل المدرب الأرجنتيني لمنتخب كولومبيا خوسيه بيكرمان "في الساعات القليلة المقبلة" اللاعب البالغ 27 عاما حيث من المرجح ان يكون فريد دياز البديل المحتمل لأنه المدافع الأيسر الوحيد الذي تم استدعاؤه إلى التشكيلة الموسعة قبل تقليص العدد إلى 23 لاعبا.

وتلعب كولومبيا في الدور الأول ضمن المجموعة الثامنة التي تضم بولندا والسنغال واليابان، وتبدأ مشوارها ضد منتخب "الساموراي" في 19 الحالي.