منتخب البرازيل دائماً وأبداً هو أحد أهم المرشحين للظفر بلقب كأس العالم، وفي روسيا 2018، سيكون الضغط عليه مضاعفاً؛ أولاً لأنه خرج بطريقة مذلة للغاية على أرضه في مونديال 2014 عندما خسر أمام ألمانيا 7-1 في نصف النهائي، وثانياً لأن المدرب تيتي أعاد الأمل للبرازيل بأن تتسيد العالم مجدداً، بعد أن زاحمتها أوروبا في العقد الأخير.
نوادر واحصاءات
- المنتخب الوحيد الذي لم تغب شمسه عن كأس العالم
- المنتخب الذي سجل أكبر عدد من الأهداف في مباراة نهائية ضد السويد 1958 (5-2)
- على الرغم من تسيدها العالم، إلا أن البرازيل غيّرت 33 مدرباً منذ تأسيس منتخبها الوطني أي بحوالي 100 عام (ألمانيا 10).
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كيف تأهل؟
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بعد بداية مهزوزة بقيادة دونغا، تصدر منتخب البرازيل تصفيات أميركا الجنوبية عن جدارة واستحقاق بقيادة المدرب تيتي، جامعاً 41 نقطة ومبتعداً بفارق 10 نقاط عن صاحب المركز الثاني الأوروغواي.
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المدرب
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تيتي
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نجم المنتخب
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نيمار
هو بحق بيليه المنتظر بالنسبة للبرازيل، فبعد الإصابة والخروج المذل في 2014، بَنَت البرازيل كل آمالها على 2018 لاسترجاع مجدها، متسلحة بالذهبية الأولمبية لكرة القدم ريو 2016. التي كان نيمار أحد أبرز نجومها.
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أكبر لاعب
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ميرندا 33 عاماً و280 يوماً
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أصغر لاعب
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غابرييل جيسوس 21 عاماً و72 يوماً
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الأكثر تمثيلاً
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نيمار 85 مباراة دولية
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المباريات التحضيرية
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المشاركات السابقة
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شارك منتخب البرازيل في جميع نسخ بطولة كأس العالم وحقق اللقب 5 مرات، وخسر النهائي مرتين، والطريف أنه خرج مرتين فقط من دور المجموعات.
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جدول مباريات الدور الأول
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البرازيل × سويسرا
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روستوف أرينا 21:00
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النمسا × البرازيل
|سان بطرسبورغ 15.00
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صربيا × البرازيل
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سبارتاك 21:00
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قائمة المنتخب
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حراسة المرمى: أليسون (روما الإيطالي)، إيدرسون (مانشستر سيتي الإنكليزي)، كاسيو (كورنثيانس).
للدفاع: دانيلو (مانشستر سيتي الإنكليزي)، فاغنر (كورنثيانس)، مارسيلو (ريال مدريد الإسباني)، فيليبي لويس (أتلتيكو مدريد الإسباني)، ميراندا (إنتر ميلان الإيطالي)، ماركينيوس وتياغو سيلفا (باريس سان جرمان الفرنسي)، جيروميل (غريميو).
للوسط: كاسيميرو (ريال مدريد الإسباني)، فرناندينيو (مانشستر سيتي الإنكليزي)، باولينيو (برشلونة الإسباني)، ريناتو أغوستو (بكين غوان الصيني)، فريد (شاختار دانييتسك الأوكراني)، فيليبي كوتينيو (برشلونة الإسباني)، ويليان (تشيلسي الإنكليزي).
للهجوم: نيمار (باريس سان جيرمان الفرنسي)، غابريال جيزوس (مانشستر سيتي الإنكليزي)، روبرتو فيرمينو (ليفربول الإنكليزي)، دوغلاس كوستا (يوفنتوس الإيطالي)، تايسون (شاختار دانييتسك الأوكراني).