كأس العالم روسيا 2018 – ملف وقائمة منتخب البيرو

نفض منتخب البيرو الغبار القديم على حكايته مع المونديال بعد أن نجح في تأكيده حضوره الخامس إثر رحلة انتظار شاقة دامت 36 عاماً منذ آخر نسخة تواجد بها في مونديال إسبانيا 1982. وسيسعى البيروفيون في روسيا إلى اختراق حواجز التكهنات المسبقة التي تضعهم خارج حسابات التأهل في مجموعة معقدة تضمّ فرنسا بطلة 1998 والدنمارك التي تبقى منافساً عسيراً على البيرو.

كيف تأهل؟ تأهل منتخب البيرو عبر بوابة الملحق المختلط بين قارتي أميركا الجنوبية وأوقيانوسيا إثر حلوله خامساً في تصفيات قارته وحصوله على 26 نقطة ليخطف بطاقة الملحق من تشيلي بفارق الأهداف. في مواجهة الملحق الحاسمة تمكن من إزاحة نيوزيلندا بالتعادل معها ذهاباً (0-0) والفوز إياباً في العاصمة ليما (2-0).

المدرب الأرجنتيني ريكاردو غاريكا خاض الأرجنتيني غاريكا (60 عاماً) مسيرة دولية ضئيلة مع منتخب بلاده حيث لعب 20 مباراة وسجل 5 أهداف غير أنه درّب عدداً من الأندية المحلية والبرازيلية والبيروفية، قبل أن يتسلم مهام تدريب منتخب البيرو في شباط/فبراير 2015 ليقوده إلى المربع الذهبي في كوبا أميركا 2015 وتأهل تاريخي إلى مونديال روسيا 2018 بعد ترقب طويل.

نجم المنتخب باولو غيريرو يعدّ باولو غيريرو (34 عاماً)، المهاجم الأول وهداف وقائد منتخب البيرو، وكان قريباً جداً من الغياب عن المونديال بسبب تهمة تعاطي المنشطات غير أنّ نجاحه في كسب الاستئناف أمام المحكمة الاتحادية السويسرية أعاد إليه حلم التواجد في روسيا، ويحمل قناص بايرن ميونيخ وهامبورغ الألمانيان وكورينثيانز البرازيلي سابقاً وفلامينغو حالياً في رصيده الدولي 32 هدفاً في 86 مباراة دولية وذلك منذ تمثيله منتخب بلاده لأول مرة في تشرين الأول/أكتوبر 2004.

أكبر لاعب القائد باولو غيريرو والقيدوم ألبيرتو رودريغيز هما الأكبر سناً في المنتخب البيروفي الحالي (34 عاماً)، ولئن تبقى إضافة غيريرو أساسية للبيرو في الخط الهجومي، إلاّ أنّ رودريغيز ليس بذات الأهمية رغم أنه يحمل في جرابه 58 مباراة دولية.

أصغر لاعب عموماً، لا يتمتع منتخب البيرو بمعدل أعمار صغير، غير أنّ أصغر لاعبيه ريناتو تابيا يبلغ من العمر 22 عاماً، وسيكون أحد أوراق المدرب الأرجنتيني ريكاردو غاريكا في مونديال روسيا لا سيما وأنه من بين المحترفين القلائل في أوروبا، حيث بلعب في صفوف فيينورد روتردام الهولندي، ويحمل في رصيده 22 مباراة دولية وهدفاً واحداً.

الأكثر تمثيلاً جيفرسون فارفان فارفان نجم شالكه الألماني سابقاً ومحترف لوكوموتيف موسكو الروسي (33 عاماً)، هو بدوره أحد أبرز عناصر الخبرة في المنتخب البيروفي وأقدمها تمثيلاً، حيث يمتلك في رصيده 82 مباراة دولية و25 هدفاً وذلك منذ انضمامه لمنتخب بلاده للمرة الأولى في شباط/فبراير 2003، كما يحلّ فارفان خلف غيريرو في عدد المباريات الدولية للجيل الحالي وبفارق 4 مباريات فقط، غير أنّ كلاهما بعيدان عن صاحب التمثيل الأبرز روبيرتو بالاسيوس (128 مباراة).

المباريات التحضيرية البيرو 2 - 0 كرواتيا أيسلندا 1 - 3 البيرو البيرو 2 - 0 اسكتلندا السعودية 0 - 3 البيرو السويد 0 - 0 البيرو

المشاركات السابقة خاضت البيرو غمار كأس العالم في 4 مناسبات، كان أبرز ما حققته بلوغ الدور ربع النهائي في مونديال المكسيك 1970 مع جيل هدّافها الفذ تيوفيلو كوبياس (10 أهداف في مونديالي 1970 و1978). وتعود آخر مشاركة بيروفية في المحفل العالمي إلى مونديال إسبانيا 1982 حين خرجت من الدور الأول.

جدول مباريات الدور الأول البيرو × الدنمارك موردوفيا أرينا - سارانسك 19:00 beIN SPORTS MAX

فرنسا × البيرو إيكاترنبرغ أرينا 18:00 beIN SPORTS MAX

أستراليا × البيرو ملعب فيشت - سوتشي 17:00 beIN SPORTS MAX