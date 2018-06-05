كاهيل يتحدث عن قيادة هاري كاين للمنتخب الإنكليزي

وحمل كاين (24 عاماً) شارة قيادة إنكلترا في ثلاث من ثماني مباريات بتصفيات كأس العالم وسيواصل الأمر ذاته في روسيا حيث من المنتظر أن يكون هو قائد منتخب الأسود الثلاثة في نهائيات كأس العالم روسيا FIFA 2018.

وقال كاهيل لصحيفة ستاندارد سبورت "من المهم أن يجد مساعدة من اللاعبين أصحاب الخبرة في التشكيلة حتى ينصب تركيزه على هز الشباك.

"الرسالة كانت واضحة من المدرب أنه يريد عدداً من القادة .. إنه يريد من مجموعة القادة المساعدة وتقاسم الحمل، أنا هنا للمساعدة ولا أبحث عن تقديم الوعظ لأي شخص لكن لدي خبرة خوض مباريات كبيرة".

ويعتقد نيك بوب حارس إنكلترا، الذي لم يشترك في أي مباراة دولية، أن لاعبي التشكيلة الحالية يمتازون بتقارب كبير.

ونقلت صحيفة بيرنلي إكسبريس عن بوب قوله: "نحن ندفع بعضنا البعض كل يوم وهذا هو أفضل شيء للفريق".

وأضاف "المران كل يوم أمر شاق لكننا ندفع بعضنا البعض وهذا ما ينبغي أن يحدث".

وستلعب إنكلترا في المجموعة السابعة بكأس العالم وستبدأ مشوارها مع تونس في 18 حزيران/يونيو قبل أن تواجه بلجيكا وبنما.



