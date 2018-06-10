ملف وقائمة منتخب كوريا الجنوبية

|كيف تأهل ؟
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بلغ المنتخب كوريا الجنوبية نهائيات كأس العالم بحلوله ثانياً في المجموعة الأولى خلف المنتخب الإيراني ضمن التصفيات الآسيوية.
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المدرب
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شين تاي يونغ
هو لاعب دولي سابق في منتخب كوريا الجنوبية، بدأ مسيرته التدريبية في أستراليا مع فريق بريسبان، قبل أن يشرف على منتخبات الشباب ثم استلم مهمة تدريب المنتخب الأول عام 2017 خلفاً للألماني أولي شتيليكه.
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نجم المنتخب
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يون هيونغ مين
بدأ مسيرته مع شباب نادي سيول، ثم تدرج في الفئات العمرية لنادي هامبورغ الألماني وصولاً إلى الفريق الأول الذي غادره عام 2013 إلى باير ليفركوزن، قبل أن يحط الرحال في توتنهام الإنكليزي، بدأ مسيرته الدولية عام 2010 وخاض 63 مباراة دولية وسجل 20 هدفاً حتى الآن.
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أكبر لاعب
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لي يونغ
مدافع نادي جيونبوك هيونداي الكوري الجنوبي البالغ من العمر 31 عاماً، خاض 24 مباراة دولية حتى الآن.
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أصغر لاعب
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هوانغ هي تشان
مهاجم ريد بول سالزبورغ النمساوي، يبلغ من العمر 22 عاماً وخاض 11 مباراة دولية حتى الآن.
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الأكثر تمثيلاً
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كي سونغ يونغ
خاض محترف سوانسي سيتي 99 مباراة دولية مع منتخب كوريا الجنوبية حتى الآن وسجل 10 أهداف، هو قائد المنتخب وأحد الأسماء المهمة التي يعول عليها جمهور الكوري من أجل تقديم مستوى جيداً في روسيا.
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المباريات التحضيرية
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1. كوريا الجنوبية 1-2 أيرلندا الشمالية
2. كوريا الجنوبية 2-2 بولندا
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المشاركات السابقة
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ظهر منتخب كوريا الجنوبية 9 مرات سابقة في كأس العالم، لكنه تلقى العديد من الهزائم وحقق أرقاماً قياسية سلبية، وتبقى مشاركته في البطولة التي استضافها عام 2002 بالشراكة مع اليابان الأفضل في تاريخه، إذ بلغ نصف النهائي وأنهى رابعاً خلف المنتخب التركي الثالث وألمانيا الثانية والبرازيل البطل.
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جدول مباريات الدور الأول
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كوريا الجنوبية × السويد
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نيجيني نوفغورود 15.00
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كوريا الجنوبية× المكسيك
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روستوف 18:00
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كوريا الجنوبية × ألمانيا
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كازان 17:00
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قائمة المنتخب
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حراس المرمى:
كيم سونغ غيو - كيم جين هيون - شو هيون وو.
الدفاع:
كيم يونغ غوون - جانغ هيون سو - جيونغ سيونغ هيون - أوه بان سوك - يون يونغ سيون - كيم جين سو - بارك جو هو - هونغ شول - غو يو هان - لي يونغ.
وسط الميدان:
كي سونغ يونغ - جيونغ وو يونغ - جيو سي جونغ - كو جاش يول - لي جاي سونغ - مون سون مين - لي سيونغ وو.
الهجوم:
كيم شين ووك - سون هيونغ مين - هوانغ هي تشان.
كأس العالم روسيا 2018 - ملف وقائمة منتخب كوريا الجنوبية
منتخب كوريا الجنوبية