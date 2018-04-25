ملف وقائمة منتخب كوستاريكا

بريان رويز

كان لاعب خط الوسط المهاجم بريان رويز قائد المنتخب الذي لفت الأنظار في مونديال البرازيل 2014.

ويمكن للاعب الفارع الطول (1.88 سم) أن يلعب كمهاجم ثانٍ أو كخط وسط مهاجم، وقد سجل ثلاثة أهداف في التصفيات المؤهلة لروسيا 2018.

كابتن المنتخب البالغ من العمر 31 عاماً، له مسيرة جيدة في أوروبا، كان أبرز محطاتها في فولهام 97 مباراة، وحالياً يلعب لسبورتينغ لشبونة البرتغالي.