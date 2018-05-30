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دوري أبطال أوروبا
كأس العالم روسيا FIFA 2018

كأس العالم روسيا FIFA 2018: الفيفا يستبعد الحكام السعوديين بعد قضية المرداسي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الأربعاء استبعاد الحكام السعوديين الثلاثة الذين كان قد تم اختيارهم للمشاركة في كأس العالم روسيا FIFA 2018، وذلك على خلفية إيقاف الحكم الرئيسي فهد المرداسي في المملكة بسبب شبهات رشوة.

AFP

وقال الفيفا في بيان "في ما يتعلق بوضع الحكم السعودي السيد فهد المرداسي، تعتبر لجنة الحكام في الفيفا ان الشروط الواجبة ليتم اختياره لكأس العالم 2018 لم تعد مستوفاة، ولذا قررت ان اختيار السيد فهد المرداسي قد تم سحبه بمفعول فوري".

وأضاف "تماشيا مع فلسفة الفيفا في البحث عن تعيين حكام للمباراة يعملون معا كفريق من ثلاثة خلال التحضير، قررت لجنة الحكام أيضا استبعاد الحكمين المساعدين محمد العبكري وعبدالله الشلوي، اللذين كانا من ضمن فريق المرداسي".

وأشار الاتحاد الدولي الى انه أبلغ الاتحادين الآسيوي والسعودي بالقرار.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، قد أعلنت في منتصف أيار/مايو الحالي، إيقاف المرداسي (32 عاما) مدى الحياة على خلفية اتهامه بطلب "رشوى" من نادي الاتحاد السعودي، بعد تعيينه لقيادة مباراته ضد الفيصلي في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأشارت اللجنة الى ان المرداسي الذي يعد من أبرز الحكام الرئيسيين السعوديين، "اعترف" بالتهمة المنسوبة اليه، وانها أوصت الاتحاد المحلي للعبة بالطلب من الفيفا شطبه من قائمة حكام نهائيات كأس العالم.

كأس العالم روسيا FIFA 2018
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