كأس العالم روسيا 2018 – ملف وقائمة منتخب الدنمارك

من النوادر التي التصقت بمنتخب الدنمارك أيضاً، هو ما حدث له في مواجهة إسبانيا ضمن الدور ثمن النهائي لمونديال المكسيك 1986 التي انتهت بنتيجة (1-5)، حيث تقدم بهدف نظيف في الشوط الأول حمل توقيع يسبر أولسن من ركلة جزاء في الدقيقة 33، قبل أن ينهار في الشوط الثاني وتستقبل شباكه خمسة أهداف كاملة، نال منها نجم ريال مدريد السابق إميليو بوتراغينيو، نصيب الأسد بتوقيع رباعية، ليتم استذكارها كأحد أبرز الـ"ريمونتادات" القديمة.

تسجّل الدنمارك حضورها في روسيا للمرة الخامسة مونديالياً، وستسعى هذه المرة لمحاولة تخطي عقبة الدور ربع النهائي، وهو أفضل ما حققته في تاريخ مشاركاتها وكان ذلك في نسخة فرنسا 1998، جيل المايسترو مايكل لاودروب. ولئن كان منطق الكرة يضع الممثل الاسكندنافي كمرشح بارز لوصافة المجموعة الثالثة بعد العملاق الفرنسي فإنّ ممثل أميركا الجنوبية، البيرو، قد يكون عقبة جدية أمام زملاء النجم كريستيان إريكسن.

كيف تأهل؟ تأهل منتخب الدنمارك عبر بوابة الملحق الأوروبي وذلك بعد حلوله وصيفاً في المجموعة الخامسة حيث جمع 20 نقطة متخلفاً بفارق 5 نقاط عن المتصدر بولندا. حسمت الدنمارك مواجهتي التدارك أمام جمهورية أيرلندا بالتعادل (0-0) ذهاباً في كوبنهاغن وفوز ساحق في دبلن بالذات (1-5).

المدرب النرويجي إيج هاريدي لعب إيج هاريدي (64 عاماً) مع منتخب بلاده في الفترة الفاصلة ما بين 1976-1986 حيث خاض 50 مباراة دولية وسجّل فيها 5 أهداف. خاض تجربة التدريب في عديد الأندية الاسكوندنافية على غرار مالمو السويدي ومولده وروزنبرغ النرويجيين قبل أن يتولى مهام منتخب الدنمارك فعلياً في 1 آذار/مارس 2016 خلفاً للأسطورة مورتن أولسن.

نجم المنتخب كريستيان إريكسن يعدّ إريكسن (26 عاماً، 77 مباراة دولية و21 هدفاً) النجم الأول لمنتخب بلاده لما له من تأثير على آداء الفريق، الذي خوّل له ترك بصمة واضحة في المباراة الحاسمة المؤهلة إلى مونديال روسيا حين وقع "هاتريك" في مرمى جمهورية أيرلندا كان كافياً لتحقيق تأهل مبهر. دشن صانع ألعاب توتنهام الإنكليزي حالياً مسيرته الدولية في شباط/فبراير 2010 ليصبح رابع أصغر لاعب يمثل المنتخب الأول (18 عاماً).

أكبر لاعب مايكل كرون ديلي (35 عاماً)، وُلد في 6 حزيران/يونيو 1983، محترف في صفوف ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني، ويملك في جعبته 58 مباراة دولية و6 أهداف طيلة مشواره مع المنتخب الذي بدأ في 11 أكتوبر 2006.

أصغر لاعب كاسبر دولبيرغ (20 عاماً)، وُلد في 6 تشرين الأول/أكتوبر 1997، هو أحد اللاعبين الموهوبين في صفوف العريق الهولندي أياكس أمستردام، كما أنه حديث العهد بصفوف المنتخب حيث لم يلعب سوى 5 مباريات سجّل فيها هدفاً واحداً.

الأكثر تمثيلاً سايمون كاير

قبل إصابته وتأكد تخلفه عن المونديال الروسي، كان نيكلاس بندتنر (30 عاماً) أكثر اللاعبين تمثيلاً للمنتخب بـ 81 مباراة، كما أنّه هدّاف الجيل الحالي بـ 30 هدفاً، ولكن في قائمة كأس العالم 2018 الحالية يبرز القائد سايمون كاير (29 عاماً و77 مباراة دولية) إضافة إلى النجم كرسيتيان إريكسن بنفس عدد المباريات دون نسيان ويليام كفيست الأقل منهم قيمة فنية ولكنه مثل المنتخب أكثر (79 مباراة)، وبرغم ذلك ما يزال جميع اللاعبين المذكورين في الجيل الحالي بعيدين للغاية عن صاحب التمثيل الأبرز وهو الحارس الأسطوري بيتر شمايكل (129 مباراة)، والد زميلهم الحالي والحارس الأساسي كاسبر شمايكل.

المباريات التحضيرية الدنمارك 0-1 السويد الدنمارك 2 - 3 الأردن الدنمارك 1 - 0 بنما الدنمارك 0 - 0 تشيلي السويد 0 - 0 الدنمارك الدنمارك 2 - 0 المكسيك

المشاركات السابقة في أربع مشاركات سابقة، بدت مقبولة في المجمل، حقق الدنمارك أبرز مشاركاته في مونديال فرنسا 1998 حين بلغ الدور ربع النهائي وتوقفت مسيرته بالخسارة أمام البرازيل (3-2)، وبلغ الدور ثمن النهائي في مناسبتين عامي 1986 بالمكسيك و2002 بكوريا الجنوبية واليابان، في حين كان آخر ظهور مونديالي له في جنوب أفريقيا 2010 مخيباً حيث خرج من الدور الأول.

جدول مباريات الدور الأول بيرو × الدنمارك موردوفيا أرينا - سارانسك 19:00 beIN SPORTS MAX

الدنمارك × أستراليا سامارا أرينا 15:00 beIN SPORTS MAX

الدنمارك × فرنسا ملعب لوجنيكي - موسكو 19:00 beIN SPORTS MAX