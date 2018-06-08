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كأس العالم روسيا FIFA 2018
كأس العالم روسيا FIFA 2018

كأس العالم روسيا 2018 - ملف وقائمة منتخب بنما

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تعرّف على ملف وقائمة منتخب بنما المشارك في كأس العالم 2018، حيث يلعب في المجموعة السابعة إلى جانب إنكلترا وبلجيكا وتونس.

AFP

منتخب بنما سيحاول أن يحوّل نقطة ابتعاده عن الرشيحات والضغوط إلى قوة من خلال تجربة صنع المفاجأة في كأس العالم 2018 في روسيا، وعلى الأقل الخروج بصورة مشرفة.

نوادر واحصاءات

  • أول مشاركة له في كأس العالم ستكون في المونديال الحالي
  • مدربه داريو غوميز هو واحد من أربعة مدربين في التاريخ يقود ثلاث منتخبات إلى كأس العالم.
  • تعد مباراة كوستاريكا وباناما في 26 مارس 2005 الأقل حضوراً في مباريات تصفيات كؤوس العالم، إذ لم يشهدها أي متفرج، صفر حضور!

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   ملف وقائمة منتخب بنما

  • تأسيس الاتحاد: 1937
  • رئيس الاتحاد: بيدرو أراوز
  • موقع الاتحاد الإلكتروني: http://www.fepafut.com/
  • تصنيف الفيفا: 55
  • المشاركات السابقة: 0
  • اللباس الرسمي: الأحمر والأبيض

 

كيف تأهل؟

يشارك منتخب بنما في كأس العالم 2018 بعد احتلال المركز الثالث في تصفيات أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي عقب أداء متوازن في التصفيات سمح له بإخراج أميركا.

المدرب

 

 

هيرنان داريو غوميز
أقوى عناصر بنما في كأس العالم القادمة، اتضحت بصمته بسرعة كبيرة على أداء بنما منذ استلامها في 2014، سبق له قيادة كولومبيا والإكوادور إلى كأس العالم وتحقيق نتائج مميزة معهما.

نجم المنتخب

 

بلاس بيريز

أحد أكثر لاعبي بنما شهرة عبر التاريخ، يلعب في المنتخب 2001، خاض الكثير من التجارب الاحترافية ومرّ بأحد الدوريات العربية عندما لعب مع الوصل الإماراتي في 2009.

أكبر لاعب

 

فيليبي بالوي مدافع (مونيثيبال الجواتيمالي) هو قائد منتخب بنما وقد بلغ سن الـ37 في 24 فبراير الفائت.
أصغر لاعب

خوسيه لويس رودريغيز الذي بلغ سن الـ19 عاماً في 19 يونيو الفائت ولاعب جنت البليجيكي هو أصغر لاعبي بنما

الأكثر تمثيلاً

غابريل غوميز

خاض 144 مباراة دولية حتى كتابة هذه السطور ما زال مع منتخب بنما منذ 2003 وحتى الآن وهو الأكثر تمثيلاً عبر التاريخ.

المباريات التحضيرية

 

  1.  ايران 2 - 1 بنما

  2. ويلز 1 - 1 بنما

  3. الدنمارك 1 - 0 بنما

  4. سويسرا 6 - 0 بنما

  5. تيرينيداد وتوباغو 0 - 1 بنما

  6. بنما 0 - 0 إيرلندا الشمالية

  7. النرويج 1 - 0 بنما

المشاركات السابقة

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جدول مباريات الدور الأول

بلجيكا × بنما

 فيشت 18 يونيو 18:00

شاهد مباشرة عبر beIN SPORTS

إنكلترا × بنما

نيجني 24 يونيو 15.00

شاهد مباشرة عبر beIN SPORTS

بنما × تونس

 موردوفيا 28 يونيو 21:00

شاهد مباشرة عبر beIN SPORTS

قائمة المنتخب

حراسة المرمى: جيمى بينديو– أليكس رودريغيز - جوزيه كالديرون.

خط الدفاع: رومان توريس – أدولفو ماتشادو– إيرك دايفز – لويس أوفالى – فيليبى باولي- ميتشيل موريلو– هارولد كومينجز– فيديل إسكوبار.

خط الوسط: غابريال غوميز – ألبيرتو كوينتيرو – أنيبال غودوي – جوزيه لويس رودريغيز - إيدغار باريسناز – أرماندو كوبر – فالنتين بيمينتى.

خط الهجوم: بلاس بيريز – غابريل توريس – إسماعيل دياز – أبديل أرويو – لويس تيادا.
منتخب بنما كأس العالم روسيا FIFA 2018
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