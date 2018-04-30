يعود المنتخب السعودي إلى كأس العالم بعد غياب دام 12 عاماً، ويمني اللاعبون النفس في ترك بصمة شبيهة بالمشاركة الأولى في أميركا 1994، حين بلغ أسلافهم الدور الثاني، ولكن آمال المنتخب الحالي تصطدم بعقبات لابد من تجاوزها في المجموعة الأولى التي تضم روسيا وأوروغواي ومصر.
نوادر وإحصاءات
- سجل المهاجم سامي الجابر في ثلاثة مونديالات 1994، 1998 و 2006
- لعب الحارس محمد الدعيع 10 مباريات في كأس العالم. أكثر من أي لاعب سعودي
- المنتخب السعودي هو ثاني منتخب عربي يبلغ الدور الثاني من بطولة كأس العالم وذلك في مونديال 1994، بعد المغرب مونديال 1986.
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ملف وقائمة منتخب السعودية
تأسيس الاتحاد السعودي: 1956
رئيس الاتحاد: عادل عزت
موقع الاتحاد الالكتروني: www
تصنيف الفيفا: 63
المشاركات السابقة: 4 مرات
اللباس الرسمي: الأخضر
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كيف تأهل؟
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انتظر المنتخب السعودي حتى المشهد الأخير من تصفيات مجموعته الآسيوية الثانية ليخطف التأهل بعد أن هزم اليابان 1-0 واحتل المركز الثاني بعد أن نال 19 نقطة بفارق نقطة عن الساموراي صاحب المركز الأول، وترك بطاقة الملحق لأستراليا.
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المدرب
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خوان أنطونيو بيتزي
تسلم المدرب الأرجنتيني - الإسباني خوان أنطونيو بتيزي مهامه في قيادة دفة الأخضر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017. وفي سجل إنجازاته كمدرب فاز مع تشيلي بكوبا أميركا 2016، لكنه عجز عن قيادتها إلى مونديال روسيا.
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نجم المنتخب
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محمد السهلاوي
تعقد السعودية آمالها على المهاجم محمد السهلاوي (31 عاماً) والذي خرج بلقب هدّاف التصفيات بـ16.
ويأمل كل عشاق المنتخب الأخضر أن ينسحب هذا التألق إلى كأس العالم ليحذو السهلاوي حذو من سبقوه في مركز المهاجم خصوصاً أنه يملك السرعة والخبرة والموهبة الكافية لذلك.
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أكبر لاعب
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تيسير الجاسم (34 عاماً)
واحد من أخبر اللاعبين في التشكيلة السعودية، إذ يعول عليه لخوض مونديال متميز.
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أصغر لاعب
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عبد الله الخيبيري
لاعب نادي الشباب السعودي اختير للذهاب إلى روسيا رغم أنه لعب 3 مباريات دولية فقط
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الأكثر تمثيلاً
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أسامة هوساوي (131 مباراة دولية)
قلب دفاع نادي الهلال يملك خبرة هائلة وهو صمام أمان المنتخب السعودي، كما أنه يملك أكثر من 300 مباراة على مستوى الأندية.
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المباريات التحضيرية
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9- ألمانيا - السعودية (2-1)
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المشاركات السابقة
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شاركت السعودية في 4 مونديالات سابقة، حققت فيها فوزان فقط، وكانا في مونديال 1994 المشاركة الأفضل لها، ثم خطفت تعادلاً في مونديال 1998 وآخر في 2006. وفي المجموع العام لعبت 13 مباراة خسرت منها 9.
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جدول مباريات الدور الأول
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روسيا × السعودية
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لوجنيكي 14 يونيو 18:00
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الأوروغواي × السعودية
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سان بطروسبرغ 20 يونيو 18:00
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السعودية × مصر
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فولغوغراد 25 يونيو 17:00
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قائمة المنتخب
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- حراسة المرمى: محمد العويس (الأهلي السعودي)، عبدالله المعيوف (الهلال)، ياسر المسيليم (الأهلي).
- الدفاع: أسامة هوساوي (الهلال)، عمر هوساوي (النصر)، معتز هوساوي (الأهلي)، علي البليهي (الهلال)، ياسر الشهراني (الهلال)، منصور الحربي (الأهلي)، محمد البريك (الهلال).
- الوسط: عبدالله عطيف (الهلال)، سلمان الفرج (الهلال)، عبدالملك الخيبري (الهلال)، عبدالله الخيبري (الشباب)، محمد كنو (الهلال)، حسين المقهوي (الأهلي)، تيسير الجاسم (الأهلي)، هتان باهبري (الشباب)، سالم الدوسري (الهلال)، يحيى الشهري (النصر)، فهد المولد (الاتحاد).
- الهجوم: محمد السهلاوي (النصر)، مهند عسيري (الأهلي).