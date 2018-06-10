كأس العالم روسيا 2018 - ملف وقائمة منتخب السويد

يتطلع المنتخب السويدي إلى الظهور بوجه مشرف خلال ظهوره الثاني عشر في كأس العالم لكرة القدم، إذ ستكون الأنظار مسلطة عليه خاصة بعد تأهله على حساب المنتخب الإيطالي العريق وذهابه إلى روسيا من دون نجمه الأول زلاتان إبراهيموفيتش الذي اعتزل اللعب الدولي.

كيف تأهل؟ حل المنتخب السويدي ثانياً في المجموعة الثانية خلف المنتخب الفرنسي، فخاض مواجهتي ملحق أمام المنتخب الإيطالي، فاز بالأولى على أرضه 1-صفر وتعادل سلباً في ميلانو ليخطف بطاقة التأهل إلى مونديال روسيا.

المدرب ياني أندرسون بدأ مسيرته التدريبية موسم 1988-1989، خاض العديد من التجارب مع بعض الأندية وصولاً إلى نادي نوركوبينغ عام 2011 والذي قاده إلى الفوز بلقب الدوري السويدي عام 2015، قبل أن يغادره لاستلام مهام تدريب المنتخب السويدي أين نجح في إعادة "الفايكنغ" إلى كأس العالم.

نجم المنتخب ماركوس بيرغ هو النجم الأول للمنتخب السويدي بعد اعتزال الأسطورة زلاتان إبراهيموفيتش اللعب الدولي، خاض 55 مباراة دولية وسجل 18 هدفاً، ينشط في الدوري الاماراتي مع نادي العين، لكنه خاض تجارب أوروبية كبيرة أبرزها مع هامبورغ الألماني وأيندهوفن الهولندي وباناثينايكوس اليوناني.

أكبر لاعب أندرياس غرانكفيست هو قائد المنتخب وأكبر لاعبيه، يبلغ من العمر 33 عاماً وخاض 70 مباراة دولية حتى الآن.

أصغر لاعب إميل كرافث يلعب في صفوف بولونيا الإيطالي، يبلغ من العمر 23 عاماً وخاض 11 مباراة دولية حتى الآن.

الأكثر تمثيلاً سيباستيان لارسون بدأ مسيرته الدولية عام 2008 خلال مواجهة دولية ودية امام المنتخب التركي في اسطنبول، شارك حتى الآن في 98 مباراة دولية وسجل 6 أهداف.

المباريات التحضيرية السويد 1-2 الشيلي رومانيا 1-0 السويد

المشاركات السابقة شارك المنتخب السويدي في 11 نسخة سابقة من كأس العالم، في البداية كان أحد الأرقام الصعبة في المونديال، إذ حقق نتائج ممتازة أبرزها بلوغ نهائي 1958، لكن منذ ذلك التاريخ لم يتمكن منتخب "الفايكنغ" من تجاوز الدور الثاني إلا في مناسبة واحدة كانت خلال مونديال 1994 بالولايات المتحدة حين بلغ نصف النهائي.

جدول مباريات الدور الأول السويد × كوريا الجنوبية نيجني نوفغورود 15:00 شاهد مباشرة beIN SPORTS

ألمانيا × السويد سوشي 21:00 شاهد مباشرة beIN SPORTS

المكسيك × السويد إيكاتيرنبورغ 17:00 شاهد مباشرة beIN SPORTS