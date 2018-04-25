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كأس العالم روسيا FIFA 2018
كأس العالم روسيا FIFA 2018

كأس العالم روسيا 2018- ملف وقائمة منتخب كوستاريكا

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تعرّف على ملف وقائمة منتخب كوستاريكا المشارك في كأس العالم 2018، حيث يلعب في المجموعة الخامسة إلى جانب سويسرا، البرازيل، وصربيا.

Reuters

 

يسعى منتخب كوستاريكا في مونديال روسيا 2018 لتكرار نجاحه في مونديال 2014، حين وصل إلى ربع النهائي وخرج أمام هولندا ببالغ الصعوبة، ولكن على كيلور نافاس ورفاقه أن يبلوا بلاءاً حسناً أمام منتخبات بحجم البرازيل وبدرجة أقل صربيا وسويسرا.

نوادر واحصاءات

  • أكثر منتخب لعب ركلات الترجيح في مونديال واحد (مرتان) مونديال 2014 إلى جانب إسبانيا 2002 والأرجنتين 1990 وهولندا 2014.
  • فاز منتخب كوستاريكا بـ5 مباريات من 15 خاضها في جميع مشاركاتها المونديالية السابقة.
  • ستكون هذه المرة الثالثة التي تواجه فيها كوستاريكا منتخب البرازيل، في مرحلة المجموعات. لقد خسروا مباراتين سابقتين ضد البرازيل.

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ملف وقائمة منتخب كوستاريكا

  • تأسيس الاتحاد: 1921
  • رئيس الاتحاد: خورخي هيدالغو
  • موقع الاتحاد الإلكتروني:  https://fedefutbolcr.com/
  • المشاركات السابقة: 4
  • تصنيف الفيفا: 23
  • اللباس الرسمي: الأحمر والأزرق

 

كيف تأهل؟

نال منتخب كوستاريكا، المركز الأول في المجموعة الثانية لتصفيات الكونكاكاف، وذلك عن جدارة واستحقاق حاصداً 16 نقطة.

المدرب

أوسكار راميريز 
كان مدرباً مساعداً في المنتخب الوطني، ثم أُسندت له المهمة الرئيسة في عام 2015، وهو ليس غريباً عن كأس العالم فقد شارك كلاعب عام 1990 في مونديال إيطاليا.

نجم المنتخب

 

 

بريان رويز

كان لاعب خط الوسط المهاجم  بريان رويز قائد المنتخب الذي لفت الأنظار في مونديال البرازيل 2014.
ويمكن للاعب الفارع الطول (1.88 سم) أن يلعب كمهاجم ثانٍ أو كخط وسط مهاجم، وقد سجل ثلاثة أهداف في التصفيات المؤهلة لروسيا 2018.

كابتن المنتخب البالغ من العمر 31 عاماً، له مسيرة جيدة في أوروبا، كان أبرز محطاتها في فولهام 97 مباراة، وحالياً يلعب لسبورتينغ لشبونة البرتغالي.

أكبر لاعب

باتريك بيمبيرتون

على الأغلب لن يلعب حارس مرمى يغا ديبورتيفو المحلي البالغ من العمر 36 أساسياً إلا في حال إصابة كيلور نافاس. 

أصغر لاعب

يان سميتث

مدافع نادي نوروكوبينغ السويدي (20 عاماً) تلقى الخبر السعيد بدعوته إلى كأس العالم فقط بعد 3 مباريات دولية

الأكثر تمثيلاً

كيلسو بورخيس

لاعب خط وسط ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني والبالغ من العمر 30 عاماً مثل منتخب بلاده بـ110 مباراة دولية.

المباريات التحضيرية

 

  1. تونس 1 - 0 كوستاريكا

  2. كوستاريكا 3-  0 إيرلندا الشمالية

  3. إنكلترا 2-0 كوستاريكا

  4. بلجيكا - كوستاريكا

المشاركات السابقة

شارك منتخب كوستاريكا بأربع مونديالات سابقة، وأقصى ما أنجز ربع النهائي في مونديال البرازيل 2014.

جدول مباريات الدور الأول

كوستاريكا × صربيا

 سامارا 17 يوينو 15:00

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البرازيل×كوستاريكا

سان بطرسبورغ 22يونيو 15.00

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سويسرا×كوستاريكا

نوفغورود 25 يونيو - 17:00

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قائمة المنتخب

حراسة المرمى: كيلور نافاس (ريال مدريد)، باتريك بيمبيرتون (ليغا ديبورتيفا ألاخويلنسي)، ليونيل موريرا (هيرديانو).

للدفاع: كريستيان غامبوا (سيلتيك)، يان سميتث (نوركوبينغ)، رونالد ماتاريتا (نيويورك سيتي)، براين أوفيدو (سندرلاند)، أوسكار دوارتي (إسبانيول)، غيانكارلو غونزاليس (بولونيا)، فرانشيسكو كالفو (مينيسوتا يونايتد)، كيندال واستون ( فانكوفير وهيهتكابس)، جوني أكوستا (أغويلاس دورادوس).

للوسط: ديفيد غوزمان (بورلتاند تيمبيرس)، يلستين تيخيدا (لواساني سبورت)، كيلسو بورخيس (ديبورتيفو لاكورونيا)، رانادل أزوفيفا (هيريديانو) رودني والاس (نيويورك سيتي)، دانيل كوليندريس، كريستيان بولانوس (بوث سابريسا).

للهجوم: جويل كامبل (ريال بيتيس ) – ماركو أورينيا (لوس أنجلوس) – جوهان فينيجاس (سابريسا)، بريان رويز (سبورتينغ لشبونة).

 

 

 

 

 

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