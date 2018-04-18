بعد بداية مهزوزة بقيادة دونغا، تصدر منتخب البرازيل تصفيات أميركا الجنوبية عن جدارة واستحقاق بقيادة المدرب تيتي، جامعاً 41 نقطة ومبتعداً بفارق 10 نقاط عن صاحب المركز الثاني الأوروغواي.

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