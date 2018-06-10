كأس العالم روسيا 2018 - ملف وقائمة منتخب إيران

يشارك منتخب إيران في كأس العالم 2018 بعد تصدره مجموعته الأولى دون أي هزيمة في 10 مباريات (6 انتصارات و4 تعادلات) في التصفيات الآسيوية النهائية التأهيلية.

المدرب ​ ​