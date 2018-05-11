كأس العالم روسيا FIFA 2018: ساوثغيت يعلن تشكيلة إنكلترا الأسبوع المقبل



وسيعلن ساوثغيت التشكيلة النهائية من 23 لاعبا الأربعاء المقبل، ويعقد في اليوم التالي مؤتمرا صحافيا يجيب فيه على أسئلة الصحافيين حولها.

وحدد الاتحاد الدولي (فيفا) الرابع من حزيران/يونيو موعدا نهائيا لتسليمه التشكيلات المشاركة في المونديال.

وسيغيب عن تشكيلة ساوثغيت لاعب وسط ليفربول أليكس أوكسلايد تشامبرلاين بسبب إصابة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد روما الإيطالي، ومدافع الفريق "الأحمر" جو غوميز الذي خضع لعملية جراحية إثر إصابة في الكاحل تعرض لها خلال مباراة ودية بين إنكلترا وهولندا في آذار/مارس.

ويستعد منتخب "الأسود الثلاثة" للمونديال بمباراة أولى ضد نيجيريا في الثاني من حزيران/يونيو، وثانية ضد كوستاريكا في السابع منه.

وتخوض إنكلترا مباراتها الأولى في المونديال ضد تونس في 18 حزيران/يونيو قبل مواجهة بنما ثم بلجيكا في ختام الدور الأول للمجموعة السابعة.

