كأس العالم روسيا 2018 - ملف وقائمة منتخب أستراليا

لطالما كان الحضور الأسترالي باهتاً في أربع مشاركات سابقة في كأس العالم، باستثناء نسخة ألمانيا 2006 الذي قدّم فيها عروضاً جيدة سمحت له بالتواجد في الدور ثمن النهائي. وفي نسخة روسيا 2018 سيحاول الأستراليون، محو خيبة الخروج من الدور الأول في آخر نسختين بجنوب أفريقيا 2010 والبرازيل 2014، عبر تقديم مستوى جيد قد يؤهله لاختطاف بطاقة الوصافة التي ستنحصر "منطقياً" بينه وبين الدنمارك والبيرو.

كيف تأهل؟ انتزعت أستراليا بطاقة المونديال من بوابة الملحق المختلط بين آسيا والكونكاكاف حيث تعادلت مع الهندوراس ذهاباً (0-0) وفازت إياباً (3-1)، وقبل ذلك اجتازت مباراة فاصلة لهذا الملحق أمام المنتخب السوري حيث تفوقت (3-2) في مجموع اللقاءين، وذلك بعد أن حلت ثالثة في المجموعة الثانية من الدور الحاسم برصيد 19 نقطة.

المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك يعدّ بيرت فان مارفيك (65 عاماً) مدرباً خبيراً بالأجواء المونديالية حيث سبق له أن نال المركز الثالث رفقة منتخب بلاده هولندا عندما أشرف عليه في مونديال جنوب أفريقيا 2010، كما أنه قاد السعودية في إلى ضمان التأهل إلى المونديال للمرة الخامسة في تاريخها قبل أن تتم إقالته بشكل مفاجئ. تسلم فان مارفيك مهام تدريب منتخب أستراليا في 24 كانون الثاني/يناير 2018 خلفاً للأسترالي غراهام أرنولد.

نجم المنتخب تيم كاهيل تيم كاهيل، بلا منازع هو أبرز اسم في التشكيلة الأسترالية، كما أنّه يتفرد بالكثير من الميزات التي تلخّص حنكته في ميادين الكرة، كما أنه الهداف التاريخي لـ"الكنغر" بـ 50 هدفاً، منها هدفان حاسمان في مرمى المنتخب السوري سمحا لأستراليا بخوض الملحق الذي جمعه بمنتخب هندوراس، قبل اقتلاع بطاقة التأهل إلى روسيا.

أكبر لاعب تيم كاهيل (38 عاماً) وُلد في 6 كانون الأول/ديسمبر 1979 هو أيضاً أكبر لاعبي منتخب أستراليا، وصاحب مسيرة طويلة وحافلة ويكفي أن نقول بأنه من القلائل الذين يخوضون المونديال الرابع في مشوارهم الكروي، كما أنه إذا تمكن من التهديف في روسيا فسيكون واحداً من أربعة لاعبين فقط نجحوا في التسجيل خلال أربع نسخ متتالية لكأس العالم بجوار أسطورة البرازيل بيليه والألمانيان أوفه زيلر وميروسلاف كلوزه.

أصغر لاعب دانيال أرزاني (19 عاماً) وُلد في 4 كانون الثاني/يناير 1999، يلعب حالياً في صفوف ملبورن سيتي، ولم يخض مع المنتخب الأسترالي سوى مباراة دولية واحدة فقط، لذلك كان ضمّه مفاجأة للجماهير.

الأكثر تمثيلاً تيم كاهيل يطول الحديث عن تيم كاهيل الأسطورة الأسترالية الحية الذي يخوض المونديال للمرة الرابعة في مشواره، كما أنه يمتلك مشواراً دولياً طويلاً استهله في 30 آذار/مارس 2004، وهو ما خوّل له أن يكون الأكثر تمثيلاً مع منتخب بلاده في الجيل الحالي بـ 105 مباريات، وتنقصه 4 مباريات فقط ليبلغ رقم الحارس السابق مارك شفارتزر (109) ليصبح الأكثر تمثيلاً في تاريخ المنتخب، وسيكون مرشحاً لبلوغ هذا الرقم في مونديال روسيا في حال التعويل على خدماته.

المباريات التحضيرية النرويج 4-1 أستراليا كولومبيا 0-0 أستراليا أستراليا 4-0 جمهورية التشيك

المشاركات السابقة في المشاركات الأربعة السابقة، خرج الأستراليون من الدور الأول في ثلاث منها وتحديداً في مونديال ألمانيا 1974 وجنوب أفريقيا 2010 والبرازيل 2014، ومثّل مونديال 2006 الاستثناء حيث بلغ "الكنغر" الدور ثمن النهائي قبل أن يخرج أمام البطل إيطاليا بهدف وحيد من ركلة جزاء في الوقت البديل أثارت جدلاً كبيراً حول أحقيتها آنذاك.

جدول مباريات الدور الأول فرنسا × أستراليا كازان أرينا 13:00 beIN HD3

الدنمارك × أستراليا سامارا أرينا 15:00 beIN HD3

أستراليا × البيرو ملعب فيشت - سوتشي 17:00 beIN HD3