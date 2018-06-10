ملف وقائمة منتخب كوريا الجنوبية

هو لاعب دولي سابق في منتخب كوريا الجنوبية، بدأ مسيرته التدريبية في أستراليا مع فريق بريسبان، قبل أن يشرف على منتخبات الشباب ثم استلم مهمة تدريب المنتخب الأول عام 2017 خلفاً للألماني أولي شتيليكه.

نجم المنتخب ​