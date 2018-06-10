كأس العالم روسيا 2018 - ملف وقائمة منتخب إنكلترا

منتخب إنكلترا يريد إنهاء عقود من الفشل في بطولات العالم من خلال محاولة الصعود إلى منصات التتويج في كأس العالم 2018 في روسيا، معتمداً على قائمة كبيرة من نجومه الناشطين في الدوري الممتاز.

كيف تأهل؟ يشارك منتخب إنكلترا في كأس العالم 2018 بعد تصدره مجموعته السادسة بثمانية انتصارات وتعادلين (دون أي خسارة) في التصفيات الأوروبية النهائية التأهيلية.

المدرب ​ ​​ غاريث ساوثغيت

لاقى تعيين ساوثغيت (47) الكثير من الاعتراضات بسبب خبرته التدريبية القليلة وعدم سطوع اسمه في السماء الأوروبية أو الإنكليزية، استلم منتخب إنكلترا في 2016 ونجح في جعله أحد أفضل المنتخبات الأوروبية، ليفرض على النقاد انتظار ما سيقدمه في مونديال روسيا.

نجم المنتخب ​ ​​ هاري كين القوة التهديفية الضاربة مع منتخب إنكلترا، تألق مع توتنهام بشكل ملفت في السنوات الأخيرة وتوّج بلقب هداف الدوري الممتاز أكثر من مرة، يستطيع التسجيل بالقدمين والرأس ومن الكرات الثابتة.

أكبر لاعب آشلي يونغ الذي بلغ 32 عاماً في 9 يوليو الفائت هو أكبر لاعبي إنكلترا في المونديال الحالي

أصغر لاعب نال ألكسندر أرنولد مكافأة تألقه مع ليفربول ودعي إلى قائمة منتخب إنكلترا المشاركة في المونديال وهو قد بلغ 19 عاماً في 7 أكتوبر الفائت.

الأكثر تمثيلاً كاهيل خاض 60 مباراة دولية، خبرته قد تكون عاملاً مساعداً لبلاده، لكنه لازال بعيداً جداً عن بيتر شيلتون صاحب 125 مباراة .

المباريات التحضيرية ​ ​​ إنكلترا 0 - 0 ألمانيا إنكلترا 0 - 0 البرازيل هولندا 0 - 1 انكلترا إنكلترا 1 - 1 إيطاليا إنكلترا 2-1 نيجيريا إنكلترا 2 - 0 كوستاريكا

المشاركات السابقة خيبة إنكلترا الكبيرة تشكلت عقب الخروج من دور المجموعات في النسخة الفائتة، وهو يأمل أن يحصل على أفضل من المركز الرابع الذي تحقق في 1990 ويتمسك بحلم تكرار التتويج باللقب بعد المرة الأولى في 1966.

جدول مباريات الدور الأول تونس × إنكلترا فولغوغراد 18 يونيو 21:00 شاهد مباشرة beIN SPORTS

إنكلترا × بنما نيجني 24 يونيو 15.00 شاهد مباشرة beIN SPORTS

إنكلترا × بلجيكا كالينينغراد 28 يونيو 20:00 شاهد مباشرة beIN SPORTS