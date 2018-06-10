كأس العالم روسيا 2018 - ملف وقائمة منتخب البرتغال

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كيف تأهل؟
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يشارك منتخب البرتغال في كأس العالم 2018 بعد تصدره مجموعته الثانية في التصفيات الأوروبية التأهيلية، محققاً 27 نقطة من 9 انتصارات وخسارة.
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المدرب
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فيرناندو سانتوس
أصبح أشهر من تولى إدارة منتخب البرتغال عقب نجاحه في بطولة أوروبا الفائتة والتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، قيادته لرونالدو ورفاقه التي بدأت في 2014 سبقها الكثير من التجارب مع الأندية كما قاد منتخب اليونان بين 2010 و 2014، صاحب الـ63 عاماً يتسلح بخبرته الكبيرة وإبداعات الدون.
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نجم المنتخب
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كريستيانو رونالدو
هو قائد منتخب البرتغال وهدافه التاريخي والأكثر تمثيلاً وأحد أساطير كرة القدم عبر التاريخ، أفضل لاعب في العالم ونجم ريال مدريد الأول له أدوار فنية ونفسية تحتاج للكثير من الكلمات، صاحب الـ33 عاماً سيسعى جاهداً لمشاركة تاريخية في مونديال روسيا الذي قد يكون الأخير في مسيرته .
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أكبر لاعب
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برونو ألفيش الذي بلغ سن الـ36 في 27 نوفمبر الفائت ولاعب رينجرز الاسكتلندي هو الأكبر في قائمة البرتغال.
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أصغر لاعب
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روبين دياس مدافع بنفيكا الذي بلغ 21 عاماً في 14 ماي الفائت هو مفاجأة تشكيلة البرتغال وأصغر لاعب في صفوف أبطال أوروبا
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الأكثر تمثيلاً
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كريستيانو رونالدو
خاض 150 مباراة دولية ومن الصعب تحطيم أرقامه في السنوات الـ10 القادمة يبتعد عن لويس فيغو الثاني ,والمعتزل بفارق كبير والذي يملك 127.
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المباريات التحضيرية
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المشاركات السابقة
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شاركت البرتغال في المونديال 6 مرات ولم تغب عن التواجد منذ 2002، الإنجاز الأهم في المشاركات الأخيرة الوصول إلى نصف نهائي 2006 ووقتها حصلت على المركز الرابع، أما أفضل إنجاز فهو المركز الثالث 1966.
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جدول مباريات الدور الأول
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البرتغال × إسبانيا
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فيشت 15 يونيو 21:00
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|البرتغال × المغرب
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لوجنيكي 20 يونيو 15:00
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|إيران × البرتغال
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موردوفيا 25 يونيو 21:00
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|قائمة المنتخب
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حراسة المرمى: أنطوني لوبيز (ليون)، بيتو (جوزتيبي)، روي باتريسيو (سبورتينغ لشبونة).
خط الدفاع: برونو ألفيش (رينجرز)، سيدريك سواريش (ساوثهامبتون)، خوسيه فونتي (داليان يفانغ)، بيبي (بيشكتاش)، رافائيل غيريرو (بوروسيا دورتموند)، ريكاردو بيريرا (بورتو)، ماريو روي (نابولي)، روبن دياز (بنفيكا).
خط الوسط: أدريان سيلفا (ليستر سيتي)، برونو فرنانديز (سبورتينغ لشبونة)، جواو موتينيو (موناكو)، مانويل فرنانديز (لوكوموتيف موسكو)، وليام كارفالهو (سبورتينغ لشبونة)، جواو ماريو (وستهام).
خط الهجوم: أندريه سيلفا (ميلان)، بيرناردو سيلفا (مانشستر سيتي)، كريستيانو رونالدو (ريـال مدريد)، جيلسون مارتينز (سبورتينغ لشبونة)، جونزالو غيديس (فالنسيا)، ريكاردو كواريزما (بشيكتاش).
كأس العالم روسيا 2018 - ملف وقائمة منتخب البرتغال
منتخب البرتغال كأس العالم روسيا FIFA 2018