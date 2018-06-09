تشارك أوروجواي في مونديال 2018 بطموحات كبيرة كالمعتاد مع كتيبة لاعبين متمرسة فرضت نفسها في السنين الاخيرة أينما حلت، ورغم ظهورها المتواضع في البرازيل 2014، يبقى منتخب يقوده لويس سواريز وادينسون كافاني في خط الهجوم رفقة كوكبة من اللاعبين المحترفين في كبرى الاندية الأوروبية مرشحاً دائماً لدور طليعي، وعلى العموم يبدو "لا سيليستي" مرشح فوق العادة لتصدر مجموعته.

كيف تأهل؟ تأهلت أوروجواي إلى مونديال روسيا بحلولها ثانية في تصفيات أميركا الجنوبية خلف البرازيل برصيد 31 نقطة.

المدرب أوسكار تاباريز باختصار هو "مايسترو" منتخب أوروجواي ومن أبرز أعلام الكرة في بلاده. قاد اوروجواي في مونديال 1990 في إيطاليا ومن ثمّ جنوب أفريقيا 2010 والبرازيل 2014، وهو في منصبه منذ 2006. عرف "لاسيلستي" معه نهجاً هجومياً رغما أنه كان مدافعاً كلاعب، وقاد بلاده عام 2011 للقب كوبا أميركا باناقة كروية مشهودة.

نجم المنتخب لويس سواريز من نخبة مهاجمي العالم في العقد الأخير تنقل بين أياكس وليفربول وبرشلونة فارضاً نفسه هدافاً فذ، كما فعل مع منتخب بلاده حيث يعد أفضل هداف تاريخي في أوروجواي برصيد 50 هدفاً متقدماً ادينسون كافاني (42)، ويعد مع نجم باريس سان جيرمان ثنائي ضارب ومقلق. يملك في سجله 5 اهداف في المونديال بين 2010 و2014.

أكبر لاعب مارتن سيلفا حارس مرمى فاسكو دا غاما البرازيلي، يبلغ من العمر ٣٥ عاماً، في جعبته ٩ مباريات دولية فقط منذ ٢٠٠٩.

أصغر لاعب ماكسي غوميز مهاجم سلتا فيغو الاسباني يبلغ ٢١ عاماً من مواليد ١٤ أغسطس ١٩٩٦، في جعبته مبارتان دوليتان.

الأكثر تمثيلاً دييغو غودين يلعب مع أوروجواي منذ 2005 وبلغ ما خاضه من المباريات 116 ويعد ركيزة دفاعية اساسية في بلاده وتوج معها عام 2011 بلقب كوبا اميركا.

المباريات التحضيرية بولندا 0-0 أوروجواي النمسا 2-1 أوروجواي أوروجواي 2-0 تشيكيا أوروجواي 1-0 ويلز أوروجواي 3-0 أوزبكستان

المشاركات السابقة شاركت أوروجواي 12 مرة في المونديال وتوجت مرتين عامي 1930 و1950 في المباراة الشهيرة التي هزمت بها البرازيل في ماراكانا 2-1 أمام 200 ألف مشاهد. ولم تغب أوروجواي مؤخراً منذ 2010 حين حلت رابعة، أما في آخر ظهور لها في البرازيل بلغت الدور الـ16 وخرجت أمام كولومبيا بخسارتها 0-2.

جدول مباريات الدور الأول مصر× أوروجواي ييكاترنبرغ 15 يونيو - 15:00 شاهد مباشرة beIN SPORTS

أوروجواي× السعودية روستوف 20 يونيو - 18:00 شاهد مباشرة beIN SPORTS

أوروجواي × روسيا سامارا 25 يونيو - 17:00 شاهد مباشرة beIN SPORTS