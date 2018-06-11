ونزل صلاح بداية الى أرض ملعب التدريب في العاصمة الشيشانية غروزني مع اللاعبين. وبعد حوار قصير مع المدرب الأرجنتيني هكتور كوبر، بدأ اللاعبون بتمارين الاحماء، بينما توجه نجم نادي ليفربول الانكليزي الى جانب آخر من الملعب وبدأ بتمارين هرولة خفيفة، بمتابعة من الطاقم الطبي للمنتخب.

وأوضح طبيب المنتخب محمد أبو العلا لفرانس برس ان صلاح "سيتمرن بمفرده اليوم لأقل من ساعة، هرولة خفيفة مع الكرة"، موضحا انه "في حال كان كل شيء على ما يرام، سنزيد كمية التمرين غدا".

وهي المشاركة الأولى لصلاح في التمارين منذ تعرضه في 26 أيار/مايو لإصابة قوية في الكتف الأيسر بعد احتكاك مع قائد ريال مدريد سيرخيو راموس خلال نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأثارت تلك الاصابة مخاوف من عدم قدرة صلاح على المشاركة في نهائيات كأس العالم، وهي الأولى التي تشارك فيها مصر منذ 28 عاما. وأوقعت القرعة مصر في المجموعة الأولى مع الأوروغواي وروسيا والسعودية.

وكان المنتخب المصري قد خاض أمس تمرينه الأول في غرونزني، من دون مشاركة صلاح. الا ان أفضل لاعب في الدوري الانكليزي الممتاز الموسم المنصرم، أحضره الى الملعب لإلقاء التحية على المشجعين المتشوقين لرؤيته.

وقال صلاح لفرانس برس الأحد "أنا متحمس. ان شاء الله انا مستعد بشكل جيد والدنيا ماشية بشكل كويس. حالتي المعنوية جيدة جدا"، وذلك ردا على سؤال عن امكان مشاركته في المباراة الأولى لمنتخب بلاده ضد الأوروغواي في 15 الحالي.

وعن تطلعاته في مونديال 2018، وهو الثالث لمنتخب الفراعنة بعد 1934 و1990، أجاب "لا استطيع القول الى اين سنصل، لكن طموح اللاعبين كبير وأتمنى تحقيق نتيجة جيدة"، مضيفا "وصلنا الى هنا (المونديال) بعد 28 سنة، يجب ان نستمتع بالاجواء والبطولة ونقدم امرا جيدا لم يحصل من قبل".

من جانبه، أفاد أبو العلا الأحد ان مشاركة صلاح في المباراة الاولى ضد الاوروغواي غير مؤكدة لأنه "لا يزال يشعر بالالم، اذ تعرض لالتواء في المفصل الاخرمي الترقوي. هذا النوع من الاصابات يتطلب فترة علاج لثلاثة اسابيع قبل العودة الى الملاعب".

أضاف لفرانس برس "قدرة اللاعب على فتح يده بالكامل لجهة الكتف هي المؤشر الايجابي لموعد عودته الى المباريات".

