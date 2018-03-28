يشعر الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب مصر بالرضا بعد تجربة مجموعة من اللاعبين الجدد رغم التعرض لهزيمتين في مباراتين وديتين ضمن استعدادات اللعب في كأس العالم 2018 لكرة القدم الصيف المقبل.

وكادت مصر أن تهزم البرتغال بعد التقدم بهدف محمد صلاح لكن بعد خروج هداف الدوري الإنجليزي سجل كريستيانو رونالدو هدفين في الوقت الضائع ليمنح البرتغال الفوز 2-1 يوم الجمعة الماضي.

وأمس الثلاثاء أجرى كوبر تغييرات عديدة وأشرك مجموعة من لاعبي الصف الثاني وظهرت مصر بشكل متوسط وخسرت 1-صفر أمام اليونان.

لكن كوبر قال للصحفيين "الهدف الأساسي من المباراة كان تجربة المزيد من اللاعبين وستفيدني نتائج التجربة عند اختيار تشكيلة الفريق في كأس العالم".

وأضاف المدرب الذي قاد مصر للتأهل لكأس العالم لأول مرة منذ 1990 "من السهل أن أختار 11 لاعباً من الذين يشاركون باستمرار ونحقق نتائج إيجابية لكننا قررنا منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين لتجربتهم ومشاهدتهم عن قرب".

ويبدو أن كوبر استقر تقريباً على تشكيلته الأساسية في كأس العالم لكنه لا يزال يفاضل بين عدد محدود من اللاعبين لاستكمال المجموعة المسافرة إلى روسيا بعد أقل من ثلاثة أشهر.

وستلعب مصر في المجموعة الأولى لكأس العالم إلى جانب روسيا صاحبة الأرض وأوروغواي والسعودية وسط مال باجتياز الدور الأول.