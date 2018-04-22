منتخب سويسرا يعرف جيداً نغمة المباريات في كأس العالم، فهو حاضر في النسخ الثلاث الأخيرات، إضافة لمشاركات سابقة، بدأت منذ مونديال 1934 في إيطاليا، ويمني النفس أن يصل كحد أدنى إلى دور الـ16 مثلما فعل في البرازيل 2014.

كان للكرة السويسرية عصر ذهبي، فهي حاضرة في المونديال منذ نسخته الثانية وهذا ما يفسره قِدم اتحادها الكروي المؤسس منذ 1895، وقد كانت الدولة السويسرية من أوائل البلاد التي استضافت البطولة وذلك في 1954، كما أن منتخبها الوطني وصل إلى ربع النهائي أكثر من مرة. حتى أنه نال المركز الثالث على لائحة تصنيف الفيفا عام 1993.

نوادر وإحصاءات

من نوادر وإحصاءات المنتخب السويسري، أن حارسه باسكال زوبربوهلر في مونديال 2006 أقل حارس تلقى أهداف في كأس عالم واحدة (0).

أكثر منتخب لعب بدون أن يتلقى هدفاً في بطولات كأس العالم ولو متفرقة (1994، 2006، 2010) بواقع 559 دقيقة.

المنتخب الذي كان طرفاً في أعلى نتيجة سجلت في مباراة بكأس العالم (سويسيرا - النمسا 5-7) مونديال سويسرا 1954.

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ملف وقائمة منتخب سويسرا

تأسيس الاتحاد السويسري: 1895

رئيس الاتحاد: بيتر غييليرون

موقع الاتحاد الالكتروني: www.football.ch

تصنيف الفيفا: 6

المشاركات السابقة: 10 مرات

اللباس الرسمي: الأحمر