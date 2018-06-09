كأس العالم روسيا 2018- ملف وقائمة منتخب كولومبيا

خوسيه بيكرمان

المدرب الأرجنتيني المحنك في كرة قدم أميركا الجنوبية، كان لاعباً متواضعاً لكنه استطاع أن يكون مدرباً ناجحاً بعد أن نجح في حصد جائزة أفضل مدرب في أميركا الجنوبية لمدة 3 سنوات 2012 و2013 و2014.

بعد أن أشرف على تدريب منتخب الأرجنتين (2004-2006) وفريقي تولوكا (2007-2008) وتيغرس (2009)، استهل بيكرمان تدريب المنتخب الكولومبي في يناير 2012.