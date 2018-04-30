خوان أنطونيو بيتزي

تسلم المدرب الأرجنتيني - الإسباني خوان أنطونيو بتيزي مهامه في قيادة دفة الأخضر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017. وفي سجل إنجازاته كمدرب فاز مع تشيلي بكوبا أميركا 2016، لكنه عجز عن قيادتها إلى مونديال روسيا.



وعندما كان لاعباً، كان بيتزي في قلب الهجوم، ومثّل المنتخب الأسباني في كأس الأمم الأوروبية 1996 وكأس العالم 1998.