كأس العالم روسيا FIFA 2018: مصر تبدأ الاستعدادات الأخيرة بودية مع الكويت

وأوقعت قرعة النهائيات التي تقام بين 14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو، منتخب الفراعنة في المجموعة الأولى الى جانب المضيفة روسيا والأوروغواي والسعودية. ويبدو ان الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة الأرجنتيني هكتور كوبر، اختار مواجهة "الازرق" الكويتي في مباراة سيتم خلالها تكريم اللاعب الكويتي المعتزل بشار عبدالله، باعتباره منتخبا خليجيا يحظى بأسلوب ومستوى يشبهان أداء المنتخب السعودي.

واستدعى كوبر تشكيلة أولية من 29 لاعبا للانخراط في معسكر تتخلله ثلاث مباريات استعدادية أولها مع الكويت، وبعدها كولومبيا وبلجيكا في الأول من حزيران/يونيو المقبل والسادس منه تواليا.

وسيكون الغائب الأبرز عن مباراة الغد المصري محمد صلاح الذي يستعد للمشاركة مع ناديه ليفربول الانكليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد الاسباني، والذي يقام في كييف في اليوم نفسه للمباراة الودية.

وصرح المدرب العام للمنتخب المصري أسامة نبيه الاربعاء بعد وصوله الى الكويت إن كوبر شدد في لقاء مع اللاعبين على أهمية الفترة التحضيرية، وانه لم يحسم بعد التشكيلة النهائية للمونديال التي ستتألف من 23 لاعبا.

وبموجب أنظمة الفيفا، لدى المنتخبات المشاركة في النهائيات حتى الرابع من حزيران/يونيو كحد أقصى لإعلان تشكيلة اللاعبين الـ 23.

وأكد نبيه ان الجهاز الفني حذر اللاعبين من "الحماس الزائد واللعب بخشونة في التدريبات حتى لا يتعرض أي منهم للإصابة في هذه المرحلة الحرجة التي يحتاج فيها المنتخب لجهود الجميع".

ويقود المنتخب الكويتي للمرة الأخيرة مدربه الموقت الصربي رادويكو افراموفيتش ("رادي") الذي اختار تشكيلة تمزج بين الوجوه القديمة والجديدة.