كأس العالم روسيا FIFA 2018: سويسرا تختتم تحضيراتها بفوز مقنع على اليابان

وقع هدفي المباراة كل من ريكاردو رودريغيز (42 من ركلة جزاء) وهاريس سيفيروفيتش (82).

وواصل المنتخب السويسري سلسلة نتائجة الموفقة في الوديات التحضيرية للمونديال، حيث سبق وفاز على كل من اليونان (1-0) وبنما (6-0) وتعادل مع بطل العالم 2010 إسبانيا (1-1) في فياريال. بينما على عكس ذلك، كانت سلسلة اليابان جد محبطة حيث تعادلت ضد مالي (1-1) وخسرت أيضاً ضد كل من أوكرانيا (1-2) وغانا (0-2).

جدير بالذكر، أنّ سويسرا تلعب في المونديال ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات البرازيل وصربيا وكوستاريكا، في حين تلعب اليابان في المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات السينغال وبولندا وكولومبيا.

وفي مباراة ودية أخرى، فازت إيران على ليتوانيا بهدف دون رد، حمل توقيع كريم أنساريفارد (88).

ويلعب المنتخب الإيراني في كأس العالم ضمن المجموعة الثانية "المعقدة" إلى جانب المغرب وإسبانيا والبرتغال.