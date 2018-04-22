منتخب سويسرا يعرف جيداً نغمة المباريات في كأس العالم، فهو حاضر في النسخ الثلاث الأخيرات، إضافة لمشاركات سابقة، بدأت منذ مونديال 1934 في إيطاليا، ويمني النفس أن يصل كحد أدنى إلى دور الـ16 مثلما فعل في البرازيل 2014.
كان للكرة السويسرية عصر ذهبي، فهي حاضرة في المونديال منذ نسخته الثانية وهذا ما يفسره قِدم اتحادها الكروي المؤسس منذ 1895، وقد كانت الدولة السويسرية من أوائل البلاد التي استضافت البطولة وذلك في 1954، كما أن منتخبها الوطني وصل إلى ربع النهائي أكثر من مرة. حتى أنه نال المركز الثالث على لائحة تصنيف الفيفا عام 1993.
نوادر وإحصاءات
- من نوادر وإحصاءات المنتخب السويسري، أن حارسه باسكال زوبربوهلر في مونديال 2006 أقل حارس تلقى أهداف في كأس عالم واحدة (0).
- أكثر منتخب لعب بدون أن يتلقى هدفاً في بطولات كأس العالم ولو متفرقة (1994، 2006، 2010) بواقع 559 دقيقة.
- المنتخب الذي كان طرفاً في أعلى نتيجة سجلت في مباراة بكأس العالم (سويسيرا - النمسا 5-7) مونديال سويسرا 1954.
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ملف وقائمة منتخب سويسرا
- تأسيس الاتحاد السويسري: 1895
- رئيس الاتحاد: بيتر غييليرون
- موقع الاتحاد الالكتروني: www.football.ch
- تصنيف الفيفا: 6
- المشاركات السابقة: 10 مرات
- اللباس الرسمي: الأحمر
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كيف تأهل؟
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احتاج منتخب سويسرا لخوض مباراة الملحق الأوروبي المؤهل للمونديال حتى يحجز تذكرته الخاصة، فغلب أيرلندا الشمالية 1-0 ذهاباً وتعادل معها إياباً 0-0، وذلك إثر حلوله ثانياً في المجموعة الأوروبية الثانية خلف البرتغال بفارق الأهداف فقط.
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المدرب
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فلاديمير بيتكوفيتش
منتخب سويسرا يعيش سنوات من الاستقرار مع المدرب اليوغسلافي فلاديمير بيتكوفيتش (54 عاماً)، منذ عام 2014، فقد جاء هذا المدرب، بعد الخروج من مونديال البرازيل وقاد المنتخب إلى يورو 2016، والآن إلى روسيا 2018.
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نجم المنتخب
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غرانيت شاكا
يحوي منتخب سويسرا على عدد من اللاعبين المميزين سواء من ناحية الخبرة، أو النجومية الصاعدة، ولكن ربما أكثرهم غرانيت شاكا (25 عاماً).
شاكا يعتبر أفضل لاعب سويسري لعام 2017 حجر أساس في تشكيلة فريق المدرب فلاديمير بيتكوفيتش. وقدم لاعب وسط آرسنال أداءاً مميزاً في مونديال البرازيل 2014 ويمني النفس بالتألق والذهاب بعيداً في روسيا.
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أكبر لاعب
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أكبر لاعب
ستفان ليختشتاينر 34 عاماً
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أصغر لاعب
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بريل أمبولو
يلعب مهاجم شالكة الألماني في صفوف المنتخب الوطني منذ عام 2015، ويبلغ من العمر 21 عاماً.
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الأكثر تمثيلاً
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ستيفان ليختشتاينر
لعب ظهير نادي يوفنتوس المنتقل حديثاً إلى أرسنال وكابتن منتخب بلاده 99 مباراة، حتى كتابة هذه السطور. وهو صمام أمام الفريق في روسيا 2018.
ستيفان ليختشتاينر
لعب ظهير نادي يوفنتوس المنتقل حديثاً إلى أرسنال وكابتن منتخب بلاده 99 مباراة، حتى كتابة هذه السطور. وهو صمام أمام الفريق في روسيا 2018.
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المباريات التحضيرية
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المشاركات السابقة
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شارك منتخب سويسرا في 10 مرات سابقة من أصل 20 كأس عالم أقيم حتى الآن، أي أنه تواجد في نصف المونديالات.
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جدول مباريات الدور الأول
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البرازيل × سويسرا
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روستوف 17يونيو 21:00
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صربيا × سويسرا
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كاليننغراد 22 يونيو 21:00
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سويسرا × كوستاريكا
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نوفغورود 27 يونيو 21:00
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قائمة المنتخب
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