يتطلع منتخب الارجنتين للعودة الى منصات التتويج بلقب المونديال الغائب عن خزائنه منذ تتويجه به عام 1986 بالمكسيك. كما ان الفوز باللقب يظل يراود ليونيل ميسي الذي يتعطش لهذا اللقب المفقود في سجلاته الذهبية.

كيف تأهل؟ انتظر منتخب الارجنتين حتى الجولة الاخيرة لاحتلال المركز الثالث المؤهل مباشرة للمونديال، بعد تغلبه على الإكوادور 3-1 بفضل نجمه ليونيل ميسي الذي سجل ثلاثية.

وحصد منتخب راقصي التانغو 28 نقطة من مجموع 18 مباراة خاضتها بالتصفيات (7 انتصارات ومثلها تعادلات و4 خسائر). وحقق هجومه 19 هدفا وتلقت شباكه 16 هدفًا.

المدرب خورخي سامباولي أشرف الأرجنتيني خورخي سامباولي (58 عاما) على قيادة منتخب بلاده في يونيو عام 2017 خلفا للمدرب المقال إدغاردو باوزا.

سامباولي الفائز بلقب كوبا اميركا مع منتخب تشيلي يرنو في مونديال روسيا الى تحقيق احلام الارجنتينين برفع اللقب العالمي.

نجم المنتخب ليونيل ميسي يعج منتخب الارجنتين بعديد النجوم مثل سيرجيو أغويرو لاعب مانشستر سيتي الانكليزي وأنخيل دي ماري لاعب باريس سان جيرمان لكن يبقى ليونيل ميسي (حامل الكرة الذهبية خمس مرات) هو النجم الاوحد في الفريق وستكون جميع الآمال معلقة عليه لقيادة منتخب التانغو الى احراز اللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ 1986.

ويحتل ليونيل ميسي اللائحة التاريخية لهدافي المنتخب برصيد 61 هدفا.

أكبر لاعب ويلي كابايرو يبلغ حارس مرمى تشيلسي الانكليزي من العمر (36 عاما و259 يوما) ورغم انه الاكبر سنا في منتخب الارجنتين الا انه لا يملك في جرابه سوى مباراتين دوليتين.

أصغر لاعب جيوفاني لو سيلسو لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي يبلغ من العمر (22 عاما و65 يوما)، وشارك للمرة الأولى مع منتخب التانغو الاول في 11 نوفمبر عام 2017، خلال المباراة الودية ضد روسيا.

الأكثر تمثيلاً خافيير زانيتي يتصدرخافيير زانيتي المعتزل دوليا عام 2011 لائحة اكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخب (143 مباراة و4 اهداف).

ينتظر خافيير ماسكيرانو (142 مباراة دولية) مشاركته في مونديال روسيا بفارغ الصبر ليكسر رقم زانيتي ويصبح الاكثر تقمصا لزي منتخب راقصي التانغو.

المباريات التحضيرية الأرجنتين× روسيا 1-0 الارجنتين× نيجيريا 2-4 الارجنتين ×ايطاليا 2-0 الارجنتين× اسبانيا 1-6 الارجنتين×هايتي 4-0 الارجنتين× الكيان الصهيوني (ألغيت)

المشاركات السابقة يشارك منتخب الارجنتين في نهائيات كأس العالم للمرة 17 وكانت اولها عام 1930 في الاوروغواي، وتوج "التانغو" اللقب العالمي في نسختي عام 1978 و1986.

وفي نهائيات 1930و1990و2014 حصل على المرتبة الثانية، وبلغ ربع النهائي أعوام 1966، 1998،2006و2010.

جدول مباريات الدور الأول الارجنتين × ايسلندا أوتكريتيي أرينا 16:00 شاهد مباشرة beIN SPORTS

الارجنتين × كرواتيا نيجني نوفغورود 21:00 شاهد مباشرة beIN SPORTS

نيجيريا× الارجنتين كريستوفسكي 21:00 شاهد مباشرة beIN SPORTS