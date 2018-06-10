كأس العالم روسيا 2018 - ملف وقائمة منتخب إسبانيا

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كيف تأهل؟
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يشارك منتخب إسبانيا في كأس العالم 2018 بعد تصدره مجموعته السابعة بتسعة انتصارات وتعادل في التصفيات الأوروبية التأهيلية مجبراً إيطاليا على خوض الملحق.
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المدرب
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جولين لوبيتغوي
حارس مرمى ريال مدريد وبرشلونة ومنتخب إسبانيا سابقاً، سجله كلاعب لم يكن مبهراً لكن مسيرته التدريبية تعد بالكثير، تولى إدارة المنتخب عام 2016 خلفاً لدل بوسكي قاد منتخب إسبانيا تحت 19 وتحت 21 للفوز ببطولتي أوروبا 2012 و2013 توالياً.
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نجم المنتخب
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سيرجيو راموس
هو قائد منتخب إسبانيا وقلب دفاعه ذو القدرات الهجومية الملفتة، مثّل منتخبات الفئات العمرية قبل أن تتم دعوته للفريق الأول في 2005 أحد القلائل الذين حصدوا مع إسبانيا بطولتي أوروبا 2008 و2012 وكأس العالم 2014، يؤخذ عليه تهوره في بعض المواقف.
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أكبر لاعب
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بيبي رينا أكبر لاعبي منتخب إسبانيا، حارس نابولي الإيطالي الذي بلغ 35 عاماً في أغغسطس الفائت قد يكون البديل الأول لدي خيا.
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أصغر لاعب
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ماركو أسينسيو الذي بلغ 22 عاماً في يناير الفائت هو أصغر لاعبي منتخب إسبانيا وأحد أبرز المواهب في العالم.
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الأكثر تمثيلاً
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راموس
خاض 152 مباراة دولية حتى كتابة هذه السطور وهو في طريقه لتحطيم رقم إيكر كاسياس 167 الأكثر مشاركة في تاريخ منتخب إسبانيا، خاصة وأنّ الأخير قد شارفت مسيرته على النهاية.
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المباريات التحضيرية
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المشاركات السابقة
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شاركت إسبانيا في المونديال 14 مرة من ضمنها على أرضها 1982، وقد بدأتها عام 1934 ولم تغب منذ 1978. حققت أفضل نتيجة عام 2010 في جنوب أفريقيا عندما حملت اللقب، وغالباً ما لعبت أدواراً متقدمة في البطولات السابقة.
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جدول مباريات الدور الأول
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البرتغال × إسبانيا
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فيشت 15 يونيو 21:00
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إيران × إسبانيا
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كازان 20 يونيو 21:00
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إسبانيا × المغرب
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كالينينغراد 25 يونيو 20:00
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|قائمة المنتخب
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حراسة المرمى: دافيد دي خيا (مانشستر يونايتد الإنكليزي) – كيبا أريزابالاغا (أتلتيك بلباو) – بيبي رينا (نابولي الإيطالي)
الدفاع: جيرارد بيكيه (برشلونة) – سيرخيو راموس (ريال مدريد) – ناتشو فيرنانديز (ريال مدريد) – سيزار أزبلكويتا (تشيلسي الإنكليزي) – داني كارباخال (ريال مدريد) – ألفارو أودريوزولا (ريال سوسيداد) – جوردي ألبا (برشلونة) – ناتشو مونريال (أرسنال الإنكليزي)
الوسط: سيرخيو بوسكيتس (برشلونة) – أندرس إنيستا (برشلونة) – تياغو ألكانتارا (بايرن ميونيخ الألماني) – كوكي (أتليتكو مدريد) – ساؤول نيجيز (أتليتكو مدريد) – إيسكو (ريال مدريد) – دافيد سيلفا (مانشستر سيتي الإنكليزي) – ماركو أسنسيو (ريال مدريد) – لوكاس فاسكيز (ريال مدريد)
الهجوم: دييغو كوستا (أتليتكو مدريد) – رودريغو مورينو (فالنسيا) – إياغو أسباس (سيلتا فيغو)