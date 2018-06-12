كأس العالم روسيا FIFA 2018

محمد أنور قلمامي - موسكو

تصوير - سامر الرجال

لاح مركز البث الدولي "IBC" الخاص بكأس العالم روسيا FIFA 2018 على أهبة الاستعداد لانطلاق الحدث الأكبر على مستوى اللعبة الشعبية الأولى عالمياً من جميع النواحي التقنية واللوجستية.

وعرف المركز الذي يقع في ضواحي عاصمة روسيا الاتحادية حضوراً كبيراً من قبل وسائل الإعلام العالمية التي تسعى جاهدةً لنقل استثنائي لحيثيات المسابقة الآهم في العالم التي ستنطلق الخميس من بوابة المباراة الافتتاحية والتي ستجمع بين المنتخب الروسي صاحب الأرض ونظيره السعودي.

وأبدى أغلب الحاضرين من إعلاميين وتقنيين استحسانهم لظروف العمل المحيطة بالمونديال الروسي.

وبذلك تخطى "الروس" أول اختبار في سبيل تحقيق النجاح على مستوى التنظيم في انتظار حفل الافتتاح الذي سيكون دليلاً دامغاً لجاهزية الدولة المضيفة فضلاً عن بقية مجريات البطولة العالمية.

وينتظر أن تكون النسخة الحادية والعشرين من كأس العالم مميزةً إذ تبدو الدولة المحتضنة لفعاليات مونديال 2018 التي تعيش على وقع اليوم الوطني "يوم روسيا" على أتم الاستعداد لإبهار العالم ومحو الصورة القاتمة التي علقت بأذهان متابعي الرياضة عبر "البسيطة" بعد فضيحة المنشطات وما صاحبها من ردود أفعال دولية وخيمة على الرياضة الروسية.