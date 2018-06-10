كأس العالم روسيا 2018 - ملف وقائمة منتخب المكسيك

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كيف تأهل؟
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تأهل المنتخب المكسيكي إلى كأس العالم 2018 بروسيا، بتصدره المجموعة الأولى ضمن تصفيات كونكاكاف، إذ جمع 16 نقطة من 5 انتصارات وتعادل دون التعرض للخسارة.
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المدرب
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خوان كارلوس أوسوريو
بدأ المدرب الكولومبي (56 عاماً) مسيرته التدريبية عام 2000 كمدرب مساعد في نيويورك ريد بولز الأميركي، ثم قضى 4 مواسم مساعداً في مانشستر سيتي الإنكليزي حتى عام 2005، قبل أن ينتقل بين مجموعة من الاندية ثم تعاقد معه الاتحاد المكسيكي عام 2015.
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نجم المنتخب
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خافيير هيرنانديز "تشيتشاريتو"
هو النجم الأول للمنتخب المكسيكي، الهداف الفذ وأمل المكسيكيين في تقديم صورة رائعة عن منتخب "تريكولور"، يملك في رصيده 100 مباراة دولية و49 هدفاً وهو الهداف التاريخي لبلاده.
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أكبر لاعب
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رافاييل ماركيز
أحد أكبر الاعبين في تاريخ المكسيك، يبلغ من العمر 39 عاماً وخاض 145 مباراة دولية مسجلاً 18 هدفاً.
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أصغر لاعب
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إيدسون ألفاريز
لم يتجاوز مدافع كلوب أميركا العشرين من عمره، خاض 10 مباريات دولية وسجل هدفاً بألوان المنتخب.
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الأكثر تمثيلاً
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أندريس غوادرادو
خاض أندريس غوادرادو 145 مباراة دولية مع المنتخب المكسيكي، وهو اللاعب الأكثر ظهوراً مع منتخب بلاده في التشكيلة الحالية، أما اللاعب الأكثر ظهوراً في تاريخ المنتخب المكسيكي فهو كلاوديو سواريز بـ 177 مباراة دولية.
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المباريات التحضيرية
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المشاركات السابقة
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شارك المنتخب المكسيكي في كأس العالم 15 مرة سابقة، غادر البطولة من الدور الأول في 7 مناسبات وخاض ثمن النهائي 6 مرات فيما بلغ ربع النهائي مرتين، لعب 53 مباراة في المونديال فاز بـ 14 وتعادل في 14 وخسر 25.
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جدول مباريات الدور الأول
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ألمانيا × المكسيك
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لوجنيكي 18:00
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كوريا الجنوبية × المكسيك
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روستوف 18:00
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المكسيك × السويد
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إيكاترينبرغ 17:00
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قائمة المنتخب
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حراس المرمى:
غييرمو أوتشوا - ألفريدو تالافيرا - جيسوس كورونا.
الدفاع:
كارلوس سالسيدو - هوغو أيالا - دييغو رييس - هيكتور مورينو - إيدسون ألفاريز - ميغيل لايون - رافاييل ماركيز - خيسوس غاياردو.
وسط الميدان:
خافيير أكينو - جوناثان دوس سانتوس - أندريس غوادرادو - هيكتور هيريرا - ماركو فابيان - جيوفاني دوس سانتوس.
الهجوم:
خافيير هرنانديز - راوول خيمينيث - أوريبي بيرالتا - جيسوس مانويل كورونا - كارلوس فيلا - إيرفينغ لوزانو.
كأس العالم روسيا 2018 - ملف وقائمة منتخب المكسيك
منتخب المكسيك