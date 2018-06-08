كأس العالم روسيا 2018 - ملف وقائمة منتخب بنما

منتخب بنما سيحاول أن يحوّل نقطة ابتعاده عن الرشيحات والضغوط إلى قوة من خلال تجربة صنع المفاجأة في كأس العالم 2018 في روسيا، وعلى الأقل الخروج بصورة مشرفة.

كيف تأهل؟ يشارك منتخب بنما في كأس العالم 2018 بعد احتلال المركز الثالث في تصفيات أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي عقب أداء متوازن في التصفيات سمح له بإخراج أميركا.

المدرب هيرنان داريو غوميز

أقوى عناصر بنما في كأس العالم القادمة، اتضحت بصمته بسرعة كبيرة على أداء بنما منذ استلامها في 2014، سبق له قيادة كولومبيا والإكوادور إلى كأس العالم وتحقيق نتائج مميزة معهما.

نجم المنتخب بلاس بيريز أحد أكثر لاعبي بنما شهرة عبر التاريخ، يلعب في المنتخب 2001، خاض الكثير من التجارب الاحترافية ومرّ بأحد الدوريات العربية عندما لعب مع الوصل الإماراتي في 2009.

أكبر لاعب فيليبي بالوي مدافع (مونيثيبال الجواتيمالي) هو قائد منتخب بنما وقد بلغ سن الـ37 في 24 فبراير الفائت.

أصغر لاعب خوسيه لويس رودريغيز الذي بلغ سن الـ19 عاماً في 19 يونيو الفائت ولاعب جنت البليجيكي هو أصغر لاعبي بنما

الأكثر تمثيلاً غابريل غوميز خاض 144 مباراة دولية حتى كتابة هذه السطور ما زال مع منتخب بنما منذ 2003 وحتى الآن وهو الأكثر تمثيلاً عبر التاريخ.

المباريات التحضيرية ايران 2 - 1 بنما ويلز 1 - 1 بنما الدنمارك 1 - 0 بنما سويسرا 6 - 0 بنما تيرينيداد وتوباغو 0 - 1 بنما بنما 0 - 0 إيرلندا الشمالية النرويج 1 - 0 بنما

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جدول مباريات الدور الأول بلجيكا × بنما فيشت 18 يونيو 18:00 شاهد مباشرة عبر beIN SPORTS

إنكلترا × بنما نيجني 24 يونيو 15.00 شاهد مباشرة عبر beIN SPORTS

بنما × تونس موردوفيا 28 يونيو 21:00 شاهد مباشرة عبر beIN SPORTS