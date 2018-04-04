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دوري أبطال أوروبا
كأس العالم روسيا FIFA 2018

كأس العالم روسيا FIFA 2018: الإصابة تبعد دانيلو عن المنتخب البرتغالي

من قبل
Reuters

أعلن نادي بورتو البرتغالي الأربعاء ان لاعبه دانيلو بيريرا سيغيب عن نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا، بسبب إصابة في وتر أخيل تتطلب عملية جراحية.

وأشار النادي الى ان "دانيلو بيريرا يعاني من قطع جزئي في وتر اخيل في الرجل اليسرى وسيخضع الى عملية جراحية الخميس".

وخاض دانيلو (26 عاما) لاعب الوسط الدفاعي، 25 مباراة دولية، وكان ضمن المنتخب المتوج بلقب كأس أوروبا 2016، عندما أحرزت البرتغالي للمرة الأولى في تاريخها، بفوزها في النهائي على المضيفة فرنسا.

وكان دانيلو قد عاد حديثا الى الملاعب بعد تعافيه من إصابة في ربلة الساق تعرض لها في كانون الثاني/يناير، الا ان الاصابة الجديدة قضت على آماله بأن يكون ضمن تشكيلة المدرب فرناندو سانتوس، استعدادا لخوض منافسات المونديال بين 14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو.

وستكون البرتغال في المجموعة الثانية الى جانب اسبانيا والمغرب وإيران.
 

بورتو البرتغالي كأس العالم روسيا FIFA 2018
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