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كأس العالم روسيا FIFA 2018
كأس العالم روسيا FIFA 2018

كأس العالم روسيا 2018 - ملف وقائمة منتخب البرتغال

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تعرّف على ملف وقائمة منتخب البرتغال المشارك في كأس العالم 2018، حيث يلعب في المجموعة الثانية إلى جانب إسبانيا والمغرب وإيران.

AFP

منتخب البرتغال يدخل إلى كأس العالم 2018 في روسيا متطلعاً لإكمال خطه التصاعدي، خاصة عقب الفوز بلقب بطولة أوروبا 2016 في فرنسا متحدياً جميع التكهنات التي رفضت إدخاله كمرشح لزعامة القارة العجوز.

نوادر واحصاءات

  • لم يسبق له الفوز بلقب كأس العالم
  • لعب البرتغال 26 مباراة في كاس العالم انتصر في 13 وتعادل في 4 وخسر 9.
  • أولى مبارياته الدولية كانت أمام إسبانيا في 18 كانون الأول/ديسمبر 1921 وخسرها 3-1 وسيلتقي بهم مجدداً في الدور الأول.

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   ملف وقائمة منتخب البرتغال

  • تأسيس الاتحاد: 31 أذار/مارس 1914
  • رئيس الاتحاد: فيرناندو غوميز
  • موقع الاتحاد الإلكتروني: http://www.fpf.pt/pt
  • تصنيف الفيفا: 4
  • المشاركات السابقة: 6
  • اللباس الرسمي: الأحمر والأبيض

 

 

كيف تأهل؟

يشارك منتخب البرتغال في كأس العالم 2018 بعد تصدره مجموعته الثانية في التصفيات الأوروبية التأهيلية، محققاً 27 نقطة من 9 انتصارات وخسارة.

المدرب

 

Fernando Santos

فيرناندو سانتوس

أصبح أشهر من تولى إدارة منتخب البرتغال عقب نجاحه في بطولة أوروبا الفائتة والتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، قيادته لرونالدو ورفاقه التي بدأت في 2014 سبقها الكثير من التجارب مع الأندية كما قاد منتخب اليونان بين 2010 و 2014، صاحب الـ63 عاماً يتسلح بخبرته الكبيرة وإبداعات الدون.

نجم المنتخب

كريستيانو رونالدو

هو قائد منتخب البرتغال وهدافه التاريخي والأكثر تمثيلاً وأحد أساطير كرة القدم عبر التاريخ، أفضل لاعب في العالم ونجم ريال مدريد الأول له أدوار فنية ونفسية تحتاج للكثير من الكلمات، صاحب الـ33 عاماً سيسعى جاهداً لمشاركة تاريخية في مونديال روسيا الذي قد يكون الأخير في مسيرته .

أكبر لاعب

برونو ألفيش الذي بلغ سن الـ36 في 27 نوفمبر الفائت ولاعب رينجرز الاسكتلندي هو الأكبر في قائمة البرتغال.

أصغر لاعب

روبين دياس مدافع بنفيكا الذي بلغ 21 عاماً في 14 ماي الفائت هو مفاجأة تشكيلة البرتغال وأصغر لاعب في صفوف أبطال أوروبا 

الأكثر تمثيلاً

كريستيانو رونالدو

خاض 150 مباراة دولية ومن الصعب تحطيم أرقامه في السنوات الـ10 القادمة يبتعد عن لويس فيغو الثاني ,والمعتزل بفارق كبير والذي يملك 127.

المباريات التحضيرية

 

 

  1. البرتغال 2 - 1 مصر

  2. البرتغال 0 - 3 هولندا

  3. البرتغال 2 - 2 تونس

  4. بلجيكا 0 - 0 البرتغال

  5. البرتغال 3 - 0 الجزائر

المشاركات السابقة

شاركت البرتغال في المونديال 6 مرات ولم تغب عن التواجد منذ 2002، الإنجاز الأهم في المشاركات الأخيرة الوصول إلى نصف نهائي 2006 ووقتها حصلت على المركز الرابع، أما أفضل إنجاز فهو المركز الثالث 1966.

جدول مباريات الدور الأول

البرتغال × إسبانيا

 فيشت 15 يونيو 21:00

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البرتغال × المغرب

لوجنيكي 20 يونيو 15:00

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إيران × البرتغال

 موردوفيا 25 يونيو 21:00

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قائمة المنتخب

حراسة المرمى: أنطوني لوبيز (ليون)، بيتو (جوزتيبي)، روي باتريسيو (سبورتينغ لشبونة).

خط الدفاع: برونو ألفيش (رينجرز)، سيدريك سواريش (ساوثهامبتون)، خوسيه فونتي (داليان يفانغ)، بيبي (بيشكتاش)، رافائيل غيريرو (بوروسيا دورتموند)، ريكاردو بيريرا (بورتو)، ماريو روي (نابولي)، روبن دياز (بنفيكا).

خط الوسط: أدريان سيلفا (ليستر سيتي)، برونو فرنانديز (سبورتينغ لشبونة)، جواو موتينيو (موناكو)، مانويل فرنانديز (لوكوموتيف موسكو)، وليام كارفالهو (سبورتينغ لشبونة)، جواو ماريو (وستهام).

خط الهجوم: أندريه سيلفا (ميلان)، بيرناردو سيلفا (مانشستر سيتي)، كريستيانو رونالدو (ريـال مدريد)، جيلسون مارتينز (سبورتينغ لشبونة)، جونزالو غيديس (فالنسيا)، ريكاردو كواريزما (بشيكتاش).
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