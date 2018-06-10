يطمح المنتخب التونسي إلى تقديم بطولة جيدة خلال ظهوره الخامس في كأس العالم، مونديال روسيا 2018 سيكون فرصة جديدة من أجل تحقيق حلم التأهل إلى الدور الثاني، لكن نسور قرطاج مطالبون بتجاوز المواجهات الصعبة في المجموعة السابعة عندما يواجهون بلجيكا وإنكلترا وبنما، فهل يتمكن النسور من التحليق عالياً في سماء روسيا؟

كيف تأهل؟ بلغ المنتخب التونسي كأس العالم 2018 بروسيا بعد تصدّره المجموعة الأولى في التصفيات الإفريقية على حساب الكونغو الديموقراطية وليبيا وليبيا.

المدرب نبيل معلول لاعب وسط ميدان المنتخب التونسي سابقاً، خاض 74 مباراة دولية وسجل 11 هدفاً، بدأ مسيرته التدريبية موسم 1997-1998 ونجح في قيادة الترجي التونسي إلى الفوز بدوري أبطال أفريقيا والمشاركة في كأس العالم للأندية عام 2011، استلم تدريب المنتخب التونسي في نيسان/أبريل 2017 خلفاً للفرنسي هنري كاسبرجاك، وقاده للتأهل إلى مونديال روسيا 2018.

نجم المنتخب وهبي الخزري هوأبرز لاعبي المنتخب التونسي بعد ثبوت غياب النجم الأول للنسور يوسف المساكني، يلعب الخزري ضمن نادي رين الفرنسي معاراً من سندرلاند الإنكليزي، بدأ مسيرته الدولية عام 2013، وخاض 36 مباراة دولية مسجلاً 12 هدفاً حتى الآن.

أكبر لاعب أيمن البلبولي يبلغ من العمر 33 عاماً، يحرس شباك نسور قرطاج منذ أكثر من 10 أعوام.

أصغر لاعب بسام الصرارفي يعتبر بسام الصرارفي أصغر لاعب في تشكيلة المنتخب التونسي، إذ يبلغ من العمر 21 عاماً وخاض حتى الآن 4 مباريات دولية.

الأكثر تمثيلاً أيمن البلبولي خاض 70 مباراة دولية حتى الآن، هو قائد المنتخب وأقدم لاعب في التشكيلة الحالية، بدأ مسيرته الدولية عام 2007 ويخوض كأس العالم للمرة الأولى في مسيرته.

المباريات التحضيرية تونس 1-0 إيران تونس 1-0 كوستاريكا تونس 2-2 البرتغال تونس 2-2 تركيا إسبانيا 1 - 0 تونس

المشاركات السابقة شارك المنتخب التونسي في كأس العالم 4 مرات سابقة، أولها وأفضلها الأولى في الأرجنتين عام 1978 والتي حملت معها أول فوز عربي وإفريقي في المونديال حين فاز نسور قرطاج على المكسيك 3-1، أما الثانية فكانت في فرنسا عام 1998، والثالثة بكوريا الجنوبية واليابان عام 2002، والرابعة في نسخة 2006 بألمانيا.

جدول مباريات الدور الأول تونس × انجلترا فولغوغراد 21:00 شاهد مباشرة beIN SPORTS

تونس × بلجيكا موسكو 15:00 شاهد مباشرة beIN SPORTS

تونس × بنما سارانسك 21:00 شاهد مباشرة beIN SPORTS