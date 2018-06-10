كأس العالم روسيا 2018 – ملف وقائمة منتخب فرنسا

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كيف تأهل؟
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تأهلت فرنسا للمرة السادسة عشرة في تاريخها للمونديال، وبلغت نسخة روسيا 2018 بعد تصدرها المجموعة الأولى للتصفيات الأوروبية برصيد 23 نقطة من 7 انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة، تاركة الوصافة للسويد (19 نقطة)، المتأهلة بدورها.
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المدرب
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ديدييه ديشان
كلاعب حقق ديشان نجاحات خالدة فهو قائد المنتخب المتوج باللقب المونديالي الوحيد في تاريخ فرنسا عام 98 وكأس أمم أوروبا 2000. أما كمدرب فقد تولى مهام أندية موناكو ويوفنتوس ومرسيليا، قبل أن يعيّن مدرباً للديوك في 8 يوليو 2012 خلفاً لزميله السابق لوران بلان. وكان أبرز ما حققه على رأس المنتخب بلوغه نهائي اليورو في 2016 على أرضه والذي خسره ضد البرتغال (1-0).
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نجم المنتخب
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أنطوان غريزمان
أنطوان غريزمان (27 عاماً) نجم أتلتيكو مدريد الإسباني وريال سوسييداد سابقاً. وهو أبرز هدافي أوروبا حيث وقع في مشواره مع الأتليتي 79 هدفاً في 141 مباراة. سجّل غريزمان منذ أول ظهور له بقميص "الديوك" رسمياً في 5 آذار/مارس 2014، 19 هدفاً في 51 مباراة دولية.
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أكبر لاعب
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ستيف مانداندا (33 عاماً)، هو أحد العناصر القديمة في منتخب فرنسا (منذ 2008)، ولئن كان سيلعب دوراً ثانوياً كونه سيتخلى عن مركز حراسة المرمى لزميله الأساسي هوغو لوريس، إلاّ أنه يبقى بديلاً خبيراً واسماً قادراً على تقديم الإضافة للمجموعة. لعب مانداندا حارس مرسيليا 27 مباراة دولية حتى الآن.
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أصغر لاعب
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كيليان مبابي (19 عاماً)، وُلد في 20 كانون الأول ديسمبر 1998، نجم باريس سان جيرمان الحالي، هو الأصغر في تشكيلة المدرب ديشان، خرج إلى الحياة بعد تتويج "الديوك" بأشهر قليلة عام 98، ويأمل الفرنسيون أن يكون "يافعهم" فأل خير مجدداً وقادراً على إعادة إنجاز التتويج في روسيا. يملك مبابي في رصيده 14 مباراة دولية و3 أهداف، وهو مرشح أن يكون أحد أبرز اكتشافات هذا المونديال.
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الأكثر تمثيلا
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الحارس هوغو لوريس
يعتبر هوغو لوريس (31 عاماً)، قائد المنتخب ومحترف توتنهام الإنكليزي، قيدوم "الزرق"، اللاعب الأكثر مشاركة في الجيل الحالي بـ 96 مباراة دولية. ولكن يبقى المدافع السابق ليليان تورام صاحب الرصيد الأعلى تاريخياً بـ 142 مباراة.
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المباريات التحضيرية
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المشاركات السابقة
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شاركت فرنسا في 14 نسخة مونديالية، وكان أفضل إنجاز حققته تتويجها باللقب في 1998، وبلوغها نهائي مونديال 2006 بألمانيا التي خسرت فيه أمام إيطاليا. كما حلت ثالثة في مونديالي السويد 1958 والمكسيك 1986. وأنهت مونديال إسبانيا 1982 رابعة. وكان أسوء ما بلغته الخروج من الدور الأول في مناسبات عدة آخرها في مونديال جنوب أفريقيا 2010.
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جدول مباريات الدور الأول
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فرنسا × أستراليا
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كازان أرينا 13:00
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فرنسا × بيرو
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إيكاترينبرغ 18:00
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الدنمارك × فرنسا
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ملعب لوجنيكي - موسكو 17:00
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قائمة المنتخب
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- حراسة المرمى: هوغو لوريس (توتنهام هوتسبير الإنكليزي) – ألفونس أريولا (باريس سان جيرمان) – ستيف مانداندا (أولمبيك مرسيليا).
- الدفاع: سامويل أومتيتي (برشلونة الإسباني) – رافاييل فاران (ريال مدريد الإسباني) – عادل رامي (أولمبيك مرسيليا) – بنجامان مندي (مانشستر سيتي الإنكليزي) – بريسنل كيمبيمبي (باريس سان جيرمان) – لوكاس هيرنانديز (أتلتيكو مدريد الإسباني) – جبريل سيديبيه (موناكو) – بينجامان بافار (شتوتغارت الألماني).
- الوسط: بول بوغبا (مانشستر يونايتد الإنكليزي) – نغولو كانتي (تشيلسي الإنكليزي) – بليز ماتويدي (يوفنتوس الإيطالي) – كورنتان توليسو (بايرن ميونيخ الألماني) – ستيفن نزونزي (إشبيلية الإسباني).
- الهجوم: أنطوان غرييزمان (أتلتيكو مدريد) – أوليفييه جيرو (أرسنال الإنكليزي) – عصمان ديميبلي (برشلونة) – كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) – نبيل فقير (أولمبيك ليون) – فلوريان توفان (أولمبيك مرسيليا) – توما ليمار (موناكو).
كأس العالم روسيا 2018 – ملف وقائمة منتخب فرنسا
منتخب فرنسا كأس العالم روسيا FIFA 2018