العربية
English
Français
كأس العالم روسيا FIFA 2018
كأس العالم روسيا FIFA 2018

كأس العالم روسيا 2018 – ملف وقائمة منتخب الدنمارك

من قبل

تعرف على ملف وقائمة منتخب الدنمارك المشارك في كأس العالم 2018 ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات فرنسا والبيرو وأستراليا.

Reuters

تسجّل الدنمارك حضورها في روسيا للمرة الخامسة مونديالياً، وستسعى هذه المرة لمحاولة تخطي عقبة الدور ربع النهائي، وهو أفضل ما حققته في تاريخ مشاركاتها وكان ذلك في نسخة فرنسا 1998، جيل المايسترو مايكل لاودروب. ولئن كان منطق الكرة يضع الممثل الاسكندنافي كمرشح بارز لوصافة المجموعة الثالثة بعد العملاق الفرنسي فإنّ ممثل أميركا الجنوبية، البيرو، قد يكون عقبة جدية أمام زملاء النجم كريستيان إريكسن.

نوادر واحصاءات

  • مايكل لاودروب، أسطورة الدنمارك، يتمتع بإحصائية فريدة يقاسمها مع الكرواتي إيفيكا أوليتش، ألا وهي مرور 12 عاماً كاملاً بين آخر هدفين وقعهما في المونديال، وحصل هذا الأمر للاودروب في الفترة الفاصلة بين مونديالي المكسيك 1986 وفرنسا 1998.
  • إيبي ساند هو المهاجم الذي وقع أسرع هدف للاعب بديل في المونديال، وكان ذلك عقب 16 ثانية فقط من دخوله في مواجهة الدور ثمن النهائي أمام نيجيريا في مونديال 1998 والتي انتهت لمصلحة منتخب بلاده (4-1).

  • من النوادر التي التصقت بمنتخب الدنمارك أيضاً، هو ما حدث له في مواجهة إسبانيا ضمن الدور ثمن النهائي لمونديال المكسيك 1986 التي انتهت بنتيجة (1-5)، حيث تقدم بهدف نظيف في الشوط الأول حمل توقيع يسبر أولسن من ركلة جزاء في الدقيقة 33، قبل أن ينهار في الشوط الثاني وتستقبل شباكه خمسة أهداف كاملة، نال منها نجم ريال مدريد السابق إميليو بوتراغينيو، نصيب الأسد بتوقيع رباعية، ليتم استذكارها كأحد أبرز الـ"ريمونتادات" القديمة.

اقرأ أيضاً

كأس العالم روسيا 2018 – ملف وقائمة منتخب فرنسا
كأس العالم روسيا 2018 – ملف وقائمة منتخب البيرو
كأس العالم روسيا 2018 – ملف وقائمة منتخب أستراليا

 

   ملف وقائمة منتخب الدنمارك

  • تأسيس الاتحاد الدنماركي: 1889
  • رئيس الاتحاد: يسبر مولر 
  • موقع الاتحاد الالكتروني : www.dbu.dk
  • تصنيف الفيفا: 12
  •  المشاركات السابقة: 4 مرات
  • اللباس الرسمي: الأحمر والأبيض

 

كيف تأهل؟

تأهل منتخب الدنمارك عبر بوابة الملحق الأوروبي وذلك بعد حلوله وصيفاً في المجموعة الخامسة حيث جمع 20 نقطة متخلفاً بفارق 5 نقاط عن المتصدر بولندا. حسمت الدنمارك مواجهتي التدارك أمام جمهورية أيرلندا بالتعادل (0-0) ذهاباً في كوبنهاغن وفوز ساحق في دبلن بالذات (1-5).

المدرب

النرويجي إيج هاريدي

لعب إيج هاريدي (64 عاماً) مع منتخب بلاده في الفترة الفاصلة ما بين 1976-1986 حيث خاض 50 مباراة دولية وسجّل فيها 5 أهداف. خاض تجربة التدريب في عديد الأندية الاسكوندنافية على غرار مالمو السويدي ومولده وروزنبرغ النرويجيين قبل أن يتولى مهام منتخب الدنمارك فعلياً في 1 آذار/مارس 2016 خلفاً للأسطورة مورتن أولسن.

نجم المنتخب

كريستيان إريكسن

يعدّ إريكسن (26 عاماً، 77 مباراة دولية و21 هدفاً) النجم الأول لمنتخب بلاده لما له من تأثير على آداء الفريق، الذي خوّل له ترك بصمة واضحة في المباراة الحاسمة المؤهلة إلى مونديال روسيا حين وقع "هاتريك" في مرمى جمهورية أيرلندا كان كافياً لتحقيق تأهل مبهر. دشن صانع ألعاب توتنهام الإنكليزي حالياً مسيرته الدولية في شباط/فبراير 2010 ليصبح رابع أصغر لاعب يمثل المنتخب الأول (18 عاماً).

أكبر لاعب

مايكل كرون ديلي (35 عاماً)، وُلد في 6 حزيران/يونيو 1983، محترف في صفوف ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني، ويملك في جعبته 58 مباراة دولية و6 أهداف طيلة مشواره مع المنتخب الذي بدأ في 11 أكتوبر 2006.

أصغر لاعب

كاسبر دولبيرغ (20 عاماً)، وُلد في 6 تشرين الأول/أكتوبر 1997، هو أحد اللاعبين الموهوبين في صفوف العريق الهولندي أياكس أمستردام، كما أنه حديث العهد بصفوف المنتخب حيث لم يلعب سوى 5 مباريات سجّل فيها هدفاً واحداً. 

الأكثر تمثيلاً

سايمون كاير


قبل إصابته وتأكد تخلفه عن المونديال الروسي، كان نيكلاس بندتنر (30 عاماً) أكثر اللاعبين تمثيلاً للمنتخب بـ 81 مباراة، كما أنّه هدّاف الجيل الحالي بـ 30 هدفاً، ولكن في قائمة كأس العالم 2018 الحالية يبرز القائد سايمون كاير (29 عاماً و77 مباراة دولية) إضافة إلى النجم كرسيتيان إريكسن بنفس عدد المباريات دون نسيان ويليام كفيست الأقل منهم قيمة فنية ولكنه مثل المنتخب أكثر (79 مباراة)، وبرغم ذلك ما يزال جميع اللاعبين المذكورين في الجيل الحالي بعيدين للغاية عن صاحب التمثيل الأبرز وهو الحارس الأسطوري بيتر شمايكل (129 مباراة)، والد زميلهم الحالي والحارس الأساسي كاسبر شمايكل.

المباريات التحضيرية

  1.  الدنمارك 0-1 السويد

  2. الدنمارك 2 - 3 الأردن

  3. الدنمارك 1 - 0 بنما

  4. الدنمارك 0 - 0 تشيلي

  5. السويد 0 - 0 الدنمارك

  6. الدنمارك 2 - 0 المكسيك

المشاركات السابقة

في أربع مشاركات سابقة، بدت مقبولة في المجمل، حقق الدنمارك أبرز مشاركاته في مونديال فرنسا 1998 حين بلغ الدور ربع النهائي وتوقفت مسيرته بالخسارة أمام البرازيل (3-2)، وبلغ الدور ثمن النهائي في مناسبتين عامي 1986 بالمكسيك و2002 بكوريا الجنوبية واليابان، في حين كان آخر ظهور مونديالي له في جنوب أفريقيا 2010 مخيباً حيث خرج من الدور الأول.

جدول مباريات الدور الأول

بيرو × الدنمارك

 موردوفيا أرينا - سارانسك 19:00

  beIN SPORTS MAX 

الدنمارك × أستراليا

سامارا أرينا 15:00

 beIN SPORTS MAX 

الدنمارك × فرنسا

 ملعب لوجنيكي - موسكو 19:00

 beIN SPORTS MAX 

قائمة المنتخب

- حراسة المرمى: كاسبر شمايكل (ليستر سيتي الإنكليزي)، يوناس لوسل (هادرسفيلد الإنكليزي)، فريديريك رونوو (بروندبي).

- الدفاع: أندرياس كريستنسن (تشيلسي الانكليزي)، ماتياس يورغنسن (هادرسفيلد)، يانيك فسترغارد (بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني)، هنريك دالسغارد (برنتفورد)، ينس سترايغر لارسن (أودينيزي الإيطالي)، يوناس كنودسن (إيبسويتش الإنكليزي)، سايمون كياير (إشبيلية الإسباني).

- الوسط: وليام كفيست (كوبنهاغن)، توماس ديلاني (فيردر بريمن الألماني)، لوكاس ليراغر (بوردو الفرنسي)، لاس شون (أياكس امستردام الهولندي)، كريستيان إريكسن (توتنهام هوتسبير الإنكليزي)، ميكايل كرون-ديلي (ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني)، وليام فيتفيد كفيست (كوبنهاغن).

الهجوم: بيوني سيستو (سلتا فيغو الإسباني)، مارتن برايثوايت (بوردو الفرنسي)، أندرياس كورنيليوس (أتالانتا الإيطالي)، فيكتور فيشر (كوبنهاغن)، يوسف بولسن (لايبزيغ الألماني)، كاسبر دولبرغ (أياكس الهولندي).

 

الدنمارك كأس العالم روسيا FIFA 2018
السابق كأس العالم روسيا 2018 – ملف وق
اقرأ
كأس العالم روسيا 2018 – ملف وقائمة منتخب البيرو
التالي صلاح يغيب عن تمرين مصر ورئيس ا
اقرأ
صلاح يغيب عن تمرين مصر ورئيس الشيشان يسجّل حضوره