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كأس العالم روسيا FIFA 2018
كأس العالم روسيا FIFA 2018

كأس العالم روسيا 2018 - ملف وقائمة منتخب إيران

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تعرّف على ملف وقائمة منتخب إيران المشارك في كأس العالم 2018، حيث يلعب في المجموعة الثانية إلى جانب إسبانيا والمغرب والبرتغال.

AFP

منتخب إيران يريد قلب التوقعات في كأس العالم 2018 في روسيا نظراً لاعتباره أضعف فرق المجموعة على الورق، علماً أنّ قائمته تضم جيلاً لا يستهان به على المستوى الآسيوي.

نوادر واحصاءات

  • لم يسبق له عبور الدور الأول.
  • حقق فوزاً وحيداً في تاريخ مشاركاته بكأس العالم وكان 1998 على حساب أميركا 2-1.
  • مدربه كيروش قاد البرتغال بين 2008 و2010.

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   ملف وقائمة منتخب إيران

  • تأسيس الاتحاد: 1920
  • رئيس الاتحاد: مهدي تاج
  • موقع الاتحاد الإلكتروني: http://www.ffiri.ir/
  • تصنيف الفيفا: 37
  • المشاركات السابقة: 4
  • اللباس الرسمي: الأبيض والأحمر

 

IRAN IRAN Iran

 

كيف تأهل؟

يشارك منتخب إيران  في كأس العالم 2018 بعد تصدره مجموعته الأولى دون أي هزيمة في 10 مباريات (6 انتصارات و4 تعادلات) في التصفيات الآسيوية النهائية التأهيلية.

المدرب

كارلوس كيروش

المدرب المثير للجدل يعتمد على تجاربه الكثيرة على مستوى المنتخبات والأندية، منذ استلامه منتخب إيران في 2011 ولمساته واضحة على تطور الكرة الإيرانية خاصة في تصفيات كأس العالم الأخيرة والصورة القوية التي ظهر عليها مع إيران في المونديال الفائت، سبق له تدريب منتخب البرتغال على فترتين كما درّب ريال مدريد الإسباني خلال 2003 - 2004.

نجم المنتخب

سردار آزمون

لقب بميسي إيران نظراً لتحكمه المميز بالكرة وتحركاته الذكية، احترافه في روسيا أضاف له الكثير وموهبته قابلة للتطور خاصة وأنّه ما زال في الثالثة والعشرين.

أكبر لاعب

بيجمان منتظري الذي بلغ سن الـ34 في 6 سبتمبر الفائت هو أكبر لاعبي إيران، وقلب دفاع نادي استقلال المميز.

أصغر لاعب

سعيد عزت أولاهي لاعب أمكار الروسي هو أصغر لاعبي إيران وبلغ في 1 أكتوبر الفائت سن الـ21 عاماً.

الأكثر تمثيلاً

إحسان هاجسافي: خاض 97 مباراة دولية ويبتعد بفارق كبير عن الأكثر مشاركة عبر التاريخ جواد نيكونام 151، المونديال الحالي قد لا يكون الأخير لصاحب الـ28 عاماً.

المباريات التحضيرية

  1. إيران 4 - 0 سيراليون

  2. تونس 1 - 0 إيران

  3. إيران 2 - 1 الجزائر

  4. إيران 1 - 0 أوزبكستان

  5. تركيا 2- 1 إيران

  6. إيران 1 - 0 ليتوانيا

المشاركات السابقة

شاركت إيران في المونديال 4 مرات ولم تتخط الدور الأول في تاريخها، مشاركتها الأخيرة 2014 كانت مبشرة وخسرت بصعوبة في الدور الأول أمام الأرجنتين 1-0 في الوقت القاتل بهدف ميسي.

جدول مباريات الدور الأول

المغرب × إيران

 كريستوفسكي 15 يونيو 18:00

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إيران × إسبانيا

كازان 20 يونيو 21:00

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 البرتغال × إيران

 موردوفيا 25 يونيو 21:00

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قائمة المنتخب

 

حراس المرمى: أليريزا بيرانفاند - راشد مظاهري - أمير أبدزا 
خط الدفاع: إحسان حاج صافي - ماجد حسيني - ميلاد محمدي - محمد خانزاديه - مرتضى بورعلينجي - يجمان منتظري - رامين ريزايان - رزبه شيشمي.

خط الوسط: كريم أنصاري - مسعود شجاعي -مهدي ترابي - أوميد إبراهيمي - سايد إزاتولاهي.

خط الهجوم: علي رضا - أشكان دجيجاه - مهدي تاريمي - ساما - سردار ازمون - وحيد أميري - قوتشان نجاد.
 

 

منتخب إيران كأس العالم روسيا FIFA 2018
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