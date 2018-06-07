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كأس العالم روسيا FIFA 2018
كأس العالم روسيا FIFA 2018

كأس العالم روسيا FIFA 2018: إصابة في الكاحل للبرازيلي فريد

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ذكرت وسائل إعلام بريطانية أنّ فريد لاعب وسط البرازيل والمنضم قبل يومين لمانشستر يونايتد الانكليزي مُني بإصابة في الكاحل خلال تدريب الخميس وذلك قبل أسبوع على انطلاق المونديال.

Reuters

 

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) وشبكة سكاي الرياضية عن طبيب الفريق قوله إنّ اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً أصيب "بكدمة في الكاحل" خلال تدريب في شمال لندن.

وقال الطبيب رودريغو لاسمار: "من المبكر جداً القطع بشيء بهذا الشأن. سنرى غداً الجمعة ما حدث ثم نقرر ما إذا كنّا نحتاج لإجراء أي فحوصات".

وقالت سكاي إنّ اللاعب أصيب في التحام مع زميله كاسيميرو، وأظهرت لقطات فيديو اللاعب وهو يعرج على قدمه عقب الالتحام.

وأعلن مانشستر يونايتد هذا الأسبوع أنه اتفق على ضم فريد من شاختار دونيتسك الأوكراني في صفقة قالت وسائل إعلام بريطانية إنها تبلغ 52 مليون جنيه إسترليني (70 مليون دولار).

وتقيم البرازيل بطلة العالم خمس مرات حالياً معسكراً في انكلترا استعداداً للنهائيات التي تنطلق يوم 14 يونيو حزيران، وتخوض البرازيل مباراة ودية ضد النمسا في فيينا الأحد.

فريد البرازيل كأس العالم روسيا FIFA 2018
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