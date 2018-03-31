كأس العالم روسيا FIFA 2018: مصر تبلغ ربع النهائي والبرازيل تتوج باللقب!؟

نشر موقع "تالك سبور" talk sport، الخميس الماضي توقعات حول المنتخبات التي ستبلغ دور الـ 16 وربع النهائي ونصف النهائي وصولا الى النهائي وبطل مونديال روسيا 2018.

واجريت التوقعات عبر "حاسوب سوبر" تم تزويده ببيانات تخص المنتخبات المشاركة (أرقام واحصاءات ونتائج المباريات الودية).

وحملت نتائج التوقعات أخبار سارة لجماهير منتخب مصر، حيث سوف ينجح زملاء محمد صلاح في خطف بطاقة التأهل عن المجموعة الاولى الى جانب منتخب أوروغواي.

وفي دور الستة عشر سيقصي "الفراعنة" زملاء كريستيانو رونالدو بنتيجة 2-1، ولم تشر توقعات الكومبيوتر اذا كان محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي قد سجل هدفا ام هدفين في مرمى البرتغال.

وفي ربع النهائي واجه منتخب مصر نظيره الفرنسي، لكنه انقاد لهزيمة بنتيجة 1-3 وغادر المونديال من أوسع أبوابه لأنه بات أول منتخب عربي يبلغ دور الثمانية وفق توقعات الحاسوب السوبر.



توقعات المنتخبات المتأهلة لدور الـ16

المجموعة الاولى: مصر واوروغواي

المجموعة الثانية: إسبانيا والبرتغال

المجموعة الثالثة: فرنسا وبيرو

المجموعة الرابعة: ايسلندا والارجنتين

المجموعة الخامسة: البرازيل وصربيا

المجموعة السادسة: المانيا والمكسيك

المجموعة السابعة: بلجيكا وانكلترا

المجموعة الثامنة: بولندا وكولومبيا

نتائج مواجهات دور الـ16:

مصر - البرتغال 2-1

فرنسا - الارجنتين 2-1 (بعد التمديد)

البرازيل –المكسيك 3-0

بلجيكا - كولومبيا 2-1

اسبانيا - اوروغواي 2-1

ايسلندا - بيرو 1-0

المانيا - صربيا 3-1

بولندا – انكلترا 2-1 (بعد التمديد)

توقعات ربع النهائي:

مصر –فرنسا 1-3

البرازيل – بلجيكا 2-2 ( تأهل البرازيل بركلات الترجيح)

اسبانيا – ايسلندا 4-1

المانيا – انكلترا 3-2

توقعات نصف النهائي:

فوزالبرازيل على فرنسا 3-1، واسبانياعلى المانيا 1-0.

توقعات النهائي:

البرازيل تتغلب على اسبانيا 2-1 وتتوج باللقب.