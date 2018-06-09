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كأس العالم روسيا FIFA 2018
كأس العالم روسيا FIFA 2018

كأس العالم روسيا 2018- ملف وقائمة منتخب بولندا

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تعرف على ملف وقائمة منتخب بولندا المشارك في كأس العالم 2018 حيث يلعب في المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات السينغال وكولومبيا واليابان.

REUTERS

يشارك المنتخب البولندي في نهائيات كأس العالم روسيا FIFA 2018 بترسانة من اللاعبين المميزين يتصدرهم هداف بايرن ميونيخ الألماني روبرت ليفاندوفسكي. سيكون منتخب بولندا من المنتخبات المرشحة لتقديم أداء مميز ورائع. 

نوادر واحصاءات

  • ميخاو جيفواكوف (1999-2011) اللاعب الأكثر تمثيلاً لمنتخب بولندا برصيد 102 مباراة. 
  • روبرت ليفاندوفسكي، لاعب بايرن ميونيخ الألماني، الأكثر تهديفاً في تاريخ منتخب بولندا برصيد 52 هدفاً.
  • أكمل منتخب بولندا مونديال ألمانيا الغربية 1974 ومونديال إسبانيا 1982 في المركز الثالث. 

 

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   ملف وقائمة منتخب بولندا 

  • تأسيس الاتحاد البولندي: 1919
  • رئيس الاتحاد: زبيغنيو بونيك 
  • موقع الاتحاد الالكتروني : http://www.pzpn.pl
  • تصنيف الفيفا: 10 
  •  المشاركات السابقة: 7 مرات
  • اللباس الرسمي: الأبيض والأحمر 

 

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كيف تأهل؟

تأهل منتخب بولندا للنهائيات بعد أن أكمل مشوار التصفيات متصدراً للمجموعة الأوروبية الخامسة برصيد 25 نقطة بعد أن حقق 8 انتصارات وتعادل وحيد وهزيمة واحدة.

المدرب

آدم نافاوكا 

خاض متوسط الميدان 34 مباراة مع المنتخب البولندي بين عامي 1977 و1980، وانتقل بين أندية فيسلا كراكوف وإيغلز يونكرز نيويورك الأميركي.

في عام 2013، تسلم المقاليد الفنية للمنتخب البولندي. 

نجم المنتخب

روبرت ليفاندوفسكي 

هو أفضل هداف في تاريخ منتخب بولندا برصيد 53 هدفاً بعد مرور 94 مباراة، في أكتوبر 2017 بات الهداف التاريخي لمنتخب بلاده بتسجيله لثلاثية في شباك أرمينيا وجمعه لـ48 هدفاً.

أكبر لاعب

سوافومير بيشكو (33 عاماً) هو اللاعب الأكبر في لائحة بولندا. 
خاض بيشكو، لاعب ليخيا غدانسك البولندي، 43 مباراة دولية سجل خلالها هدفين. 

أصغر لاعب

 داود كوناكي (21 عاماً) هو أصغر لاعب في تشكيلة المنتخب البولندي.
خاض كوناكي، لاعب سامبدوريا الإيطالي، مباراة دولية وحيدة مع منتخب بلاده. 

الأكثر تمثيلاً

ياكوب بواشتشيكوفسكي 

يلعب ياكوب في منتخب بولندا منذ أذار/مارس 2006، خاض 98 مباراة وسجل خلالها 19 هدفاً.  

المباريات التحضيرية

  1.  بولندا 0-1 نيجيريا

  2. بولندا 3-2 كوريا الجنوبية

  3. بولندا 2 - 2 تشيلي

  4. بولندا - ليتوانيا

المشاركات السابقة

 شارك المنتخب البولندي في 7 نهائيات، كانت البداية في مونديال فرنسا 1938.  أكمل منتخب بولندا مونديال ألمانيا الغربية 1974 ومونديال إسبانيا 1982 في المركز الثالث.

غاب المنتخب البولندي عن نهائيات كأس العالم 16 عاماً بين عامي 1986 و2002. 

جدول مباريات الدور الأول

بولندا × االسينغال

 ملعب سبارتاك 18:00       

          beIN

بولندا × كولومبيا

 کازان أرينا 21:00

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اليابان × بولندا

 ملعب فولغوغراد 17:00

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قائمة المنتخب

في حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني، لوكاس فابيانسكي، بارتوز بيالكوفسكي.

في الدفاع: ميكال بازدان، أرتور جاردزيجزيك، تياغو سيونيك، ماتشيي ريبوس، كاميل غليك، لوكاس بيتشيك، جان بدناريك، بارتوش بريسزينسكي.

في خط الوسط: جاسيك غورالسكي، كارول لينيتي، غجيغوش كريتشوفياك، كاميل غروشيتسكي، ياكوب بواشتشيكوفسكي، سوافومير بيشكو، بيوتر زيلينسكي، رافائيل كورزاوا.

في خط الهجوم: أركاديوش ميليك، روبرت ليفاندوفسكي، لوكاس تيودورتسك، داود كوناكي.  
 


 

منتخب بولندا كأس العالم روسيا FIFA 2018
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