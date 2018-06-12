كأس العالم روسيا FIFA 2018: مشاركة صلاح ضد الأوروغواي رهن "الدقيقة الاخيرة"

وغاب صلاح الأحد عن التمرين الأول للمنتخب في عاصمة الجمهورية الشيشانية التي يتخذها "الفراعنة" مقرا لهم في مشاركته الثالثة في كأس العالم والأولى منذ عام 1990. وقام نجم ليفربول بتمارين منفردة الاثنين شملت هرولة خفيفة ومداعبة للكرة، ورفع ايقاعها الثلاثاء وخضع لـ"تمرين ميكانيكي" مع معالج ناديه الانكليزي روبن بونس، بحسب ما ذكر لوكالة فرانس برس طبيب المنتخب محمد أبو العلا.

وردا على سؤال عن مشاركته في مباراة الأوروغواي في 15 حزيران/يونيو ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم روسيا والسعودية، قال أبو العلا "سننتظر حتى الدقيقة الاخيرة لاتخاذ قرار المشاركة".

بدوره، قال ايهاب لهيطة مدير المنتخب لفرانس برس "لا يمكننا الحديث عن مشاركة من عدمها، لكننا سنخضع لتدريب إضافي الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم غد وستتضح الصورة اكثر".

وفي وقت خاض لاعبو المدرب الارجنتيني هكتور كوبر تمرينا جماعيا عاديا الثلاثاء، انفرد صلاح مع بونس في زاوية ملعب "أحمد أرينا" في العاصمة الشيشانية وخضع لتمارين خاصة، خصوصا في كتفه الأيسر المصاب، بحسب صحفي في فرانس برس.

ويتعافى صلاح (25 عاما)، أفضل لاعب في افريقيا وانكلترا في الموسم المنصرم، من إصابة قوية بكتفه الأيسر عبارة عن التواء في المفصل الأخرمي الترقوي، تعرض لها خلال خوضه مع ليفربول نهائي دوري أبطال اوروبا ضد المتوج ريال مدريد الاسباني في 26 أيار/مايو الماضي، بعد احتكاك مع قلب الدفاع سيرخيو راموس.

ويخوض منتخب مصر الذي يشارك في المونديال للمرة الثالثة بعد 1934 و1990، ظهر الأربعاء تمرينه الأخير في غروزني قبل مباراة الاوروغواي، قبل توجهه على متن طائرة خاصة بالمنتخب الثالثة ظهرا الى ايكاتيرنبورغ حيث تقام المباراة الأولى.

من جهة أخرى، أوضح لهيطة ان المهاجم عمر وردة ولاعب الوسط عبدالله السعيد اللذين عانيا من شد عضل خفيفي في المعسكر التحضيري للمنتخب المصري في بروكسل، "شاركا في تمارين اليوم بطاقة كاملة".

