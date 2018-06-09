كأس العالم روسيا 2018- ملف وقائمة منتخب كولومبيا

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كيف تأهل؟
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تأهل المنتخب الكولومبي للمونديال بعد أن أكمل مشوار تصفيات منطقة أميركا الجنوبية في المركز الرابع برصيد 27 نقطة بعد أن حقق 7 انتصارات و6 تعادلات و5 هزائم.
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المدرب
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خوسيه بيكرمان
المدرب الأرجنتيني المحنك في كرة قدم أميركا الجنوبية، كان لاعباً متواضعاً لكنه استطاع أن يكون مدرباً ناجحاً بعد أن نجح في حصد جائزة أفضل مدرب في أميركا الجنوبية لمدة 3 سنوات 2012 و2013 و2014.
بعد أن أشرف على تدريب منتخب الأرجنتين (2004-2006) وفريقي تولوكا (2007-2008) وتيغرس (2009)، استهل بيكرمان تدريب المنتخب الكولومبي في يناير 2012.
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نجم المنتخب
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خاميس رودريغيز
صانع ألعاب منتخب كولومبيا، سطع نجمه عندما لعب لفريق بورتو البرتغالي فانتقل في عام 2013 إلى موناكو التي لم يمكث بها كثيراً فحط الرحال في عام 2014 بنادي ريال مدريد والذي أعاره هذا الموسم لبايرن ميونيخ.
تحصل خاميس على جائزة بوشكاش لأفضل هدف الممنوحة من قبل الفيفا في عام 2015 كما كان ضمن تشكيلة الاتحاد الأوروبي في ذات العام.
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أكبر لاعب
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اللاعب أبيل أغيلار هو الأكبر سنا في تشكيلة كولومبيا (33 عاماً).
يلعب أغيلار حالياً ديبورتيفو كالي الكولومبي بعد تجربة في أوروبا.
خاض أبيل 70 مباراة دولية مع منتخب بلاده مسجلاً 7 أهداف.
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أصغر لاعب
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دافينسون سانشيز(21 عاماً)، مدافع توتنهام هوتسبير الإنكليزي، الأصغر سناً في كولومبيا.
خاض سانشيز 9 مباريات دولية مع منتخب بلاده.
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الأكثر تمثيلاً
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ديفيد أوسبينا
خاض 86 مباراة دولية مع منتخب بلاده، لكنه لا يزال بعيداً عن كارلوس فالديراما الذي يتصدر اللائحة برصيد 111 مباراة.
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المباريات التحضيرية
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المشاركات السابقة
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شاركت كولومبيا في النهائيات 5 مرات (تشيلي 1962، إيطاليا 1990، أميركا 1994، فرنسا 1998، البرازيل 2014).
أفضل انجاز حققه المنتخب الكولومبي كان في مونديال البرازيل بوصوله لربع النهائي وخروجه أمام صاحب الأرض بهدفين لواحد.
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جدول مباريات الدور الأول
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كولومبيا × اليابان
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موردافيا أرينا 15:00
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بولندا × كولومبيا
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کازان أرينا 21:00
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السينغال × كولومبيا
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سامارا أرينا 17:00
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قائمة المنتخب
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في حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا، كاميلو فارغاس، جوسيه فيرناندو كوادرادو.
في الدفاع: كريستيان زاباتا، أوسكار موريلو، سانتياغو أرياس، ياري مينا، يوهان موخيكا، دافينسون سانشيز.
في خط الوسط: ويلمار باريوس، كارلوس سانشيز، أبيل أغيلار، خاميس رودريغيز، خوان كوادرادو، خوان كوينتيرو، جيفرسون ليرما، ماتيوس أوريبي.
في خط الهجوم: كارلوس باكا، راداميل فالكاو، لويس مورييل، ميغيل بورخا، خوسيه إيزكويردو.