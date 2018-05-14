كوبر يؤكد أن مصر تعول على خبرة صلاح

وسيكون المونديال الروسي الذي يقام بين 14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو، الثالث للمنتخب المصري، والأول بعد غياب 28 عاماً.

وقال كوبر في مؤتمر صحافي في القاهرة غداة استدعائه 29 لاعباً للمعسكر الإعدادي، إنه يأمل في أن "يستغل صلاح التطور الهجومي الذي حققه في ليفربول وأن ينعكس ذلك على أداءه مع المنتخب خلال كأس العالم".

ويبرز صلاح (25 عاما) بشكل لافت في موسمه الأول مع ليفربول، إذ توج هدافاً للدوري الإنكليزي الممتاز مع 32 هدفاً، وهو رقم قياسي لموسم من 38 مرحلة. كما قاد صلاح "الحمر" إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لمواجهة ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في الموسمين الأخيرين، في المباراة التي تقام في العاصمة الأوكرانية كييف في 26 أيار/مايو.

كما اختير صلاح أفضل لاعب في الدوري هذا الموسم من قبل رابطة اللاعبين، والصحافيين المتخصصين بكرة القدم، ورابطة الدوري الممتاز.

وساهم صلاح بشكل أساسي في قيادة المنتخب المصري إلى نهائيات المونديال، وذلك للمرة الأولى منذ العام 1990.

ورفض كوبر الحذر كعادته، الخوض في أي تكهنات بشأن أداء المنتخب في المونديال، حيث سيشارك في المجموعة الأولى الى جانب روسيا المضيفة والأوروغواي والمملكة العربية السعودية.

وقال المدرب الأرجنتيني إن المنافسة ستكون "صعبة" في هذه المجموعة، مؤكداً في الوقت نفسه أن لدى اللاعبين "أمل ونحن متفائلون".

وفي إطار استعداد المنتخب لكأس العالم، يخوض مباريات ودية مع الكويت في 25 أيار/مايو بالكويت ومع كولومبيا في الأول من حزيران/يونيو في إيطاليا ومع بلجيكا في السادس منه في بروكسل.

وخاض المنتخب في الفترة الماضية مباراتين وديتين، فخسر أمام البرتغال 2-1 وأمام اليونان 1-صفر.

