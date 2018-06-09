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كيف تأهل؟
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انتظر منتخب الارجنتين حتى الجولة الاخيرة لاحتلال المركز الثالث المؤهل مباشرة للمونديال، بعد تغلبه على الإكوادور 3-1 بفضل نجمه ليونيل ميسي الذي سجل ثلاثية.
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المدرب
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خورخي سامباولي
أشرف الأرجنتيني خورخي سامباولي (58 عاما) على قيادة منتخب بلاده في يونيو عام 2017 خلفا للمدرب المقال إدغاردو باوزا.
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نجم المنتخب
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ليونيل ميسي
يعج منتخب الارجنتين بعديد النجوم مثل سيرجيو أغويرو لاعب مانشستر سيتي الانكليزي وأنخيل دي ماري لاعب باريس سان جيرمان لكن يبقى ليونيل ميسي (حامل الكرة الذهبية خمس مرات) هو النجم الاوحد في الفريق وستكون جميع الآمال معلقة عليه لقيادة منتخب التانغو الى احراز اللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ 1986.
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أكبر لاعب
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ويلي كابايرو
يبلغ حارس مرمى تشيلسي الانكليزي من العمر (36 عاما و259 يوما) ورغم انه الاكبر سنا في منتخب الارجنتين الا انه لا يملك في جرابه سوى مباراتين دوليتين.
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أصغر لاعب
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جيوفاني لو سيلسو
لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي يبلغ من العمر (22 عاما و65 يوما)، وشارك للمرة الأولى مع منتخب التانغو الاول في 11 نوفمبر عام 2017، خلال المباراة الودية ضد روسيا.
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الأكثر تمثيلاً
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خافيير زانيتي
يتصدرخافيير زانيتي المعتزل دوليا عام 2011 لائحة اكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخب (143 مباراة و4 اهداف).
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المباريات التحضيرية
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المشاركات السابقة
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يشارك منتخب الارجنتين في نهائيات كأس العالم للمرة 17 وكانت اولها عام 1930 في الاوروغواي، وتوج "التانغو" اللقب العالمي في نسختي عام 1978 و1986.
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جدول مباريات الدور الأول
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الارجنتين × ايسلندا
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أوتكريتيي أرينا 16:00
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الارجنتين × كرواتيا
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نيجني نوفغورود 21:00
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نيجيريا× الارجنتين
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كريستوفسكي 21:00
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قائمة المنتخب
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حراس المرمى: ويلي كابايرو (تشيلسي الإنكليزي)، ناهويل غوزمان (تايغرز أونال المكسيكي)، فرانكو أرماني (ريفر بيلت الأرجنتيني).
خط الدفاع: نيكولاس أوتاميندي (مانشستر سيتي الإنكليزي)، كريستيان أنسالدي (تورينو الإيطالي)، غابرييل ميركادو (إشبيلية)، فريديريكو فازيو (روما الإيطالي)، ماركوس روخو (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، ماركوس أكونا (سبورتنغ لشبونة البرتغالي)، نيكولاس تاجليافيكو (أياكس أمستردام الهولندي).
خط الوسط: خافيير ماسكيرانو (هيبي شينا فورشن)، إدواردو سالفيو (بنفيكا البرتغالي)، لوكاس بيليا (ميلان الإيطالي)، أنخيل دي ماريا، جيوفاني لو سيلسو (باريس سان جيرمان الفرنسي)، إيفر بانيغا (إشبيلية)، ماكسيميليانو ميتزا (إندبندينتي)، كريستيان بافون (بوكا جونيورز الأرجنتيني).
خط الهجوم: ليونيل ميسي (برشلونة)، باولو ديبالا، غونزالو هيغوين (يوفنتوس الإيطالي)، سيرجيو أغويرو (مانشستر سيتي الإنكليزي)