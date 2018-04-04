كأس العالم روسيا FIFA 2018: الإصابة تبعد دانيلو عن المنتخب البرتغالي

وأشار النادي الى ان "دانيلو بيريرا يعاني من قطع جزئي في وتر اخيل في الرجل اليسرى وسيخضع الى عملية جراحية الخميس".

وخاض دانيلو (26 عاما) لاعب الوسط الدفاعي، 25 مباراة دولية، وكان ضمن المنتخب المتوج بلقب كأس أوروبا 2016، عندما أحرزت البرتغالي للمرة الأولى في تاريخها، بفوزها في النهائي على المضيفة فرنسا.

وكان دانيلو قد عاد حديثا الى الملاعب بعد تعافيه من إصابة في ربلة الساق تعرض لها في كانون الثاني/يناير، الا ان الاصابة الجديدة قضت على آماله بأن يكون ضمن تشكيلة المدرب فرناندو سانتوس، استعدادا لخوض منافسات المونديال بين 14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو.

وستكون البرتغال في المجموعة الثانية الى جانب اسبانيا والمغرب وإيران.

