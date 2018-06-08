كأس العالم روسيا 2018 - ملف وقائمة منتخب بنما

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كيف تأهل؟
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يشارك منتخب بنما في كأس العالم 2018 بعد احتلال المركز الثالث في تصفيات أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي عقب أداء متوازن في التصفيات سمح له بإخراج أميركا.
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المدرب
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هيرنان داريو غوميز
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نجم المنتخب
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بلاس بيريز
أحد أكثر لاعبي بنما شهرة عبر التاريخ، يلعب في المنتخب 2001، خاض الكثير من التجارب الاحترافية ومرّ بأحد الدوريات العربية عندما لعب مع الوصل الإماراتي في 2009.
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أكبر لاعب
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فيليبي بالوي مدافع (مونيثيبال الجواتيمالي) هو قائد منتخب بنما وقد بلغ سن الـ37 في 24 فبراير الفائت.
|أصغر لاعب
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خوسيه لويس رودريغيز الذي بلغ سن الـ19 عاماً في 19 يونيو الفائت ولاعب جنت البليجيكي هو أصغر لاعبي بنما
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الأكثر تمثيلاً
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غابريل غوميز
خاض 144 مباراة دولية حتى كتابة هذه السطور ما زال مع منتخب بنما منذ 2003 وحتى الآن وهو الأكثر تمثيلاً عبر التاريخ.
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المباريات التحضيرية
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المشاركات السابقة
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لا يوجد
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جدول مباريات الدور الأول
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بلجيكا × بنما
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فيشت 18 يونيو 18:00
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شاهد مباشرة عبر beIN SPORTS
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إنكلترا × بنما
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نيجني 24 يونيو 15.00
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شاهد مباشرة عبر beIN SPORTS
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بنما × تونس
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موردوفيا 28 يونيو 21:00
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شاهد مباشرة عبر beIN SPORTS
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قائمة المنتخب
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حراسة المرمى: جيمى بينديو– أليكس رودريغيز - جوزيه كالديرون.
خط الدفاع: رومان توريس – أدولفو ماتشادو– إيرك دايفز – لويس أوفالى – فيليبى باولي- ميتشيل موريلو– هارولد كومينجز– فيديل إسكوبار.
خط الوسط: غابريال غوميز – ألبيرتو كوينتيرو – أنيبال غودوي – جوزيه لويس رودريغيز - إيدغار باريسناز – أرماندو كوبر – فالنتين بيمينتى.
خط الهجوم: بلاس بيريز – غابريل توريس – إسماعيل دياز – أبديل أرويو – لويس تيادا.
كأس العالم روسيا 2018 - ملف وقائمة منتخب بنما
منتخب بنما كأس العالم روسيا FIFA 2018