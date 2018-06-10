كأس العالم روسيا 2018 - ملف وقائمة منتخب إنكلترا

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كيف تأهل؟
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يشارك منتخب إنكلترا في كأس العالم 2018 بعد تصدره مجموعته السادسة بثمانية انتصارات وتعادلين (دون أي خسارة) في التصفيات الأوروبية النهائية التأهيلية.
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المدرب
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غاريث ساوثغيت
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نجم المنتخب
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هاري كين
القوة التهديفية الضاربة مع منتخب إنكلترا، تألق مع توتنهام بشكل ملفت في السنوات الأخيرة وتوّج بلقب هداف الدوري الممتاز أكثر من مرة، يستطيع التسجيل بالقدمين والرأس ومن الكرات الثابتة.
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أكبر لاعب
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آشلي يونغ الذي بلغ 32 عاماً في 9 يوليو الفائت هو أكبر لاعبي إنكلترا في المونديال الحالي
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أصغر لاعب
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نال ألكسندر أرنولد مكافأة تألقه مع ليفربول ودعي إلى قائمة منتخب إنكلترا المشاركة في المونديال وهو قد بلغ 19 عاماً في 7 أكتوبر الفائت.
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الأكثر تمثيلاً
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كاهيل
خاض 60 مباراة دولية، خبرته قد تكون عاملاً مساعداً لبلاده، لكنه لازال بعيداً جداً عن بيتر شيلتون صاحب 125 مباراة .
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المباريات التحضيرية
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المشاركات السابقة
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خيبة إنكلترا الكبيرة تشكلت عقب الخروج من دور المجموعات في النسخة الفائتة، وهو يأمل أن يحصل على أفضل من المركز الرابع الذي تحقق في 1990 ويتمسك بحلم تكرار التتويج باللقب بعد المرة الأولى في 1966.
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جدول مباريات الدور الأول
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تونس × إنكلترا
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فولغوغراد 18 يونيو 21:00
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إنكلترا × بنما
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نيجني 24 يونيو 15.00
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|إنكلترا × بلجيكا
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كالينينغراد 28 يونيو 20:00
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|قائمة المنتخب
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حراس مرمى: جاك بوتلاند (ستوك سيتي)، جوردان بيكفورد (إيفرتون) ونيك بوب (بيرنلي).
الدفاع: جون ستونز (مانشستر سيتي)، هاري ماجواير (ليستر سيتي)، فيل جونز (مانشستر يونايتد)، كايل ووكر (مانشستر سيتي)، كيران تريبيير (توتنهام) غاري كاهيل (تشلسي)، آشلي يونغ (مانشستريونايتد)، داني روز (توتنهام) وترينت ألكسندر-أرنولد (ليفربول).
الوسط: إيريك داير (توتنهام)، جوردان هندرسون (ليفربول)، ديلي آلي (توتنهام)، جيسي لينغارد (مانشستريونايتد)، رحيم سترلينغ (مانشستر سيتي)، روبن لوفتوس-تشيك (تشلسي) وفابيان ديلف (مانشستر سيتي).
الهجوم: هاري كين (توتنهام)، جيمي فاردي (ليستر سيتي)، ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) وداني ويلبيك (أرسنال).
كأس العالم روسيا 2018 - ملف وقائمة منتخب إنكلترا
منتخب إنكلترا