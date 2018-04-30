كأس العالم 2018 - لوبيتيغي يعلن تشكيلة إسبانيا الشهر القادم

وستعلن التشكيلة قبل يومين من المرحلة الأخيرة في الدوري المحلي "الليغا" التي تقام في 20 أيار/مايو، ولم يفصح الاتحاد عن تشكيلة نهائية من 23 أو أولية موسعة.

ومن المتوقع أن يختار مدربو المنتخبات المتأهلة الـ 32 تشكيلات موقتة من نحو 35 لاعباً في 14 أيار/مايو قبل أن يتم تقليص العدد إلى 23 لتصبح نهائية في 4 حزيران/يونيو.

وكان فيسنتي دل بوسكي، سلف لوبيتيغي، اختار تشكيلة أولية من 30 لاعباً لمونديال 2014 في البرازيل، واستدعى قبل كأس أوروبا 2016 في فرنسا تشكيلة أولية من 25 لاعباً بينهم عدد كبير من الشباب قبل أن يستقر العدد النهائي على 23 لاعباً بعد الانخراط في معسكرات تدريبية للوقوف على مستوى المدعوين.

وأوقعت القرعة إسبانيا، بطلة العالم 2010 وبطلة أوروبا 2008 و2012، في المجموعة الثانية حيث ستبدأ مشوارها في روسيا بمواجهة البرتغال بطلة أوروبا حالياً (2016)، في 15 حزيران/يونيو في سوتشي قبل أن تواجه إيران في 20 منه، وأخيراً المغرب في 25 في ختام الدور الأول.