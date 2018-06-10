كأس العالم روسيا 2018 - ملف وقائمة منتخب بلجيكا

منتخب بلجيكا يبحث عن اقتران الأسماء بالنتائج في كأس العالم 2018 في روسيا نظراً لامتلاكه جيل يتمنى أي بلد امتلاكه في جميع الخطوط.

كيف تأهل؟ يشارك منتخب بلجيكا في كأس العالم 2018 بعد تصدره مجموعته الثامنة في التصفيات الأوروبية النهائية التأهيلية وبرصيد 28 نقطة من 10 مباريات.

المدرب روبيترو مارتينيز

ليس ذاك المدرب الكبير القادر "منطقياً" على قلب مباراة بقرار تكتييكي مؤثر، لديه تجربة يمكن اعتبارها مقبولة مع إيفرتون (2013 – 2016) ولديه أفكار هجومية قد يتمكن من خلالها من توظيف نجوم بلجيكا بشكل مناسب وزيادة فاعليتهم.

نجم المنتخب

كيفن دي بروين من الصعب تحديد نجم بعينه في بلجيكا لكن ما قدمه دي بروين هذا الموسم مع مانشستر سيتي تحت إمرة غوارديولا أثبت أنّه الأفضل حالياً في الفريق الذي يضم هازارد ولوكاكو وغيرهما.

أكبر لاعب فيرمايلين هو أكبر لاعب في قائمة بلجيكا المتجهة إلى كأس العالم (32 عاماً في 14 نوفمبر) لاعب برشلونة سيشكل إضافة لقائمة مارتينيز في حال كان جاهزاً بدنياً.

أصغر لاعب يوري تيلمانس (21 عاماً) كان وجوده في تشكيلة بلجيكا مفاجئاً، لكن هذا لا يقلل من موهبة نجم موناكو الفرنسي.

الأكثر تمثيلاً يان فيرتونخين خاض 101 مباراة دولية، لاعب توتنهام الإنكليزي ركيزة أساسية في دفاع بلجيكا.

المباريات التحضيرية بلجيكا 2 - 1 التشيك بلجيكا 3 - 3 المكسيك بلجيكا 1 - 0 اليابان بلجيكا 4 - 0 السعودية بلجيكا 0 - 0 البرتغال بلجيكا 3 - 0 مصر بلجيكا 3 - 0 مصر

المشاركات السابقة تعتبر بلجيكا من مؤسسي بطولة كأس العالم خاصة وأنّها كانت حاضرة في 1930، أفضل نتائجها المركز الرابع في 1986 وكان خروج الجيل الحالي من ربع نهائي المونديال السابق محبطاً.

جدول مباريات الدور الأول بلجيكا × بنما فيشت 18 يونيو 18:00 شاهد مباشرة على beIN SPORTS

بلجيكا × تونس أوتكريتي 23 يونيو 15:00 شاهد مباشر على beIN SPORTS

إنكلترا × بلجيكا كالينينغراد 28 يونيو 20:00 شاهد مباشرة على beIN SPORTS