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كأس العالم روسيا FIFA 2018
كأس العالم روسيا FIFA 2018

كأس العالم روسيا 2018 - ملف وقائمة منتخب إنكلترا

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تعرّف على ملف وقائمة منتخب إنكلترا المشارك في كأس العالم 2018، حيث يلعب في المجموعة السابعة إلى جانب بنما وبلجيكا وتونس.

AFP

منتخب إنكلترا يريد إنهاء عقود من الفشل في بطولات العالم من خلال محاولة الصعود إلى منصات التتويج في كأس العالم 2018 في روسيا، معتمداً على قائمة كبيرة من نجومه الناشطين في الدوري الممتاز.

نوادر واحصاءات

  • حارس إنكلترا السابق بيتر شيلتون هو أكبر لاعب حمل شارة القيادة في بطولات العالم قبل مونديال روسيا، عن عمر 40 عاماً و292 يوماً، في المباراة امام إيطاليا في 7 يوليو 1990.
  • يُعد ديفيد جيمس أكبر لاعب مبتدئ في نهائيات كؤوس العالم (قبل مونديال روسيا)، إذ خاض أول لقاء مونديالي عن عمر 39 عاماً و321 يوماً.
  • تعد إنكلترا أكثر منتخب خرج من كأس العالم دون خسارة، إذ غادر ثلاث مرات في نسخ 1982 و1990 و2006 دون هزيمة.

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   ملف وقائمة منتخب إنكلترا

  • تأسيس الاتحاد: 1863
  • رئيس الاتحاد: غريغ كلارك
  • موقع الاتحاد الإلكتروني:http://www.thefa.com/
  • تصنيف الفيفا: 12
  • المشاركات السابقة: 14
  • اللباس الرسمي: الأبيض والأحمر

 

كيف تأهل؟

يشارك منتخب إنكلترا في كأس العالم 2018 بعد تصدره مجموعته السادسة بثمانية انتصارات وتعادلين (دون أي خسارة) في التصفيات الأوروبية النهائية التأهيلية.

المدرب

 

غاريث ساوثغيت
لاقى تعيين ساوثغيت (47) الكثير من الاعتراضات بسبب خبرته التدريبية القليلة وعدم سطوع اسمه في السماء الأوروبية أو الإنكليزية، استلم منتخب إنكلترا في 2016 ونجح في جعله أحد أفضل المنتخبات الأوروبية، ليفرض على النقاد انتظار ما سيقدمه في مونديال روسيا.

نجم المنتخب

هاري كين

القوة التهديفية الضاربة مع منتخب إنكلترا، تألق مع توتنهام بشكل ملفت في السنوات الأخيرة وتوّج بلقب هداف الدوري الممتاز أكثر من مرة، يستطيع التسجيل بالقدمين والرأس ومن الكرات الثابتة.

أكبر لاعب

آشلي يونغ الذي بلغ 32 عاماً في 9 يوليو الفائت هو أكبر لاعبي إنكلترا في المونديال الحالي

أصغر لاعب

نال ألكسندر أرنولد مكافأة تألقه مع ليفربول ودعي إلى قائمة منتخب إنكلترا المشاركة في المونديال وهو قد بلغ 19 عاماً في 7 أكتوبر الفائت.

الأكثر تمثيلاً

كاهيل

خاض 60 مباراة دولية، خبرته قد تكون عاملاً مساعداً لبلاده، لكنه لازال بعيداً جداً عن بيتر شيلتون صاحب 125 مباراة .

المباريات التحضيرية

 

 

  1. إنكلترا 0 - 0 ألمانيا

  2. إنكلترا 0 - 0 البرازيل

  3. هولندا 0 - 1 انكلترا

  4. إنكلترا 1 - 1 إيطاليا

  5. إنكلترا 2-1 نيجيريا

  6. إنكلترا 2 - 0 كوستاريكا

المشاركات السابقة

خيبة إنكلترا الكبيرة تشكلت عقب الخروج من دور المجموعات في النسخة الفائتة، وهو يأمل أن يحصل على أفضل من المركز الرابع الذي تحقق في 1990 ويتمسك بحلم تكرار التتويج باللقب بعد المرة الأولى في 1966.

جدول مباريات الدور الأول

تونس × إنكلترا

 فولغوغراد 18 يونيو 21:00

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إنكلترا × بنما

نيجني 24 يونيو 15.00

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 إنكلترا × بلجيكا

 كالينينغراد 28 يونيو 20:00

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قائمة المنتخب

حراس مرمى: جاك بوتلاند (ستوك سيتي)، جوردان بيكفورد (إيفرتون) ونيك بوب (بيرنلي).

الدفاع: جون ستونز (مانشستر سيتي)، هاري ماجواير (ليستر سيتي)، فيل جونز (مانشستر يونايتد)، كايل ووكر (مانشستر سيتي)، كيران تريبيير (توتنهام) غاري كاهيل (تشلسي)، آشلي يونغ (مانشستريونايتد)، داني روز (توتنهام) وترينت ألكسندر-أرنولد (ليفربول).

الوسط: إيريك داير (توتنهام)، جوردان هندرسون (ليفربول)، ديلي آلي (توتنهام)، جيسي لينغارد (مانشستريونايتد)، رحيم سترلينغ (مانشستر سيتي)، روبن لوفتوس-تشيك (تشلسي) وفابيان ديلف (مانشستر سيتي).

الهجوم: هاري كين (توتنهام)، جيمي فاردي (ليستر سيتي)، ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) وداني ويلبيك (أرسنال).
منتخب إنكلترا
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