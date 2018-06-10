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كأس العالم روسيا FIFA 2018
كأس العالم روسيا FIFA 2018

كأس العالم روسيا 2018 - ملف وقائمة منتخب إسبانيا

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تعرّف على ملف وقائمة منتخب إسبانيا المشارك في كأس العالم 2018، حيث يلعب في المجموعة الثانية إلى جانب البرتغال والمغرب وإيران.

AFP

منتخب إسبانيا يدخل إلى كأس العالم 2018 في روسيا وكله أمل في مسح الصورة المتواضعة التي ظهر عليها في النسخة الفائتة عندما خرج من الدور الأول، متسلحاً بمجموعة مميزة من اللاعبين جعلت لاروخا أحد المرشحين للقب.

نوادر واحصاءات

  • حصل على كأس العالم مرة واحدة كانت في 2010، هو واحد من ثمانية منتخبات فازت بكأس العالم.
  • لم تغب إسبانيا عن المونديال منذ عام 1978.
  • يملك منتخب إسبانيا معدلاً تهديفياً جيداً بتسجيله 1.6 في كل مباراة بكأس العالم.

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   ملف وقائمة منتخب إسبانيا

  • تأسيس الاتحاد:  1913
  • رئيس الاتحاد: خوان لويس لاريا
  • موقع الاتحاد الإلكتروني: http://www.rfef.es/
  • تصنيف الفيفا: 10
  • المشاركات السابقة: 14
  • اللباس الرسمي: الأحمر والأبيض

 

كيف تأهل؟

يشارك منتخب إسبانيا في كأس العالم 2018 بعد تصدره مجموعته السابعة بتسعة انتصارات وتعادل في التصفيات الأوروبية التأهيلية مجبراً إيطاليا على خوض الملحق.

المدرب
 

جولين لوبيتغوي

حارس مرمى ريال مدريد وبرشلونة ومنتخب إسبانيا سابقاً، سجله كلاعب لم يكن مبهراً لكن مسيرته التدريبية تعد بالكثير، تولى إدارة المنتخب عام 2016 خلفاً لدل بوسكي قاد منتخب إسبانيا تحت 19 وتحت 21 للفوز ببطولتي أوروبا 2012 و2013 توالياً.

نجم المنتخب

سيرجيو راموس

هو قائد منتخب إسبانيا وقلب دفاعه ذو القدرات الهجومية الملفتة، مثّل منتخبات الفئات العمرية قبل أن تتم دعوته للفريق الأول في 2005 أحد القلائل الذين حصدوا مع إسبانيا بطولتي أوروبا 2008 و2012 وكأس العالم 2014، يؤخذ عليه تهوره في بعض المواقف.

أكبر لاعب

بيبي رينا أكبر لاعبي منتخب إسبانيا، حارس نابولي الإيطالي الذي بلغ 35 عاماً في أغغسطس الفائت قد يكون البديل الأول لدي خيا.

أصغر لاعب

ماركو أسينسيو الذي بلغ 22 عاماً في يناير الفائت هو أصغر لاعبي منتخب إسبانيا وأحد أبرز المواهب في العالم.

الأكثر تمثيلاً

راموس

خاض 152 مباراة دولية حتى كتابة هذه السطور وهو في طريقه لتحطيم رقم إيكر كاسياس 167 الأكثر مشاركة في تاريخ منتخب إسبانيا، خاصة وأنّ الأخير قد شارفت مسيرته على النهاية.

المباريات التحضيرية

  1. إسبانيا 5 - 0 كوستاريكا

  2. روسيا 3 - 3 إسبانيا

  3. ألمانيا 1 - 1 إسبانيا

  4. إسبانيا 6 - 1 الأرجنتين

  5. إسبانيا 1 - 1 سويسرا

  6. إسبانيا 1 - 0 تونس

المشاركات السابقة

شاركت إسبانيا في المونديال 14 مرة من ضمنها على أرضها 1982، وقد بدأتها عام 1934  ولم تغب منذ 1978. حققت أفضل نتيجة عام 2010 في جنوب أفريقيا عندما حملت اللقب، وغالباً ما لعبت أدواراً متقدمة في البطولات السابقة.

جدول مباريات الدور الأول

البرتغال × إسبانيا

 فيشت 15 يونيو 21:00

 

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إيران × إسبانيا

كازان 20 يونيو 21:00

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إسبانيا × المغرب

 كالينينغراد 25 يونيو 20:00

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قائمة المنتخب

حراسة المرمى: دافيد دي خيا (مانشستر يونايتد الإنكليزي) – كيبا أريزابالاغا (أتلتيك بلباو) – بيبي رينا (نابولي الإيطالي)

الدفاع: جيرارد بيكيه (برشلونة) – سيرخيو راموس (ريال مدريد) – ناتشو فيرنانديز (ريال مدريد) – سيزار أزبلكويتا (تشيلسي الإنكليزي) – داني كارباخال (ريال مدريد) – ألفارو أودريوزولا (ريال سوسيداد) – جوردي ألبا (برشلونة) – ناتشو مونريال (أرسنال الإنكليزي)

الوسط: سيرخيو بوسكيتس (برشلونة) – أندرس إنيستا (برشلونة) – تياغو ألكانتارا (بايرن ميونيخ الألماني) – كوكي (أتليتكو مدريد) – ساؤول نيجيز (أتليتكو مدريد) – إيسكو (ريال مدريد) – دافيد سيلفا (مانشستر سيتي الإنكليزي) – ماركو أسنسيو (ريال مدريد) – لوكاس فاسكيز (ريال مدريد)

الهجوم: دييغو كوستا (أتليتكو مدريد) – رودريغو مورينو (فالنسيا) – إياغو أسباس (سيلتا فيغو)

 

منتخب إسبانيا
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