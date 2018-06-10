كأس العالم روسيا 2018 - ملف وقائمة منتخب المكسيك

تأهل المنتخب المكسيكي إلى كأس العالم 2018 بروسيا، بتصدره المجموعة الأولى ضمن تصفيات كونكاكاف، إذ جمع 16 نقطة من 5 انتصارات وتعادل دون التعرض للخسارة.

المدرب