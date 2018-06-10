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كأس العالم روسيا FIFA 2018
كأس العالم روسيا FIFA 2018

كأس العالم روسيا 2018 - ملف وقائمة منتخب بلجيكا

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تعرّف على ملف وقائمة منتخب بلجيكا المشارك في كأس العالم 2018، حيث يلعب في المجموعة السابعة إلى جانب بنما وإنكلترا وتونس.

AFP

منتخب بلجيكا يبحث عن اقتران الأسماء بالنتائج في كأس العالم 2018 في روسيا نظراً لامتلاكه جيل يتمنى أي بلد امتلاكه في جميع الخطوط.

نوادر واحصاءات

  • بلجيكا هو المنتخب الذي تلقت شباكه أكثر هدف متاخر من حيث التوقيت، إذ سجل في مرماه اللاعب الإنكليزي ديفيد بلات في الدقيقة 119 في مونديال 1990 في إيطاليا.
  • تتشارك بلجيكا مع منتخبات أخرى في أكثر عدد مبارايت متتالية دون تحقيق أي فوز في دورة واحدة، غذ أخفقت في الفوز في خمس لقاءات توالياً في مونديال 1986.
  • تملك بلجيكا أكبر عدد من التعادلات المتتالية، خمسة، حققتها بين مونديال 1998 حين تعادلت مع هولندا 0-0 وحتى مونديال 2002 حين تعادلت مع تونس 0-0.

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   ملف وقائمة منتخب بلجيكا

  • تأسيس الاتحاد: 1895
  • رئيس الاتحاد: جيرار لينار
  • تصنيف الفيفا: 3
  • موقع الاتحاد الإلكتروني: http://www.belgianfootball.be/
  • المشاركات السابقة: 12
  • اللباس الرسمي: الأحمر والأصفر

 

كيف تأهل؟

يشارك منتخب بلجيكا في كأس العالم 2018 بعد تصدره مجموعته الثامنة في التصفيات الأوروبية النهائية التأهيلية وبرصيد 28 نقطة من 10 مباريات.

المدرب

 

روبيترو مارتينيز
ليس ذاك المدرب الكبير القادر "منطقياً" على قلب مباراة بقرار تكتييكي مؤثر، لديه تجربة يمكن اعتبارها مقبولة مع إيفرتون (2013 – 2016) ولديه أفكار هجومية قد يتمكن من خلالها من توظيف نجوم بلجيكا بشكل مناسب وزيادة فاعليتهم.

نجم المنتخب

 

كيفن دي بروين

من الصعب تحديد نجم بعينه في بلجيكا لكن ما قدمه دي بروين هذا الموسم مع مانشستر سيتي تحت إمرة غوارديولا أثبت أنّه الأفضل حالياً في الفريق الذي يضم هازارد ولوكاكو وغيرهما.

أكبر لاعب

فيرمايلين هو أكبر لاعب في قائمة بلجيكا المتجهة إلى كأس العالم (32 عاماً في 14 نوفمبر) لاعب برشلونة سيشكل إضافة لقائمة مارتينيز في حال كان جاهزاً بدنياً.

أصغر لاعب

يوري تيلمانس (21 عاماً) كان وجوده في تشكيلة بلجيكا مفاجئاً، لكن هذا لا يقلل من موهبة نجم موناكو الفرنسي.

الأكثر تمثيلاً

يان فيرتونخين

خاض 101 مباراة دولية، لاعب توتنهام الإنكليزي ركيزة أساسية في دفاع بلجيكا.

المباريات التحضيرية

 

  1. بلجيكا 2 - 1 التشيك

  2. بلجيكا 3 - 3 المكسيك

  3. بلجيكا 1 - 0 اليابان

  4. بلجيكا 4 - 0 السعودية

  5. بلجيكا 0 - 0 البرتغال

  6. بلجيكا 3 - 0 مصر

  7. بلجيكا 3 - 0 مصر

المشاركات السابقة

تعتبر بلجيكا من مؤسسي بطولة كأس العالم خاصة وأنّها كانت حاضرة في 1930، أفضل نتائجها المركز الرابع في 1986 وكان خروج الجيل الحالي من ربع نهائي المونديال السابق محبطاً.

جدول مباريات الدور الأول

بلجيكا × بنما

 فيشت 18 يونيو 18:00

 شاهد مباشرة على beIN SPORTS

بلجيكا × تونس

أوتكريتي 23 يونيو 15:00

شاهد مباشر على beIN SPORTS

إنكلترا × بلجيكا

 كالينينغراد 28 يونيو 20:00

شاهد مباشرة على beIN SPORTS

قائمة المنتخب

حراس مرمى: تيبو كورتوا (تشيلسي) سيمون مينيوليه (ليفربول) كون كاستيلس (فولفسبورغ).

الدفاع: توبي ألدرفيريلد (توتنهام هوتسبير) توماس مونييه (باريس سان جيرمان) توماس فرمالين (برشلونة) يان فرتونخن (توتنهام هوتسبير) ديدريك بوياتا (سيلتيك) فانسان كومباني (مانشستر سيتي). 

وسط الميدان: مروان فيلايني (مانشستر يونايتد) أكسل فيتسل (تيانجين قوانغيان) كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) إيدن هازارد (تشيلسي) ناصر الشاذلي (وست بروميتش ألبيون) لياندر ديندونكر (أندرلخت) تورغان هازارد (بروسيا مونشنغلادباخ) يوري تليمانس (موناكو) موسى ديمبلي (توتنهام هوتسبير).

الهجوم: ميشي باتشواي (بروسيا دورتموند) يانيك كاراسكو (داليان يفانغ الصيني) عدنان يانوزاي (ريال سوسيداد) روميلو لوكاكو (مانشستر يونايتد) دريس ميرتنز (نابولي).
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