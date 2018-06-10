كأس العالم روسيا 2018 - ملف وقائمة منتخب إسبانيا

حارس مرمى ريال مدريد وبرشلونة ومنتخب إسبانيا سابقاً، سجله كلاعب لم يكن مبهراً لكن مسيرته التدريبية تعد بالكثير، تولى إدارة المنتخب عام 2016 خلفاً لدل بوسكي قاد منتخب إسبانيا تحت 19 وتحت 21 للفوز ببطولتي أوروبا 2012 و2013 توالياً.

نجم المنتخب ​ ​