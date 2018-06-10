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كأس العالم روسيا FIFA 2018
كأس العالم روسيا FIFA 2018

كأس العالم روسيا 2018 - ملف وقائمة منتخب المكسيك

ملف وقائمة منتخب المكسيك المشارك في كأس العالم 2018 بروسيا، حيث يلعب ضمن المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات ألمانيا، السويد وكوريا الجنوبية.

AFP

يعتبر المنتخب المكسيكي أحد أكثر المنتخبات ظهوراً في كأس العالم، إذ شارك في المونديال 15 مرة، لكنه فشل في تحقيق نتائج راسخة، ويطمح إلى صناعة التاريخ في روسيا وتقديم عروض جيدة تليق بسمعته الكبيرة في المحفل الكروي العالمي.

 

نوادر واحصاءات

  • فشل المنتخب المكسيكي في تجاوز الدور ربع النهائي رغم مشاركاته الـ 15 في المونديال.

  • بلغ المنتخب المكسيكي الدور ربع النهائي مرتان فقط عندما استضاف البطولة، الأولى عام 1970 والثانية عام 1986.

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   ملف وقائمة المنتخب المكسيكي

  • تأسيس الاتحاد الألماني: 1927
  • رئيس الاتحاد: ديسيو دي ماريا
  • موقع الاتحاد الالكتروني : www.femexfut.org.mx
  • تصنيف الفيفا: 16
  •  المشاركات السابقة: 15 مرة
  • اللباس الرسمي: الأخضر

 

 

كيف تأهل؟

تأهل المنتخب المكسيكي إلى كأس العالم 2018 بروسيا، بتصدره المجموعة الأولى ضمن تصفيات كونكاكاف، إذ جمع 16 نقطة من 5 انتصارات وتعادل دون التعرض للخسارة.

المدرب

خوان كارلوس أوسوريو

بدأ المدرب الكولومبي (56 عاماً) مسيرته التدريبية عام 2000 كمدرب مساعد في نيويورك ريد بولز الأميركي، ثم قضى 4 مواسم مساعداً في مانشستر سيتي الإنكليزي حتى عام 2005، قبل أن ينتقل بين مجموعة من الاندية ثم تعاقد معه الاتحاد المكسيكي عام 2015.

 

نجم المنتخب

خافيير هيرنانديز "تشيتشاريتو"

هو النجم الأول للمنتخب المكسيكي، الهداف الفذ وأمل المكسيكيين في تقديم صورة رائعة عن منتخب "تريكولور"، يملك في رصيده 100 مباراة دولية و49 هدفاً وهو الهداف التاريخي لبلاده.

أكبر لاعب

 رافاييل ماركيز

أحد أكبر الاعبين في تاريخ المكسيك، يبلغ من العمر 39 عاماً وخاض 145 مباراة دولية مسجلاً 18 هدفاً.

أصغر لاعب

إيدسون ألفاريز

لم يتجاوز مدافع كلوب أميركا العشرين من عمره، خاض 10 مباريات دولية وسجل هدفاً بألوان المنتخب.

الأكثر تمثيلاً

أندريس غوادرادو

خاض أندريس غوادرادو 145 مباراة دولية مع المنتخب المكسيكي، وهو اللاعب الأكثر ظهوراً مع منتخب بلاده في التشكيلة الحالية، أما اللاعب الأكثر ظهوراً في تاريخ المنتخب المكسيكي فهو كلاوديو سواريز بـ 177 مباراة دولية.

 

المباريات التحضيرية

  1. المكسيك 1-0 البوسنة

  2. المكسيك 3-0 أيسلندا

  3. المكسيك 0-1 كرواتيا

المشاركات السابقة

شارك المنتخب المكسيكي في كأس العالم 15 مرة سابقة، غادر البطولة من الدور الأول في 7 مناسبات وخاض ثمن النهائي 6 مرات فيما بلغ ربع النهائي مرتين، لعب 53 مباراة في المونديال فاز بـ 14 وتعادل في 14 وخسر 25.

جدول مباريات الدور الأول

ألمانيا × المكسيك

 لوجنيكي 18:00

 شاهد مباشرة beIN SPORTS

كوريا الجنوبية × المكسيك

روستوف 18:00

شاهد مباشرة beIN SPORTS

المكسيك × السويد

إيكاترينبرغ 17:00

شاهد مباشرة beIN SPORTS

قائمة المنتخب

حراس المرمى:

غييرمو أوتشوا - ألفريدو تالافيرا - جيسوس كورونا.

الدفاع:

كارلوس سالسيدو - هوغو أيالا - دييغو رييس - هيكتور مورينو - إيدسون ألفاريز - ميغيل لايون - رافاييل ماركيز - خيسوس غاياردو.

وسط الميدان:

خافيير أكينو - جوناثان دوس سانتوس - أندريس غوادرادو - هيكتور هيريرا - ماركو فابيان - جيوفاني دوس سانتوس.

الهجوم:

خافيير هرنانديز - راوول خيمينيث - أوريبي بيرالتا - جيسوس مانويل كورونا - كارلوس فيلا - إيرفينغ لوزانو.
منتخب المكسيك
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