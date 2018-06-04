كوبر يعلن تشكيلة منتخب مصر النهائية المشاركة في المونديال

وتبدأ مصر مشوارها في المجموعة الأولى أمام أوروغواي يوم 15 حزيران/يونيو قبل أن تواجه روسيا صاحبة الأرض في الجولة الثانية ثم السعودية في الجولة الأخيرة من الدور الأول.

وانضم محمد صلاح، هداف الدوري الإنكليزي، لتشكيلة كوبر رغم تعرضه لإصابة في كتفه مع ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي وسط تكهنات متضاربة حول موعد عودته.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

حراس مرمى: عصام الحضري (التعاون السعودي) محمد الشناوي (الأهلي) شريف إكرامي (الأهلي).

مدافعون: أحمد فتحي (الأهلي) أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنكليزي) عمر جابر (لوس أنجليس الأميركي) محمد عبد الشافي (الفتح السعودي) أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنكليزي) سعد سمير (الأهلي) علي جبر (وست بروميتش ألبيون الإنكليزي) أيمن أشرف (الأهلي) محمود حمدي "الونش" (الزمالك).

لاعبو الوسط: سام مرسي (ويغان الإنكليزي) محمود عبد الرازق "شيكابالا" (الرائد السعودي) عبد الله السعيد (الأهلي السعودي) محمد النني (أرسنال الإنكليزي) طارق حامد (الزمالك) محمود عبد المنعم "كهربا" (الاتحاد السعودي) محمود حسن "تريزيغيه" (قاسم باشا) رمضان صبحي (ستوك سيتي) عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني).

مهاجمون: محمد صلاح (ليفربول) مروان محسن (الأهلي).