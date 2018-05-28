كأس العالم روسيا FIFA 2018: الاصابة قد تحرم بندتنر من المشاركة مع الدنمارك

وتعرض بندتنر للإصابة في مباراة الأحد ضد بران (1-2) وخرج قبل 20 دقيقة على نهايتها وهو يبكي، ما قد يكلفه المشاركة مع بلاده لاسيما في ظل الموقف الصادر عن مدرب المنتخب اغي هاريدي الذي قال الإثنين أنه "إذا أصيب اللاعب في الفترة التي نستعد من أجل السفر الى كأس العالم، لن يذهب معنا الى روسيا"" حيث تقام النهائيات اعتبارا من 14 حزيران/يونيو.

وكشف المدرب أن بندتنر "يخضع للفحوص"، مضيفا "السباق ضد الزمن ليس بالشيء الجيد. لا نملك الكثير من الوقت".

ويعتبر اللاعب السابق لأرسنال الانكليزي ويوفنتوس الايطالي وفولفسبورغ الالماني من العناصر المؤثرة في التشكيلة في ظل خبرته (30 عاما و79 مباراة دولية و30 هدفا) ومشواره الدولي الطويل الذي بدأه عام 2006 حين كان في الثامنة عشرة من عمره.

وتتحضر الدنمارك للنهائيات الأولى لها منذ 2010 بمباراتين وديتين ضد السويد في ستوكهولم يوم الثاني من حزيران/يونيو، ثم بعدها بسبعة أيام ضد المكسيك في كوبنهاغن قبل أن تسافر الى روسيا حيث تلعب ضد المجموعة الثالثة ضد البيرو واستراليا وفرنسا.