كأس العالم روسيا 2018 - ملف وقائمة منتخب بلجيكا

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كيف تأهل؟
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يشارك منتخب بلجيكا في كأس العالم 2018 بعد تصدره مجموعته الثامنة في التصفيات الأوروبية النهائية التأهيلية وبرصيد 28 نقطة من 10 مباريات.
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المدرب
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روبيترو مارتينيز
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نجم المنتخب
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كيفن دي بروين
من الصعب تحديد نجم بعينه في بلجيكا لكن ما قدمه دي بروين هذا الموسم مع مانشستر سيتي تحت إمرة غوارديولا أثبت أنّه الأفضل حالياً في الفريق الذي يضم هازارد ولوكاكو وغيرهما.
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أكبر لاعب
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فيرمايلين هو أكبر لاعب في قائمة بلجيكا المتجهة إلى كأس العالم (32 عاماً في 14 نوفمبر) لاعب برشلونة سيشكل إضافة لقائمة مارتينيز في حال كان جاهزاً بدنياً.
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أصغر لاعب
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يوري تيلمانس (21 عاماً) كان وجوده في تشكيلة بلجيكا مفاجئاً، لكن هذا لا يقلل من موهبة نجم موناكو الفرنسي.
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الأكثر تمثيلاً
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يان فيرتونخين
خاض 101 مباراة دولية، لاعب توتنهام الإنكليزي ركيزة أساسية في دفاع بلجيكا.
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المباريات التحضيرية
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المشاركات السابقة
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تعتبر بلجيكا من مؤسسي بطولة كأس العالم خاصة وأنّها كانت حاضرة في 1930، أفضل نتائجها المركز الرابع في 1986 وكان خروج الجيل الحالي من ربع نهائي المونديال السابق محبطاً.
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جدول مباريات الدور الأول
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بلجيكا × بنما
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فيشت 18 يونيو 18:00
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بلجيكا × تونس
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أوتكريتي 23 يونيو 15:00
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إنكلترا × بلجيكا
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كالينينغراد 28 يونيو 20:00
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قائمة المنتخب
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حراس مرمى: تيبو كورتوا (تشيلسي) سيمون مينيوليه (ليفربول) كون كاستيلس (فولفسبورغ).
الدفاع: توبي ألدرفيريلد (توتنهام هوتسبير) توماس مونييه (باريس سان جيرمان) توماس فرمالين (برشلونة) يان فرتونخن (توتنهام هوتسبير) ديدريك بوياتا (سيلتيك) فانسان كومباني (مانشستر سيتي).
وسط الميدان: مروان فيلايني (مانشستر يونايتد) أكسل فيتسل (تيانجين قوانغيان) كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) إيدن هازارد (تشيلسي) ناصر الشاذلي (وست بروميتش ألبيون) لياندر ديندونكر (أندرلخت) تورغان هازارد (بروسيا مونشنغلادباخ) يوري تليمانس (موناكو) موسى ديمبلي (توتنهام هوتسبير).
الهجوم: ميشي باتشواي (بروسيا دورتموند) يانيك كاراسكو (داليان يفانغ الصيني) عدنان يانوزاي (ريال سوسيداد) روميلو لوكاكو (مانشستر يونايتد) دريس ميرتنز (نابولي).
كأس العالم روسيا 2018 - ملف وقائمة منتخب بلجيكا
منتخب بلجيكا