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دوري أبطال أوروبا
كأس العالم روسيا FIFA 2018

كأس العالم روسيا FIFA 2018: الشكوك تحوم حول مشاركة ناستاسيتش مع منتخب صربيا

من قبل
AFP

سيواجه ماتيا ناستاسيتش قلب دفاع منتخب صربيا لكرة القدم عدة أسابيع من الابتعاد بسبب إصابة في الركبة وتحوم الشكوك حول مشاركته في كأس العالم في روسيا في الفترة من 14 يونيو حزيران وحتى 15 يوليو المقبلين.

وقال المدافع البالغ من العمر 25 عاما لموقع بي92 على الانترنت ومقره بلغراد اليوم الأربعاء "سأبتعد لعدة أسابيع عقب إصابتي في أربطة الركبة لكنني لا أعرف تحديدا الفترة التي سأبتعد خلالها وما إذا كنت سأتعافى في الوقت المناسب قبل كأس العالم".

ولم يحدد ناستاسيتش، الذي يلعب مع شالكه المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني، متى أو كيف أصيب.

وتم استبدال اللاعب في المراحل الأخيرة من هزيمة فريقه 3-2 أمام هامبورغ في الدوري يوم السبت الماضي.

وسيشكل غيابه ضربة قوية لآمال صربيا في بلوغ مراحل خروج المغلوب في البطولة التي ستقام في روسيا وتضم 32 منتخبا. ويفتقر المدرب ملادن كريستايتش لما يكفي من البدائل المميزة في خط الدفاع.

وأوقعت القرعة صربيا، التي تأهلت لأول بطولة كبيرة لها منذ كأس العالم 2010، ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب البرازيل وسويسرا
 وكوستاريكا.

وستستهل صربيا مشوارها في البطولة بلقاء كوستاريكا يوم 17 يونيو المقبل في سامارا.

منتخب صربيا كأس العالم روسيا FIFA 2018
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