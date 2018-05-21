كأس العالم روسيا FIFA 2018: تشكيلة كرواتية من 24 لاعباً

وغابت المفاجآت عن التشكيلة التي ضمت جميع النجوم، مثل لوكا مودريتش وايفان راكيتيتش وماريو ماندزوكيتش.

وتخوض كرواتيا النهائيات العالمية للمرة الخامسة في تاريخها، ووقعت في المجموعة الرابعة الى جانب الأرجنتين ونيجيريا والوافدة الجديدة ايسلندا.

وكشف داليتش أنه "لم أواجه الكثير من المشاكل (في اختيار التشكيلة)... أنا أؤمن بقوة بهؤلاء اللاعبين" الذين سيخسرون أحد زملائهم بعد الاعلان عن التشكيلة النهائية التي تتكون من 23 لاعبا.

وبعد التجمع في زغرب خلال الأسبوع الحالي، ينتقل المنتخب لبدء استعداداته في مدينة روفيني على البحر الادرياتيكي.

وتتحضر كرواتيا للنهائيات بمباراتين وديتين، الأول في الثالث من حزيران/يونيو على ملعب "انفيلد" الخاص بليفربول الإنكليزي ضد البرازيل، ثم تلتقي بعدها بخمسة أيام مع السنغال في أوسييك قبل السفر الى روسيا.

وأشار داليتش الى أنه "أردت مباريات قوية للوقوف على وضعنا، لتصحيح بعض الأمور. سنحصل على الصورة الحقيقية من هاتين المباراتين"، معتبرا أن المواجهة مع البرازيل تشكل "نسخة" عن المباراة التي ستجمع فريقه بالأرجنتين في دور المجموعات.



- تشكيلة الـ24 لاعبا:

- للمرمى (3): دانيال سوبازيتش (موناكو الفرنسي)، لوفر كالينيتش (غنت البلجيكي)، دومينيك ليفاكوفيتش (دينامو زغرب)

- للدفاع (9): فدران كورلوكا (لوكوموتيف موسكو الروسي)، دوماغوي فيدا (بشتكاش التركي)، ايفان سترينيتش (سمبدوريا الايطالي)، ديان لوفرن (ليفربول الانكليزي)، سيم فرساليكو (اتلتيكو مدريد الاسباني)، يوسيب بيفاريتش (دينامو كييف الاوكراني)، تين يدفاي (باير ليفركوزن الالماني)، ماتي ميتروفيتش (كلوب بروج البلجيكي)، دويي كاليتا-كار (سالزبورغ النمسوي)

- للوسط (6): لوكا مودريتش وماتيو كوفاسيتش (ريال مدريد الاسباني)، ايفان راكيتيتش (برشلونة الاسباني)، ميلان باديلي (فيورنتينا الايطالي)، مارسيلو بروزوفيتش (انتر ميلان الايطالي)، فيليب براداريتش (رييكا)

- للهجوم (6): ماريو ماندزوكيتش (يوفنتوس الايطالي)، ايفان بيريزيتش (انتر ميلان الايطالي)، نيكولا كالينيتش (ميلان الايطالي)، اندري كراماريتش (هوفنهايم الالماني)، ماركو بياتسا (شالكه الالماني)، انتي ريبيتش (اينتراخت فرانكفورت الالماني).