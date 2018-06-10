العربية
English
Français
كأس العالم روسيا FIFA 2018
كأس العالم روسيا FIFA 2018

كأس العالم روسيا 2018 - ملف وقائمة منتخب كوريا الجنوبية

ملف وقائمة منتخب كوريا الجنوبية المشارك في كأس العالم روسيا 2018، حيث يلعب ضمن المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات المكسيك والسويد وألمانيا.

Reuters

يتطلع منتخب كوريا الجنوبية إلى المضي قدماً في كأس العالم روسيا 2018، لتحسين نتائجه المتواضعة التي حققها في كأس العالم الماضية بالرازيل، حيث غادر منذ الدور الأول مثقلاً بهزيمتين وتعادل.

نوادر واحصاءات

  • تلقى منتخب كوريا الجنوبية أكبر عدد من الأهداف في دورة واحدة من كأس العالم - 16 هدفاً في مونديال 1954 بسويسرا.

  • تلقى المنتخب الكوري الجنوبي أسرع هدف في تاريخ كأس العالم، عندما سجل في مرماه التركي هاكان شوكور بعد 11 ثانية على بداية مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال 2002 بكوريا واليابان.

اقرأ أيضاً

 

ملف وقائمة منتخب كوريا الجنوبية

  • تأسيس الاتحاد الكوري الجنوبي: 1928
  • رئيس الاتحاد: تشونغ مونغ غيو
  • موقع الاتحاد الالكتروني : www.kfa.or.kr
  • تصنيف الفيفا: 61
  •  المشاركات السابقة: 9 مرة
  • اللباس الرسمي: الأحمر
كيف تأهل ؟

بلغ المنتخب كوريا الجنوبية نهائيات كأس العالم بحلوله ثانياً في المجموعة الأولى خلف المنتخب الإيراني ضمن التصفيات الآسيوية.

المدرب

شين تاي يونغ

هو لاعب دولي سابق في منتخب كوريا الجنوبية، بدأ مسيرته التدريبية في أستراليا مع فريق بريسبان، قبل أن يشرف على منتخبات الشباب ثم استلم مهمة تدريب المنتخب الأول عام 2017 خلفاً للألماني أولي شتيليكه. 

نجم المنتخب

 

يون هيونغ مين

بدأ مسيرته مع شباب نادي سيول، ثم تدرج في الفئات العمرية لنادي هامبورغ الألماني وصولاً إلى الفريق الأول الذي غادره عام 2013 إلى باير ليفركوزن، قبل أن يحط الرحال في توتنهام الإنكليزي، بدأ مسيرته الدولية عام 2010 وخاض 63 مباراة دولية وسجل 20 هدفاً حتى الآن.

أكبر لاعب

 لي يونغ

مدافع نادي جيونبوك هيونداي الكوري الجنوبي البالغ من العمر 31 عاماً، خاض 24 مباراة دولية حتى الآن.

أصغر لاعب

 هوانغ هي تشان

مهاجم ريد بول سالزبورغ النمساوي، يبلغ من العمر 22 عاماً وخاض 11 مباراة دولية حتى الآن.

الأكثر تمثيلاً

 

كي سونغ يونغ

خاض محترف سوانسي سيتي 99 مباراة دولية مع منتخب كوريا الجنوبية حتى الآن وسجل 10 أهداف، هو قائد المنتخب وأحد الأسماء المهمة التي يعول عليها جمهور الكوري من أجل تقديم مستوى جيداً في روسيا.

المباريات التحضيرية

 

1. كوريا الجنوبية 1-2 أيرلندا الشمالية

2. كوريا الجنوبية 2-2 بولندا

المشاركات السابقة

 

ظهر منتخب كوريا الجنوبية 9 مرات سابقة في كأس العالم، لكنه تلقى العديد من الهزائم وحقق أرقاماً قياسية سلبية، وتبقى مشاركته في البطولة التي استضافها عام 2002 بالشراكة مع اليابان الأفضل في تاريخه، إذ بلغ نصف النهائي وأنهى رابعاً خلف المنتخب التركي الثالث وألمانيا الثانية والبرازيل البطل.

جدول مباريات الدور الأول

كوريا الجنوبية × السويد

نيجيني نوفغورود 15.00

شاهد مباشرة beIN SPORTS

كوريا الجنوبية× المكسيك

روستوف 18:00

شاهد مباشرة beIN SPORTS

كوريا الجنوبية × ألمانيا

كازان 17:00

شاهد مباشرة beIN SPORTS

قائمة المنتخب

حراس المرمى:

كيم سونغ غيو - كيم جين هيون - شو هيون وو.

الدفاع:

كيم يونغ غوون - جانغ هيون سو - جيونغ سيونغ هيون - أوه بان سوك - يون يونغ سيون - كيم جين سو - بارك جو هو - هونغ شول - غو يو هان - لي يونغ.

وسط الميدان:

كي سونغ يونغ - جيونغ وو يونغ - جيو سي جونغ - كو جاش يول - لي جاي سونغ - مون سون مين - لي سيونغ وو.

الهجوم:

كيم شين ووك - سون هيونغ مين - هوانغ هي تشان.
منتخب كوريا الجنوبية
السابق كأس العالم روسيا 2018 - ملف وق
اقرأ
كأس العالم روسيا 2018 - ملف وقائمة منتخب السويد
التالي