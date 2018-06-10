كأس العالم روسيا 2018 – ملف وقائمة منتخب فرنسا

كلاعب حقق ديشان نجاحات خالدة فهو قائد المنتخب المتوج باللقب المونديالي الوحيد في تاريخ فرنسا عام 98 وكأس أمم أوروبا 2000. أما كمدرب فقد تولى مهام أندية موناكو ويوفنتوس ومرسيليا، قبل أن يعيّن مدرباً للديوك في 8 يوليو 2012 خلفاً لزميله السابق لوران بلان. وكان أبرز ما حققه على رأس المنتخب بلوغه نهائي اليورو في 2016 على أرضه والذي خسره ضد البرتغال (1-0).

أنطوان غريزمان (27 عاماً) نجم أتلتيكو مدريد الإسباني وريال سوسييداد سابقاً. وهو أبرز هدافي أوروبا حيث وقع في مشواره مع الأتليتي 79 هدفاً في 141 مباراة. سجّل غريزمان منذ أول ظهور له بقميص "الديوك" رسمياً في 5 آذار/مارس 2014، 19 هدفاً في 51 مباراة دولية.

ستيف مانداندا (33 عاماً)، هو أحد العناصر القديمة في منتخب فرنسا (منذ 2008)، ولئن كان سيلعب دوراً ثانوياً كونه سيتخلى عن مركز حراسة المرمى لزميله الأساسي هوغو لوريس، إلاّ أنه يبقى بديلاً خبيراً واسماً قادراً على تقديم الإضافة للمجموعة. لعب مانداندا حارس مرسيليا 27 مباراة دولية حتى الآن.

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