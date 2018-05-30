كأس العالم روسيا 2018: منتخب إنكلترا يتدرب على ركلات الجزاء

وتملك إنكلترا سجلا صادماً في ركلات الترجيح إذ فشلت ست من آخر سبع مرات في ركلات الترجيح في البطولات الكبيرة. الاستثناء الوحيد يعود إلى التفوق على إسبانيا في دور الثمانية لبطولة أوروبا 1996.

وقال بيكفورد لوسائل إعلام محلية "نبذل مجهوداً كبيراً للاستعداد.. هناك الكثير من اللاعبين الجيدين في تنفيذ ركلات الجزاء ونحن نتدرب عليها في الأيام الأخيرة".

وأضاف الحارس البالغ عمره 24 عاماً والذي خاض مباراتين دوليتين "كان من الصعب التصدي لهذه الركلات".

وبيكفورد ضمن ثلاثة حراس في التشكيلة النهائية لإنكلترا في كأس العالم بعدما استبعد المدرب غاريث ساوثغيت الحارس المخضرم جو هارت.

وظهر حارس إيفرتون بشكل جيد منذ ظهوره الأول مع إنكلترا في مباراة ودية أمام ألمانيا في تشرين الثاني/ نوفمبر وعزز ماله في الوجود بالتشكيلة الأساسية بعدما تألق خلال الفوز 1-0 على هولندا في آذار/ مارس.

وتبدأ إنكلترا مشوارها في كأس العالم في المجموعة السابعة مع تونس في 18 حزيران/ يونيو.

