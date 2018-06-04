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كأس العالم روسيا FIFA 2018
كأس العالم روسيا FIFA 2018

كوبر يعلن تشكيلة منتخب مصر النهائية المشاركة في المونديال

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أعلن هيكتور كوبر مدرب مصر تشكيلة من 23 لاعباً اليوم الاثنين للمشاركة في كأس العالم روسيا FIFA 2018 لكرة القدم هذا الشهر.

AFP

وتبدأ مصر مشوارها في المجموعة الأولى أمام أوروغواي يوم 15 حزيران/يونيو قبل أن تواجه روسيا صاحبة الأرض في الجولة الثانية ثم السعودية في الجولة الأخيرة من الدور الأول.

وانضم محمد صلاح، هداف الدوري الإنكليزي، لتشكيلة كوبر رغم تعرضه لإصابة في كتفه مع ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي وسط تكهنات متضاربة حول موعد عودته. 

وجاءت التشكيلة على النحو التالي: 

حراس مرمى: عصام الحضري (التعاون السعودي) محمد الشناوي (الأهلي) شريف إكرامي (الأهلي).

مدافعون: أحمد فتحي (الأهلي) أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنكليزي) عمر جابر (لوس أنجليس الأميركي) محمد عبد الشافي (الفتح السعودي) أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنكليزي) سعد سمير (الأهلي) علي جبر (وست بروميتش ألبيون الإنكليزي) أيمن أشرف (الأهلي) محمود حمدي "الونش" (الزمالك). 

لاعبو الوسط: سام مرسي (ويغان الإنكليزي) محمود عبد الرازق "شيكابالا" (الرائد السعودي) عبد الله السعيد (الأهلي السعودي) محمد النني (أرسنال الإنكليزي) طارق حامد (الزمالك) محمود عبد المنعم "كهربا" (الاتحاد السعودي) محمود حسن "تريزيغيه" (قاسم باشا) رمضان صبحي (ستوك سيتي) عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني).

 مهاجمون: محمد صلاح (ليفربول) مروان محسن (الأهلي).  

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