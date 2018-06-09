كأس العالم روسيا 2018- ملف وقائمة منتخب بولندا

في حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني، لوكاس فابيانسكي، بارتوز بيالكوفسكي.

في الدفاع: ميكال بازدان، أرتور جاردزيجزيك، تياغو سيونيك، ماتشيي ريبوس، كاميل غليك، لوكاس بيتشيك، جان بدناريك، بارتوش بريسزينسكي.

في خط الوسط: جاسيك غورالسكي، كارول لينيتي، غجيغوش كريتشوفياك، كاميل غروشيتسكي، ياكوب بواشتشيكوفسكي، سوافومير بيشكو، بيوتر زيلينسكي، رافائيل كورزاوا.

في خط الهجوم: أركاديوش ميليك، روبرت ليفاندوفسكي، لوكاس تيودورتسك، داود كوناكي.

