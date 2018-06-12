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كأس العالم روسيا FIFA 2018
كأس العالم روسيا FIFA 2018

كأس العالم روسيا FIFA 2018:  الارجنتيني بيتانا حكما للمباراة الافتتاحية

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يقود الحكم الارجنتيني نستور بيتانا المباراة الافتتاحية لنهائيات كأس العالم روسيا FIFA 2018 بين البلد المضيف والسعودية الخميس في موسكو ضمن المجموعة الاولى.

AFP

ويمكن ان يكون بيتانا اول حكم يلجأ الى تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم "في أيه آر" في تاريخ العرس العالمي.

وسيساعد بيتانا في مهامه مواطناه خوان بابلو بيلاتي وهرنان ميدانا، فيما عهدت مهمة حكم الفيديو المساعد للايطالي ماسيميليانو إراتي.

وستعتمد تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم ("في ايه آر") للمرة الاولى في كأس العالم، ويمكن استخدامها في أربع حالات مؤثرة: بعد هدف مسجل، عند احتساب ركلة جزاء، عند رفع بطاقة حمراء مباشرة او في حال وقوع خطأ بالنسبة الى هوية لاعب تم انذاره أو طرده.

وبات بيتانا ثاني حكم أرجنتيني يشارك في نسختين للمونديال (شارك عام 2014 في البرازيل)، بعد انخل نوربرتو كويريتسا (مونديالي 1970 و1978).
 

كأس العالم روسيا FIFA 2018
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