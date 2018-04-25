ملف وقائمة منتخب كوستاريكا

|
كيف تأهل؟
|
نال منتخب كوستاريكا، المركز الأول في المجموعة الثانية لتصفيات الكونكاكاف، وذلك عن جدارة واستحقاق حاصداً 16 نقطة.
|
المدرب
|
أوسكار راميريز
|
نجم المنتخب
|
بريان رويز
كان لاعب خط الوسط المهاجم بريان رويز قائد المنتخب الذي لفت الأنظار في مونديال البرازيل 2014.
كابتن المنتخب البالغ من العمر 31 عاماً، له مسيرة جيدة في أوروبا، كان أبرز محطاتها في فولهام 97 مباراة، وحالياً يلعب لسبورتينغ لشبونة البرتغالي.
|
أكبر لاعب
|
باتريك بيمبيرتون
على الأغلب لن يلعب حارس مرمى يغا ديبورتيفو المحلي البالغ من العمر 36 أساسياً إلا في حال إصابة كيلور نافاس.
|
أصغر لاعب
|
يان سميتث
مدافع نادي نوروكوبينغ السويدي (20 عاماً) تلقى الخبر السعيد بدعوته إلى كأس العالم فقط بعد 3 مباريات دولية
|
الأكثر تمثيلاً
|
كيلسو بورخيس
لاعب خط وسط ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني والبالغ من العمر 30 عاماً مثل منتخب بلاده بـ110 مباراة دولية.
|
المباريات التحضيرية
|
|
المشاركات السابقة
|
شارك منتخب كوستاريكا بأربع مونديالات سابقة، وأقصى ما أنجز ربع النهائي في مونديال البرازيل 2014.
|
جدول مباريات الدور الأول
|
كوستاريكا × صربيا
|
سامارا 17 يوينو 15:00
|
شاهد مباشرة beIN SPORTS
|
البرازيل×كوستاريكا
|
سان بطرسبورغ 22يونيو 15.00
|
شاهد مباشرة beIN SPORTS
|
سويسرا×كوستاريكا
|
نوفغورود 25 يونيو - 17:00
|
شاهد مباشرة beIN SPORTS
|
قائمة المنتخب
|
حراسة المرمى: كيلور نافاس (ريال مدريد)، باتريك بيمبيرتون (ليغا ديبورتيفا ألاخويلنسي)، ليونيل موريرا (هيرديانو).
للدفاع: كريستيان غامبوا (سيلتيك)، يان سميتث (نوركوبينغ)، رونالد ماتاريتا (نيويورك سيتي)، براين أوفيدو (سندرلاند)، أوسكار دوارتي (إسبانيول)، غيانكارلو غونزاليس (بولونيا)، فرانشيسكو كالفو (مينيسوتا يونايتد)، كيندال واستون ( فانكوفير وهيهتكابس)، جوني أكوستا (أغويلاس دورادوس).
للوسط: ديفيد غوزمان (بورلتاند تيمبيرس)، يلستين تيخيدا (لواساني سبورت)، كيلسو بورخيس (ديبورتيفو لاكورونيا)، رانادل أزوفيفا (هيريديانو) رودني والاس (نيويورك سيتي)، دانيل كوليندريس، كريستيان بولانوس (بوث سابريسا).
للهجوم: جويل كامبل (ريال بيتيس ) – ماركو أورينيا (لوس أنجلوس) – جوهان فينيجاس (سابريسا)، بريان رويز (سبورتينغ لشبونة).