كأس العالم روسيا 2018 – ملف وقائمة منتخب الدنمارك

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كيف تأهل؟
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تأهل منتخب الدنمارك عبر بوابة الملحق الأوروبي وذلك بعد حلوله وصيفاً في المجموعة الخامسة حيث جمع 20 نقطة متخلفاً بفارق 5 نقاط عن المتصدر بولندا. حسمت الدنمارك مواجهتي التدارك أمام جمهورية أيرلندا بالتعادل (0-0) ذهاباً في كوبنهاغن وفوز ساحق في دبلن بالذات (1-5).
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المدرب
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النرويجي إيج هاريدي
لعب إيج هاريدي (64 عاماً) مع منتخب بلاده في الفترة الفاصلة ما بين 1976-1986 حيث خاض 50 مباراة دولية وسجّل فيها 5 أهداف. خاض تجربة التدريب في عديد الأندية الاسكوندنافية على غرار مالمو السويدي ومولده وروزنبرغ النرويجيين قبل أن يتولى مهام منتخب الدنمارك فعلياً في 1 آذار/مارس 2016 خلفاً للأسطورة مورتن أولسن.
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نجم المنتخب
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كريستيان إريكسن
يعدّ إريكسن (26 عاماً، 77 مباراة دولية و21 هدفاً) النجم الأول لمنتخب بلاده لما له من تأثير على آداء الفريق، الذي خوّل له ترك بصمة واضحة في المباراة الحاسمة المؤهلة إلى مونديال روسيا حين وقع "هاتريك" في مرمى جمهورية أيرلندا كان كافياً لتحقيق تأهل مبهر. دشن صانع ألعاب توتنهام الإنكليزي حالياً مسيرته الدولية في شباط/فبراير 2010 ليصبح رابع أصغر لاعب يمثل المنتخب الأول (18 عاماً).
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أكبر لاعب
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مايكل كرون ديلي (35 عاماً)، وُلد في 6 حزيران/يونيو 1983، محترف في صفوف ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني، ويملك في جعبته 58 مباراة دولية و6 أهداف طيلة مشواره مع المنتخب الذي بدأ في 11 أكتوبر 2006.
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أصغر لاعب
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كاسبر دولبيرغ (20 عاماً)، وُلد في 6 تشرين الأول/أكتوبر 1997، هو أحد اللاعبين الموهوبين في صفوف العريق الهولندي أياكس أمستردام، كما أنه حديث العهد بصفوف المنتخب حيث لم يلعب سوى 5 مباريات سجّل فيها هدفاً واحداً.
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الأكثر تمثيلاً
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سايمون كاير
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المباريات التحضيرية
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المشاركات السابقة
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في أربع مشاركات سابقة، بدت مقبولة في المجمل، حقق الدنمارك أبرز مشاركاته في مونديال فرنسا 1998 حين بلغ الدور ربع النهائي وتوقفت مسيرته بالخسارة أمام البرازيل (3-2)، وبلغ الدور ثمن النهائي في مناسبتين عامي 1986 بالمكسيك و2002 بكوريا الجنوبية واليابان، في حين كان آخر ظهور مونديالي له في جنوب أفريقيا 2010 مخيباً حيث خرج من الدور الأول.
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جدول مباريات الدور الأول
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بيرو × الدنمارك
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موردوفيا أرينا - سارانسك 19:00
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الدنمارك × أستراليا
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سامارا أرينا 15:00
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الدنمارك × فرنسا
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ملعب لوجنيكي - موسكو 19:00
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قائمة المنتخب
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- حراسة المرمى: كاسبر شمايكل (ليستر سيتي الإنكليزي)، يوناس لوسل (هادرسفيلد الإنكليزي)، فريديريك رونوو (بروندبي).
- الدفاع: أندرياس كريستنسن (تشيلسي الانكليزي)، ماتياس يورغنسن (هادرسفيلد)، يانيك فسترغارد (بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني)، هنريك دالسغارد (برنتفورد)، ينس سترايغر لارسن (أودينيزي الإيطالي)، يوناس كنودسن (إيبسويتش الإنكليزي)، سايمون كياير (إشبيلية الإسباني).
- الوسط: وليام كفيست (كوبنهاغن)، توماس ديلاني (فيردر بريمن الألماني)، لوكاس ليراغر (بوردو الفرنسي)، لاس شون (أياكس امستردام الهولندي)، كريستيان إريكسن (توتنهام هوتسبير الإنكليزي)، ميكايل كرون-ديلي (ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني)، وليام فيتفيد كفيست (كوبنهاغن).
الهجوم: بيوني سيستو (سلتا فيغو الإسباني)، مارتن برايثوايت (بوردو الفرنسي)، أندرياس كورنيليوس (أتالانتا الإيطالي)، فيكتور فيشر (كوبنهاغن)، يوسف بولسن (لايبزيغ الألماني)، كاسبر دولبرغ (أياكس الهولندي).